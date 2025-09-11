Így formálta át 2010 óta a beruházások térképe Magyarországot

A 2010 utáni időszakban Magyarországon látványos átalakulás ment végbe a külföldi működőtőke (FDI) és a hazai beruházások térbeli szerkezetében. A kormányzat foglalkoztatáspolitikai intézkedései, a keleti nyitás stratégiája és a multinacionális vállalatok dinamikus terjeszkedése nyomán új ipari központok jöttek létre, miközben mérséklődött, de nem szűnt meg a keleti és nyugati vármegyék közötti különbség.
Az évtized elején a beruházások többsége továbbra is a hagyományosan erős nyugati és a középső vármegyékben koncentrálódott. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér vármegyék az autóipari lánc hazai központjai voltak, köszönhetően például az Audi és a Suzuki, illetve beszállítóik stabil jelenlétének.
Ugyanakkor a 2010–2014 közötti időszakban fontos infrastrukturális fejlesztések történtek a keleti megyékben is, amelyek megalapozták a későbbi nagyberuházások befogadását.
A képzett munkaerő számának növekedése és a beruházásösztönző gazdaságpolitika révén 2015-től új befektetési hullám indult. A beruházások túlnyomó része ekkor még mindig az autóiparhoz kapcsolódott, de a német vállalatok mellé fokozatosan felzárkóztak a dél-koreai és kínai óriások is.
A korszak egyik meghatározó jelensége az elektromos mobilitás előretörése volt: az Audi Győrben teljesen átállt az elektromos hajtás gyártására, illetve a Mercedes Kecskeméten szintén EQ-modellek gyártására készült. Mindezek mellet a BMW Debrecenben jelentette be új, kizárólag elektromos autókat gyártó üzemének építését. Ezzel párhuzamosan jelentek meg az első akkumulátorgyárak: a koreai SK On Komáromban és Iváncsán, illetve a Samsung SDI Gödön hajtott végre több százmillió eurós bővítéseket.
A korszak nemcsak a nyugat-magyarországi régió további erősödését hozta, de közben új ipari központok is létrejöttek: Debrecen, Miskolc és Szeged is fokozatosan a nemzetközi befektetések célpontjává vált.
A 2020-as évek elején a beruházások szerkezete tovább változott. A kínai tőke egyre látványosabban jelent meg Magyarországon. A CATL Debrecenben építette fel Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyárát, a BYD pedig Szegedet választotta bázisának az unión belül, de a dél-koreai cégek is újabb gyárbővítésekkel erősítették jelenlétüket.
Ezzel párhuzamosan a területi különbségek mérséklődni kezdtek. 2023-ban például Hajdú-Bihar vármegye az egy főre jutó beruházások élére ugrott 2,1 millió forinttal, megelőzve Fejért (2,0 millió forint/fő), amely korábban évekig vezette a rangsort. Szabolcs-Szatmár-Bereg feldolgozóipari beruházások révén erősödött, míg Bács-Kiskunban a Mercedes köré szerveződő ipari ökoszisztéma és az állami infrastrukturális fejlesztések hajtották a növekedést.
Mindeközben az országos átlag (11,8 millió forint/fő) felett kilenc vármegye teljesített, köztük Komárom–Esztergom, amely háromszoros értéket mutatott köszönhetően a koncentrált ipari jelenlétnek és alacsonyabb népességének. Ám az alacsonyabb teljesítményű megyék közül Baranya és Somogy kevésbé tudott előrelépni.
A 2010–2025 közötti időszak tehát két nagy fordulópontot mutatott. Egyrészt 2015 után megindult a keleti és délkeleti régiók felzárkózása a nyugati vármegyékhez. Másrészt az autóipar hagyományos szerkezete fokozatosan átalakult: a belső égésű motorok gyártása egyre inkább háttérbe szorult, míg az elektromos autóipar és az akkumulátorgyártás jelentős mértékben megizmosodott.
Magyarország így az évtized közepére az elektromobilitás egyik európai központjává vált, miközben területi szinten is új ipari pólusok születtek. Debrecen, Kecskemét vagy Szeged neve ma már hasonlóan cseng az ipart tekintve, mint korábban Győré vagy Székesfehérváré. Bár a Tiszántúl egyes részei továbbra is lemaradásban vannak, a nagyberuházások súlypontváltása egyértelműen a kiegyenlítődés irányába mutat.
Összességében a 2010–2025 közötti időszak a magyar gazdaságtörténet egyik legsikeresebb befektetési periódusának tekinthető: nemcsak mennyiségében, hanem minőségében is megváltoztatta az ipar szerkezetét, és e tendencia a jövőben is folytatódni látszik tartósan átformálva az ország beruházási térképét.