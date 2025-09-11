Így formálta át 2010 óta a beruházások térképe Magyarországot

A 2010 utáni időszakban Magyarországon látványos átalakulás ment végbe a külföldi működőtőke (FDI) és a hazai beruházások térbeli szerkezetében. A kormányzat foglalkoztatáspolitikai intézkedései, a keleti nyitás stratégiája és a multinacionális vállalatok dinamikus terjeszkedése nyomán új ipari központok jöttek létre, miközben mérséklődött, de nem szűnt meg a keleti és nyugati vármegyék közötti különbség.

A beruházások területileg egyre kiegyenlítettebben oszlanak meg kelet és nyugat között / Képünk illusztráció / Fotó: Shutterstock fotó

Beruházások 2010-2014 - előnyben a nyugati vármegyék

Az évtized elején a beruházások többsége továbbra is a hagyományosan erős nyugati és a középső vármegyékben koncentrálódott. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér vármegyék az autóipari lánc hazai központjai voltak, köszönhetően például az Audi és a Suzuki, illetve beszállítóik stabil jelenlétének.

A Nyugat-Dunántúl logisztikai előnyei,

a határ közelsége, valamint

a már meglévő ipari infrastruktúra mind erősítették e térség beruházásvonzó képességét.

Ugyanakkor a 2010–2014 közötti időszakban fontos infrastrukturális fejlesztések történtek a keleti megyékben is, amelyek megalapozták a későbbi nagyberuházások befogadását.

Az új szereplők belépésével a keleti országrész is felértékelődik

A képzett munkaerő számának növekedése és a beruházásösztönző gazdaságpolitika révén 2015-től új befektetési hullám indult. A beruházások túlnyomó része ekkor még mindig az autóiparhoz kapcsolódott, de a német vállalatok mellé fokozatosan felzárkóztak a dél-koreai és kínai óriások is.

A korszak egyik meghatározó jelensége az elektromos mobilitás előretörése volt: az Audi Győrben teljesen átállt az elektromos hajtás gyártására, illetve a Mercedes Kecskeméten szintén EQ-modellek gyártására készült. Mindezek mellet a BMW Debrecenben jelentette be új, kizárólag elektromos autókat gyártó üzemének építését. Ezzel párhuzamosan jelentek meg az első akkumulátorgyárak: a koreai SK On Komáromban és Iváncsán, illetve a Samsung SDI Gödön hajtott végre több százmillió eurós bővítéseket.

A drónnal készült felvételen a Mondeléz International székesfehérvári új napelemparkja az átadás napján, 2025. július 10-én /Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A korszak nemcsak a nyugat-magyarországi régió további erősödését hozta, de közben új ipari központok is létrejöttek: Debrecen, Miskolc és Szeged is fokozatosan a nemzetközi befektetések célpontjává vált.