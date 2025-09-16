Hírlevél

Nagy a baj: egyre közeledik a magyar határhoz a gyilkos kór

Már az ausztriai Burgenlandban is megjelent a gyilkos kór, ami gyorsan terjed a házi és a mezei nyulak között. A mutálódott nyúlpestis, latin nevén myxomatózis járvány Bécs és Alsó-Ausztria után érte el a tartományt.
vírusjárványnyúl

Az első eseteket Eisenstadt (Kismarton) környékén igazolták - írja a volksgruppen.orf.at, de azóta már több tenyészetben is megjelent a kór. A betegséget szúnyogok és kullancsok terjesztik és könnyen átterjed állatról állatra – figyelmeztet Charlotte Klement állatorvos. Mivel a fertőzés gyorsan terjed, a szakértők a betegség további terjedésére számítanak.

A betegség eddig főként házinyulakat veszélyeztetett, ám egy új mutáció miatt a vírus már a mezei nyulakat is pusztítja.
A betegség eddig főként házinyulakat veszélyeztetett, ám egy új mutáció miatt már a mezei nyulakat is pusztítja. Fotó: Satyabratasm / Unsplash

Kutyákra és emberekre is átterjedhet a betegség

A kór tünetei közé tartoznak a duzzadt szemek, levertség és gyors lefolyás: a fertőzött állatok többsége 1–2 héten belül elpusztul. 

Bár a vírus emberre nem veszélyes, vigyázni kell, mert a myxomatózist követően egy bakteriális fertőzés, a tularémia is kialakulhat

 – ez már kutyára és emberre is átterjedhet.

A Kaninchenzüchter szövetség vezetője, Werner Zinkl szerint a megfelelő ólhigiénia segíthet megelőzni a fertőzést, de ritkán még így is előfordulnak esetek. Burgenland tartomány monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel közösen. 

A környéken kirándulókat a hatóságok arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak az elhullott nyulakhoz, kutyáikat pedig tartsák pórázon. Valamint, aki tetemet talál, azt azonnal jelezze a helyi vadászoknak.

 

