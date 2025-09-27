Panaszkodnak a Lidl újdonságára a vásárlók

Meghökkentő hozzászóláslánc alakult ki a Reddit egyik fórumán a Lidl új bevásárlókocsijairól, pontosabban a kocsik új kerekeiről – bár ezekről egyelőre talán jobb feltételes módban beszélni, tekintve, hogy a Lidl Magyarország egyelőre nem közölt arról információkat, hogy cserélné a bevásárlókocsik kerekeit. Pusztán a nagyszámú felhasználói hozzászólások alapján azonban vélhetően erről lehet szó. A diszkontlánc így próbál védekezni a bevásárlókocsik eltulajdonítása ellen.
„Nehéz tolni a bevásárlókocsikat”, „nem tudni, milyen célt szolgálnak”, „egyszer csak megállt, és nem tudtam tovább tolni” – ezek és hasonló hozzászólások olvashatók a közösségi fórumon a Lidl újítása kapcsán, ami az új bevásárlókocsikról, pontosabban azok kerekeiről szól. Igaz, kifejezetten ingerült vagy elégedetlenkedő hozzászólást ezek között nem találni, úgy tűnik, a legtöbb vásárló legfeljebb apróbb bosszúságnak tekinti az új kerekekkel szerelt kocsikkal kapcsolatos tapasztalatait.
Mi szűrhető le ezekből? A következő összegző megállapításokat lehet tenni:
Alighanem sokak számára ismerős a legváratlanabb helyeken felbukkanó, „tájidegen” gurulós bevásárlókocsik látványa. Egy lakótelepi játszótér közelében, egy bevásárlóközpont parkolóházának kijáratánál szomorkodó, magányos bevásárlókocsik általában félreérthetetlenül jelzik, hogy a közelben szuper- vagy hipermarket működik, s valószínűleg az egyik vásárló már nem vette magának a fáradtságot, hogy lakásától vagy autójától visszatolja a kocsit az üzlethez – ami egyébként éppúgy az üzlet vagy üzletlánc tulajdona, mint például a bolt berendezési tárgyai.
Az Origo gyors felmérése alapján kijelenthető, hogy nagyméretű gurulós bevásárlókocsikat darabonként 30 ezer forintnál olcsóbban beszerezni nem könnyű mutatvány, de kialakítástól és egyéb paraméterektől függően valójában ennél drágább darabokról van szó.
Ha pedig a bevásárlókocsi nem kerül vissza az üzletbe, az a cég kára.
Arról nem is beszélve, ha esetleg kifizetetlen árucikket is sikerül azzal kijuttatni a boltból a „becsipogó” biztonsági kapukon való áthaladás ellenére.
Alighanem ebből lehet elege a Lidlnek, és a jelek szerint elkezdte lopásgátló kerekekkel felszerelni a bevásárlókocsikat (például olyanokkal, mint amilyenek e cég kínálatában találhatók).
A hozzászólások alapján alighanem ilyen kerekeket kapnak a bevásárlókocsik a Lidl egyes üzleteinél. A lopásgátlás elve ennél a megoldásnál az, hogy a bevásárlókocsit csak egy adott területen belül lehet korlátozások nélkül mozgatni.
Ha az előzőleg kijelölt terület határára érünk azokkal, akik működésbe lép egy technikai megoldás (rádiófrekvenciás vagy más technológiai megoldással, érzékelők előzetes felszerelésével), ami blokkolja a kerekeket, megakadályozva, hogy a kocsikat kitoljuk az adott területről.
A terület határas jellemzően az áruházhoz tartozó parkolóterület határával egyezik meg, azaz az autókig gond nélkül eltolható az árucikkekkel megpakolt kosár, ám azon túl nem.
Természetesen előfordulhat, hogy a működésbe némi pontatlanság csúszik: van olyan felhasználó, aki arról számolt be, hogy a lopásgátló kerék már a parkolóban blokkolta a kocsi mozgatását, azelőtt, hogy azzal az autójához ért volna. Ez azonban egyszerű tökéletlenség, a rendszer funkcióját ettől még ellátja, és a bolt dolgozói rendelkeznek technikai eszközzel a blokkolás feloldására.
Azzal aligha lehet vitába szállni, hogy a Lidl Magyarországnak és más kiskereskedelmi vállalatoknak is minden alapjuk megvan ahhoz, hogy megvédjék értékeiket. Ám érdemes arra is kitérni, hogy a vásárlói élményt is növeli, ha egy boltról az a kép alakul ki, hogy rendezetten működik, a kocsik megbízhatóan rendelkezésre állnak. Vagyis a megoldás bevezetése a vásárlók érdekeit is szolgálja.
Az Origo kereste a Lidl Magyarországot a részletek kapcsán. Ha válaszolnak, arról beszámolunk.