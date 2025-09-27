Panaszkodnak a Lidl újdonságára a vásárlók

Meghökkentő hozzászóláslánc alakult ki a Reddit egyik fórumán a Lidl új bevásárlókocsijairól, pontosabban a kocsik új kerekeiről – bár ezekről egyelőre talán jobb feltételes módban beszélni, tekintve, hogy a Lidl Magyarország egyelőre nem közölt arról információkat, hogy cserélné a bevásárlókocsik kerekeit. Pusztán a nagyszámú felhasználói hozzászólások alapján azonban vélhetően erről lehet szó. A diszkontlánc így próbál védekezni a bevásárlókocsik eltulajdonítása ellen.

Fotó: Daniel Leal-Olivas / AFP

Nem a bevásárlókocsi az új, hanem a kerekeik?

„Nehéz tolni a bevásárlókocsikat”, „nem tudni, milyen célt szolgálnak”, „egyszer csak megállt, és nem tudtam tovább tolni” – ezek és hasonló hozzászólások olvashatók a közösségi fórumon a Lidl újítása kapcsán, ami az új bevásárlókocsikról, pontosabban azok kerekeiről szól. Igaz, kifejezetten ingerült vagy elégedetlenkedő hozzászólást ezek között nem találni, úgy tűnik, a legtöbb vásárló legfeljebb apróbb bosszúságnak tekinti az új kerekekkel szerelt kocsikkal kapcsolatos tapasztalatait.

Mi szűrhető le ezekből? A következő összegző megállapításokat lehet tenni:

a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;

azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (több mint 200 üzletről van szó, nagy országos hálózatról) még nem ért véget;

az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;

előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.

Alighanem sokak számára ismerős a legváratlanabb helyeken felbukkanó, „tájidegen” gurulós bevásárlókocsik látványa. Egy lakótelepi játszótér közelében, egy bevásárlóközpont parkolóházának kijáratánál szomorkodó, magányos bevásárlókocsik általában félreérthetetlenül jelzik, hogy a közelben szuper- vagy hipermarket működik, s valószínűleg az egyik vásárló már nem vette magának a fáradtságot, hogy lakásától vagy autójától visszatolja a kocsit az üzlethez – ami egyébként éppúgy az üzlet vagy üzletlánc tulajdona, mint például a bolt berendezési tárgyai.