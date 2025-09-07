Milliárdos vidéki luxus: Beyoncé egy faluba költözteti családját

Willington egy kevesebb mint kétszáz lakosú kistelepülés Anglia délkeleti részén, Oxfordshire megyében, a hírek szerint itt szeretne telket vásárolni és rá házat építtetni napjaink egyik legsikeresebb popénekesnője, Beyoncé Knowles, és férje, az ugyancsak világhírű rapper és zenei producer, Jay-Z.
A sztárházaspár idén nyár elején látogatott el a környékre, Beyoncé Cowboy Carter elnevezésű világkörüli turnéjának szünetében helikopterrel érkeztek a helyszínre, hogy személyesen tartsanak terepszemlét.
Az üzletet nyélbe ütő ingatlantanácsadó, Owain Jones a The Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a telek puszta irányára már 7,5 millió font volt, ha pedig elkészülő a rá tervezett luxusvilla, az egész értéke 18 millió fontra nőhet.
A lap megszerezte a szóban forgó villa terveit, amelyben hét hálószoba mellett kilenc fürdőszoba kaphat majd helyet, az épület ablakaiból ráadásul pazar kilátás nyílik a helyi tóra.
Wigginton régebbi lakosai vegyesen fogadták a hírt, hogy hamarosan két ilyen kaliberű híresség költözhet a szomszédjukba. Vannak, akiket hidegen hagy a dolog, akadnak, akik örülnek, már 20 éve a településen élő Thomas Winter viszont attól tart, hogy a sztárok további beáramlása még inkább felverheti a környék már így sem olcsó ingatlanárait, sőt a különböző építőiparhoz köthető szolgáltatásoknál már így is jelentős drágulás érzékelhető.
Mindennek felment az ára, sok mesterember jóval magasabb árat kér az olyan munkákért, mint a kerítés vagy a falak megjavítása, egy nagyobb ingatlan pedig számomra már megfizethetetlen itt, és ez a drágulás mind a celebek ideköltözésének köszönhető – mondta a férfi.
A szomszédos településen, amely a Great Tew nevet viseli, szintén kevesen laknak, mindössze 156-an, viszont többek közt
Beckhamék állítólag rendszeresen időznek az itteni rezidenciájukon, és a Timesnak nyilatkozó falubeliek szerint udvarias, kedves szomszédok.
Beyoncénak és Jay-Z-nek tehát sokba fog fájni az építkezés, de azért vélhetően nem viszi csődbe őket: a rapmogul vagyonát 2,5 milliárd dollárra becsülik a különböző források, míg Beyoncé nagyjából 800 millió dollárral rendelkezik, ketten együtt tehát körülbelül 3,3 milliárd dollárból gazdálkodnak, amihez képest a 18 milliós beruházás sem tűnik olyan drágának.