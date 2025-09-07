Hírlevél

Forróságból hidegzuhany: drámai fordulat jön az időjárásban

Milliárdos vidéki luxus: Beyoncé egy faluba költözteti családját

Egy Anglia délkeleti részén található kicsi faluban készül ingatlant a popvilág dúsgazdag álompárja. Beyoncé és férje, Jay-Z nemrégiben személyesen is ellátogatott a környékre, ahol egy szerénynek nehezen nevezhető, 58 holdas, azaz körülbelül 23,5 hektáros telket néztek ki maguknak. Ez a tervek szerint ráépülő luxusvillával együtt nagyjából 18 millió font körüli összegbe fog kerülni a napjaink legjobban kereső zenészházaspárjának.
Willington egy kevesebb mint kétszáz lakosú kistelepülés Anglia délkeleti részén, Oxfordshire megyében, a hírek szerint itt szeretne telket vásárolni és rá házat építtetni napjaink egyik legsikeresebb popénekesnője, Beyoncé Knowles, és férje, az ugyancsak világhírű rapper és zenei producer, Jay-Z.

Beyoncé
Beyoncé Cowboy Carter elnevezésű koncertkörútja houstoni állomásán. Az énekesnő a turné egyik szünetében nézte meg személyesen a telket, ahová angliai villája épülhet majd/Fotó: Alex Slitz/Getty Images North America

A sztárházaspár idén nyár elején látogatott el a környékre, Beyoncé Cowboy Carter elnevezésű világkörüli turnéjának szünetében helikopterrel érkeztek a helyszínre, hogy személyesen tartsanak terepszemlét.

Az üzletet nyélbe ütő ingatlantanácsadó, Owain Jones a The Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a telek puszta irányára már 7,5 millió font volt, ha pedig elkészülő a rá tervezett luxusvilla, az egész értéke 18 millió fontra nőhet.

A lap megszerezte a szóban forgó villa terveit, amelyben hét hálószoba mellett kilenc fürdőszoba kaphat majd helyet, az épület ablakaiból ráadásul pazar kilátás nyílik a helyi tóra.

Wigginton régebbi lakosai vegyesen fogadták a hírt, hogy hamarosan két ilyen kaliberű híresség költözhet a szomszédjukba. Vannak, akiket hidegen hagy a dolog, akadnak, akik örülnek, már 20 éve a településen élő Thomas Winter viszont attól tart, hogy a sztárok további beáramlása még inkább felverheti a környék már így sem olcsó ingatlanárait, sőt a különböző építőiparhoz köthető szolgáltatásoknál már így is jelentős drágulás érzékelhető.

Mindennek felment az ára, sok mesterember jóval magasabb árat kér az olyan munkákért, mint a kerítés vagy a falak megjavítása, egy nagyobb ingatlan pedig számomra már megfizethetetlen itt, és ez a drágulás mind a celebek ideköltözésének köszönhető – mondta a férfi.

Beyoncé és Jay-Z mellett más világsztárok is laknak a környéken: Beckhaméknek a szomszéd faluban van házuk

A szomszédos településen, amely a Great Tew nevet viseli, szintén kevesen laknak, mindössze 156-an, viszont többek közt 

  • az egykori kiváló labdarúgónak, David Beckhamnek, 
  • a különböző tehetségkutatók zsűritagjaként ismertté vált producernek, Simon Cowellnek, 
  • és az amerikai műsorvezetőnek, Ellen DeGeneresnek is van háza a faluban. 

Beckhamék állítólag rendszeresen időznek az itteni rezidenciájukon, és a Timesnak nyilatkozó falubeliek szerint udvarias, kedves szomszédok.

Beyoncénak és Jay-Z-nek tehát sokba fog fájni az építkezés, de azért vélhetően nem viszi csődbe őket: a rapmogul vagyonát 2,5 milliárd dollárra becsülik a különböző források, míg Beyoncé nagyjából 800 millió dollárral rendelkezik, ketten együtt tehát körülbelül 3,3 milliárd dollárból gazdálkodnak, amihez képest a 18 milliós beruházás sem tűnik olyan drágának.

 

 

