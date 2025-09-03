Ha ezt meghallja, minden megtakarított pénzét itt fekteti be

A Bitwise elemzői három irányt vázoltak fel a bitcoin jövőben várható árfolyammozgásaira vonatkozóan. A legoptimistább eset szerint a bitcoin (BTC) éves szinten 39,4 százalékos összetett növekedési rátát érhet el, ami 2035-re közel 3 millió dolláros árfolyamot jelentene. Ez 2600 százalékos emelkedés a jelenlegi értékhez képest. A bázisforgatókönyv alapján 28,3 százalékos évi átlagos emelkedés mellett a 2035-ben az árfolyam 1,3 millió dollár körül lenne. A pesszimista forgatókönyv szerint viszont lassú lecsorgás valószínű, amely 88 ezer dolláros szintet jelenthet 10 év múlva.

Hatalmas emelkedés jöhet a bitcoin piacán?

Fotó: Shutterstock

Az intézményi befektetők határozhatják meg a bitcoin piacát

A jelentés szerint a következő évtized legfontosabb mozgatórugója az intézményi befektetők térnyerése lehet a bitcoin piacán, amelyet már ma sem a retail kereskedők, hanem az intézmények formálnak. Egyre több vállalat vásárol ebből a kriptovalutából:

2025 második negyedévében 35 tőzsdén jegyzett cég rendelkezett legalább 1000 BTC-vel,

szemben az első negyedév végi 24-el.

Ebben a körben a vásárlások 35 százalékkal nőttek negyedéves szinten, 99.857 BTC-ről 134.456 BTC-re. Az élen a MicroStrategy áll, amely július végére már 632.457 BTC-vel rendelkezett, több mint 71 milliárd dollár értékben – ez mintegy 25 milliárd dollárnyi nyereséget jelent a számára jelenleg.

A Bitwise prognózisa arra is kitér, hogy a hagyományos szereplők több mint 100 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelnek – így már 1-5 százalékos eltolódás az intézményi befektetők részéről, hatalmas tőkebeáramlást jelentene a bitcoin piacára.

A bitcoin árfolyamára a legnagyobb felhajtóerőt a szigorúan rögzített kínálat jelenti.

A teljes készlet 94,8 százaléka már forgalomban van, és az éves kibocsátás 2032-re 0,2 százalékra csökken. Ez a szűkös kínálat az erős kereslettel párosulva olyan emelkedési potenciált jelent, amely más eszközöknél nem található meg.

A Bitwise által felvázolt báziskép szerint bitcoinba áramolhat a globális intézményi vagyon 1 százaléka, és a feltörekvő devizák piacáról ugyanekkora hányad érkezhet. A bika szcenárió alapján ezek az arányok 5 és 2 százalékra nőhetnek, míg egyes becslések szerint ez a „digitális aranyként” számon tartott kriptovaluta akár a globális befektetési piac 50 százalékát is magához vonzhatja. A 21 milliós kínálati plafon pedig tartós alapot nyújt ad a hosszú távú árfolyam-emelkedés számára.