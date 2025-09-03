Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

bitcoin

Ha ezt meghallja, minden megtakarított pénzét itt fekteti be

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ egyik legnagyobb kriptoeszköz-kezelője, a Bitwise először adott hosszú távú prognózist a bitcoin árfolyamának várható alakulásáról. Az előrejelzés szerint a kriptovaluta ára 2035-ig akár 1,3 és 2,97 millió dollár közé is emelkedhet, ami a mostani 100 ezer dollár körüli árszinthez képest elképesztő emelkedési potenciált jelent. A bitcoin éves szinten közel 40 százalékkal is drágulhat, amivel messze felülmúlhatja a részvények, a kötvények vagy az arany várható teljesítményét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bitcoinelőrejelzésbtcrészvénykriptovaluta

A Bitwise elemzői három irányt vázoltak fel a bitcoin jövőben várható árfolyammozgásaira vonatkozóan. A legoptimistább eset szerint a bitcoin (BTC) éves szinten 39,4 százalékos összetett növekedési rátát érhet el, ami 2035-re közel 3 millió dolláros árfolyamot jelentene. Ez 2600 százalékos emelkedés a jelenlegi értékhez képest. A bázisforgatókönyv alapján 28,3 százalékos évi átlagos emelkedés mellett a 2035-ben az árfolyam 1,3 millió dollár körül lenne. A pesszimista forgatókönyv szerint viszont lassú lecsorgás valószínű, amely 88 ezer dolláros szintet jelenthet 10 év múlva.

bitcoin, Elrabolták egy kriptovaluta-vállalkozó fiát
Hatalmas emelkedés jöhet a bitcoin piacán?
Fotó: Shutterstock

Az intézményi befektetők határozhatják meg a bitcoin piacát

A jelentés szerint a következő évtized legfontosabb mozgatórugója az intézményi befektetők térnyerése lehet a bitcoin piacán, amelyet már ma sem a retail kereskedők, hanem az intézmények formálnak. Egyre több vállalat vásárol ebből a kriptovalutából

  • 2025 második negyedévében 35 tőzsdén jegyzett cég rendelkezett legalább 1000 BTC-vel, 
  • szemben az első negyedév végi 24-el. 

Ebben a körben a vásárlások 35 százalékkal nőttek negyedéves szinten, 99.857 BTC-ről 134.456 BTC-re. Az élen a MicroStrategy áll, amely július végére már 632.457 BTC-vel rendelkezett, több mint 71 milliárd dollár értékben – ez mintegy 25 milliárd dollárnyi nyereséget jelent a számára jelenleg. 

A Bitwise prognózisa arra is kitér, hogy a hagyományos szereplők több mint 100 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelnek – így már 1-5 százalékos eltolódás az intézményi befektetők részéről, hatalmas tőkebeáramlást jelentene a bitcoin piacára.

A bitcoin árfolyamára a legnagyobb felhajtóerőt a szigorúan rögzített kínálat jelenti. 

A teljes készlet 94,8 százaléka már forgalomban van, és az éves kibocsátás 2032-re 0,2 százalékra csökken. Ez a szűkös kínálat az erős kereslettel párosulva olyan emelkedési potenciált jelent, amely más eszközöknél nem található meg.

A Bitwise által felvázolt báziskép szerint bitcoinba áramolhat a globális intézményi vagyon 1 százaléka, és a feltörekvő devizák piacáról ugyanekkora hányad érkezhet. A bika szcenárió alapján ezek az arányok 5 és 2 százalékra nőhetnek, míg egyes becslések szerint ez a „digitális aranyként” számon tartott kriptovaluta akár a globális befektetési piac 50 százalékát is magához vonzhatja. A 21 milliós kínálati plafon pedig tartós alapot nyújt ad a hosszú távú árfolyam-emelkedés számára.

A 21 millió darab a bitcoin maximálisan előállítható és forgalomba kerülő mennyiségét jelenti, amelyet a rendszer kódja véglegesen meghatározott. Ezt a korlátozott kínálatot a kriptovaluta feltalálójának tekinthető Satoshi Nakamoto által alkotott algoritmus határozza meg, amely biztosítja a bitcoin ritkaságát és értékállóságát, hasonlóan a nemesfémekhez. A kibocsátás folyamata a felezések révén gyorsul fel, és a becslések szerint 2140-ig tart, ekkor éri el a maximális 21 millió darabot. 

A Bitwise előrejelzése mindezeken túl azt is kiemeli, hogy intézményi beágyazottsága miatt  hosszú távon a bitcoin mindig kiemelt szerepet fog játszani a kriptovaluták között. 

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!