Megszületett az egyezség: hamarosan indul az űrbányászat a Holdon

A Bluefors a kriogén (fagyáspont alatti) mérőrendszerek, kriohűtések és egyéb kriogén termékek vezető gyártója, és piacvezetőként a legelterjedtebb kriogén megoldásokat kínálja az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok számára. A Földön nagyon ritka hélium-3 izotóp a kvantumszámítógépek hűtéséhez szükséges anyag.

Hold nagy mennyiségű hélium-3-at tartalmaz, amelyből a Bluefors jelentős mennyiséget vásárolna.

Fotó: OpenAI DALL-E

A kvantumtechnológiai iparág nagy része a Bluefors rendszereire támaszkodik

Az Interlune űripari vállalattal kötött egyezség keretében 2028 és 2037 között a Bluefors évente tízezer liter hélium-3-at vásárolna. A Földdel ellentétben, amelyet mágneses mezője véd, a Hold nagy mennyiségű hélium-3-at tartalmaz, amelyet a napszél rak le. Ezt a tényt először a NASA Apollo-küldetései által visszaküldött mintákból mutatták ki.

A hélium-3-at főként a kriogén mérőrendszerben használják, amelyek kritikus fontosságúak a kvantumszámítógépek fejlesztése és működtetése szempontjából. Az elkövetkező években a kvantum-számítástechnika várhatóan hatalmas fejlődést fog előidézni az orvostudományban, a pénzügyekben, a kémiában, a mesterséges intelligencia gyorsításában és a kiberbiztonságban is. Az együttműködés pedig az egész iparágat erősíti azáltal, hogy stabil és folyamatos ellátást biztosít a kvantumtechnológia számára létfontosságú erőforrásokhoz.

Hosszabb távon az Interlune célja az ipari fémek, ritkaföldfémek és víz kitermelése is – a fenntartható holdi jelenlét és a növekvő űrgazdaság támogatására.

A Naprendszerünk ásványkincs-tartaléka becslések szerint több százezer milliárd dollárt érhet

Nikkel, vas, platina, arany – ezekből a jelenlegi ismereteink szerint mind nagy mennyiségben található például az aszteroidákban, sőt, egyes kisbolygók szinte teljesen "vasból vannak", annyira magas koncentrációban fordul elő belőlük például ebből az ércből. Ha csupán ezeket kitermelhetné az emberiség, már azzal valószínűleg alaposan felforgatná a földi nyersanyagpiacokat is. És nem utolsó szempont az sem, hogy a Földet kevesebb környezetterhelés érné, ha a nyersanyagokért nem a bolygó, hanem aszteroidák felszínét kellene felforgatni.