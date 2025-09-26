Az európai autóipar új korszaka Debrecenben kezdődik – mutatjuk, hogy miért!

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést fog adni az autóiparnak, s ezzel a teljes magyar ipari teljesítménynek, ráadásul több más hasonló nagyberuházás is rövidesen termőre fordul – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Debrecenben az MTI tájékoztatása szerint. A tárcavezető világszenzációnak nevezte, hogy az egyik legnagyobb autómárka megindítja a sorozatgyártást Magyarországon, ráadásul a vállalat egyedül itt fogja előállítani a tisztán elektromos alapra épülő autóit. Mint mondta, amennyiben a közúti közlekedést nem sikerül átállítani elektromos alapokra, akkor a zöld célkitűzéseinknek úgy globálisan búcsút inthetünk, és akkor a környezetvédelmi céljaink semmiképp sem tudnak teljesülni. Kifejtette, hogy a BMW mellett a szintén német Audi és Mercedes is Magyarországnak szavazott bizalmat az elektromos átállási stratégiájában. „Így Győr és Kecskemét mellett Debrecen az a helyszín, ahol ma a globális autóipar átállásának egy nagyon fontos pontját láthatjuk" – hangsúlyozta.

Orbán Viktor: Fantasztikus és lenyűgöző a méret, valamint a minőség

Hivatalosan is átadták a BMW debreceni gyárát, amely az elektromos autógyártás új központjává fog válni hazánkban. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, ezzel is jelezve a kormány elkötelezettségét a járműipari fejlesztések iránt, amelyek egyre jobban dinamizálják a magyar gazdaságot. Amikor 1998-ben Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk – fogalmazott a kormányfő a BMW-gyár átadásán, Debrecenben. A miniszterelnök emlékeztetett: azt gondolták, lesznek elégedett németek, elégedett debreceniek, és közös büszkeség, amit a két ipar együttműködése okoz. Mint jelezte, fantasztikus és lenyűgöző a méret, valamint a minőség.

Mától indul a termelés a BMW debreceni gyárában / Fotó: BMW Group Debrecen

Minél több magyarnak legyen BMW-je

Orbán Viktor kitért arra is, a bajorok állnak hozzánk legközelebb, és a legvidámabbak a nagy germán világon belül. Szent István királyunk felesége is bajor volt – idézte fel, megjegyezve, a régi magyarok azt írták fel a bajorokról, hogy szorgalmasak voltak, minden vagyonukat megszázszorozták.