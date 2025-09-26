Az európai autóipar új korszaka Debrecenben kezdődik – mutatjuk, hogy miért!

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést fog adni az autóiparnak, s ezzel a teljes magyar ipari teljesítménynek, ráadásul több más hasonló nagyberuházás is rövidesen termőre fordul – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Debrecenben az MTI tájékoztatása szerint. A tárcavezető világszenzációnak nevezte, hogy az egyik legnagyobb autómárka megindítja a sorozatgyártást Magyarországon, ráadásul a vállalat egyedül itt fogja előállítani a tisztán elektromos alapra épülő autóit. Mint mondta, amennyiben a közúti közlekedést nem sikerül átállítani elektromos alapokra, akkor a zöld célkitűzéseinknek úgy globálisan búcsút inthetünk, és akkor a környezetvédelmi céljaink semmiképp sem tudnak teljesülni. Kifejtette, hogy a BMW mellett a szintén német Audi és Mercedes is Magyarországnak szavazott bizalmat az elektromos átállási stratégiájában. „Így Győr és Kecskemét mellett Debrecen az a helyszín, ahol ma a globális autóipar átállásának egy nagyon fontos pontját láthatjuk" – hangsúlyozta.
Hivatalosan is átadták a BMW debreceni gyárát, amely az elektromos autógyártás új központjává fog válni hazánkban. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, ezzel is jelezve a kormány elkötelezettségét a járműipari fejlesztések iránt, amelyek egyre jobban dinamizálják a magyar gazdaságot. Amikor 1998-ben Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk – fogalmazott a kormányfő a BMW-gyár átadásán, Debrecenben. A miniszterelnök emlékeztetett: azt gondolták, lesznek elégedett németek, elégedett debreceniek, és közös büszkeség, amit a két ipar együttműködése okoz. Mint jelezte, fantasztikus és lenyűgöző a méret, valamint a minőség.
Orbán Viktor kitért arra is, a bajorok állnak hozzánk legközelebb, és a legvidámabbak a nagy germán világon belül. Szent István királyunk felesége is bajor volt – idézte fel, megjegyezve, a régi magyarok azt írták fel a bajorokról, hogy szorgalmasak voltak, minden vagyonukat megszázszorozták.
A miniszterelnök kívánja, hogy egyre több magyar ember engedhesse meg magának, hogy BMW-je legyen. Szerinte gyors váltásokra, bátor manőverekre lenne szükség, mert megmérettetnek az országok és az autógyártók is a jövőben. Nem mindegy, ki milyen választ ad a mostani helyzetre. Lesznek, akik talpon maradnak, és lesznek, akik térdre esnek. Magyarország is komoly kérdéseket kap: akarnak-e termelni, tudnak-e a polgáraik dolgozni, milyen vezetőik lesznek – fejtette ki.
A kormányfő szomorú szívvel mondja: Európa gyenge. A Debrecenben készülő BMW 15 százalékos hátránnyal indul a dél-karolinai BMW-vel szemben, ha ott akarjuk eladni, akkor 15 százalékkal hatékonyabbnak kell lennünk. Szerinte a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni. Meglátása szerint itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német és a kínai mérnökök.
Aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok – emelte ki, hozzátéve: nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és
a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.
A miniszterelnök kiemelte: a BMW képzési centrumot is létrehozott, emellett logisztikai és üzleti szolgáltatóközpont is készül a városban, amely így bekerült Európa zöld fővárosának versenyében a legjobb 3 közé. Mint fogalmazott, jön a debreceni reptér fejlesztése is. Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forintnyi beruházás érkezett a térségbe.
Mint mondta, egyetlen más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt. Vélekedése szerint lehet az örök elégedetlenségben rejlik Debrecen sikerének a kulcsa. Orbán Viktor megjegyezte, hogy délután is tárgyalni fog Debrecen polgármesterével, és nehéz órákra számít.
Üdvözlöm a BMW-t Magyarországon – fogalmazott a kormányfő. Majd megjegyezte, hogy a BMW sikere a mi sikerünk, az újításuk a mi előnyünk, és a munkahelyeik a magyar családok biztonsága. Csináljanak minden eurócentből eurót. Induljon a közös utazás – zárta beszédét Orbán Viktor.
Papp László a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, legjövőbemutatóbb gyárának nevezte a BMW új üzemét. Debrecen polgármestere hangsúlyozta: ma is történelmet írunk itt, Debrecenben.
Megjegyezte, a BMW-gyár új korszakot nyit az ország keleti régiójának életében. Sokáig úgy tűnt, hogy az ország keleti része, az alföld nagyvárosai nem lesznek elég versenyképesek a közép- és nyugat-magyarországi városokhoz képest,
de a debreceni ember mindig jobb, nagyobb, sikeresebb akar lenni”
– húzta alá. Büszkén mondhatjuk, hogy az európai autóipar új korszaka Debrecenben kezdődik – szögezte le a városvezető.
A gyár 400 hektáron épült fel, és a tervek szerint évente 150 ezer autót fog előállítani. A beruházás összértéke a
Az autók összeszerelése és az alkatrészek jelentős részének gyártása is a debreceni üzemben fog zajlani, így az óriási létesítményben az akkumulátormodulok mellett prés-, karosszéria- és fényezőüzemek is megtalálhatóak.
A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalat számára jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő-üzemébe kerülnek.