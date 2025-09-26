Új bolt nyílt meg egy bevásárlóközpontban, de ez nem az, aminek gondolná

Nagy a mozgás a budapesti Köki Terminál bevásárlóközpontban, miként arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben több üzlet húzta le véglegesen a rolót ott, miközben újak nyíltak. A legújabb kiskereskedelmi egység Family Market név alatt nyílt meg, ám figyelem: a bolt nem az azonos nevű magyar kereskedelmi vállalathoz tartozik.
Magyarországon, ezen belül különösen Budapesten egyre több ázsiai élelmiszerüzlet nyílik meg, és itt nem csak „kínai boltokra”, hanem
általában kényelmi vagy félkész ételeket kínáló üzletekre kell gondolni (a Magyar Nemzet közelmúltban megjelent összeállításának címe különösen találónak hat a témában). Nemrég az Origón pedig arról számoltunk be, hogy QQ Expess néven szintén ázsiai élelmiszereket kínáló üzletlánc jelent meg a piacon, mely a snackek, tészták és hasonló ázsiai ételek mellett szolgáltatásként egy újfajta vásárlói élményt: a helyben készítés és fogyasztás lehetőségét is kínálja boltjaiban a vásárlóknak.
Ha figyelmesen megnézzük az ázsiai jellegű élelmiszereket kínáló kisboltokat, feltűnhet, hogy több nevében szerepel a „Family” („család”), barátságosságot sugalló kifejezés.
Gyors, a Google Maps és a Waze segítségével elvégzett gyűjtésünk alapján csak Budapesten legalább 15 olyan, élelmiszer-jelleggű bolt, illetve (élelmiszert hivatalosan nem áruló) vegyesbolt található, melynek nevében ez a kifejezés szerepel (általában a második szó a „market”, „diszkont”, esetleg „shop”).
Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy adatgyűjtésünk egyáltalán nem reprezentatív és módszertanilag sem kifinomult, s azt is, hogy nem minden, ilyen nevet viselő közért jellegű üzlet tulajdonosi háttere vagy kötődése ázsiai. Az érintett boltok száma ettől az igen durva, irányszámként megadott adattól eltérhet (valószínűleg fölfele).
Mindez azért érdekes, mert az említett Köki Terminálban néhány napja új kisbolt nyitott meg, melynek neve: Family Market. A bolt a bevásárlóközpont földszintjén, a buszvégállomáshoz vezető kijárathoz közel található:
A bolt árukínálata alapján egyértelműen beleillik az „ázsiai bolt” kategóriába, már amennyiben élelmiszerekre gondolunk. Az üzletben látott kínálat főként kényelmi ételekből, snackekből áll, ám azok főként inkább japán illetve koreai vonatkozású termékek.
Adódik a kérdés, hogy a több „Family...” nevű ázsiai jellegű üzlet pusztán névválasztása alapján – tehát a lokációt, a termékkínálatot, árakat, vásárlói élményt stb. figyelmen kívül hagyva – jelent-e valós konkurenciát vagy érdeksérelmet más, például magyar piaci szereplőkek. Feltételezhetően a bolt üzemeltetői nem tudatosan erre reflektálva, hanem az imént vázolt trendhez igazodva választották ezt a nevet üzletük nevéül. Az Origo ennek kapcsán ettől függetlneül megkereste a kecskeméti, magyar családi tulajdonú Family Market Kft.-t, mely kis- és nagykereskedéssel egyaránt foglalkozik, de a vállalat nem kívánt nyilatkozni kérdéseink kapcsán.
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal tavaly év végi adatai szerint az „Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes” kategóriában összesen 31 682 kiskereskelmi egységet tartottak nyilván.
Az ugyanakkor nehéz megállapítani, hogy ezek között mennyi az ázsiai kötődésű boltok száma, ezekre pl. cégalapítási adatokból lehet következtetni, de külön nyilvántartás ezekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre. Számuk becslések alaján ezres nagyságrendű lehet.