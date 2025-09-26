Új bolt nyílt meg egy bevásárlóközpontban, de ez nem az, aminek gondolná

Nagy a mozgás a budapesti Köki Terminál bevásárlóközpontban, miként arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben több üzlet húzta le véglegesen a rolót ott, miközben újak nyíltak. A legújabb kiskereskedelmi egység Family Market név alatt nyílt meg, ám figyelem: a bolt nem az azonos nevű magyar kereskedelmi vállalathoz tartozik.

Új élelmiszerbolt nyílt meg a Köki Terminálban, de a névnek nincs köze a magyar lánchoz (illusztráció)

Fotó: CandyRetriever / Shutterstock

Ázsiai élelmiszereket kínáló bolt a Kökiben

Magyarországon, ezen belül különösen Budapesten egyre több ázsiai élelmiszerüzlet nyílik meg, és itt nem csak „kínai boltokra”, hanem

koreai,

thai,

japán jellegű,

általában kényelmi vagy félkész ételeket kínáló üzletekre kell gondolni (a Magyar Nemzet közelmúltban megjelent összeállításának címe különösen találónak hat a témában). Nemrég az Origón pedig arról számoltunk be, hogy QQ Expess néven szintén ázsiai élelmiszereket kínáló üzletlánc jelent meg a piacon, mely a snackek, tészták és hasonló ázsiai ételek mellett szolgáltatásként egy újfajta vásárlói élményt: a helyben készítés és fogyasztás lehetőségét is kínálja boltjaiban a vásárlóknak.

Ha figyelmesen megnézzük az ázsiai jellegű élelmiszereket kínáló kisboltokat, feltűnhet, hogy több nevében szerepel a „Family” („család”), barátságosságot sugalló kifejezés.

Gyors, a Google Maps és a Waze segítségével elvégzett gyűjtésünk alapján csak Budapesten legalább 15 olyan, élelmiszer-jelleggű bolt, illetve (élelmiszert hivatalosan nem áruló) vegyesbolt található, melynek nevében ez a kifejezés szerepel (általában a második szó a „market”, „diszkont”, esetleg „shop”).

Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy adatgyűjtésünk egyáltalán nem reprezentatív és módszertanilag sem kifinomult, s azt is, hogy nem minden, ilyen nevet viselő közért jellegű üzlet tulajdonosi háttere vagy kötődése ázsiai. Az érintett boltok száma ettől az igen durva, irányszámként megadott adattól eltérhet (valószínűleg fölfele).

Mindez azért érdekes, mert az említett Köki Terminálban néhány napja új kisbolt nyitott meg, melynek neve: Family Market. A bolt a bevásárlóközpont földszintjén, a buszvégállomáshoz vezető kijárathoz közel található: