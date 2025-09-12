Nagy a baj: rengeteg üzletét bezárja a magyarok textilbolt-lánca

A Kik anyacége a német Tengelmann Csoporthoz tartozik. A diszkontlánc 14 piacon van jelen – köztük Magyarországon 2008 óta –, összesen több mint 4000 üzletet működtetnek, ebből nagyjából 2700-at Németországban. Egyelőre nem tudni, hogy a boltlánc hány egységének kell véglegesen lehúzni a rolót, mert a Kik ezt egyelőre nem közölte, de egyes német sajtóértesülések szerint csak Németországban 400 üzlet fog bezárni.

A Kik boltlánc egyik lengyelországi üzlete (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Átszervezik a boltlánc működését

A vállalat egyelőre annyit közölt, hogy a veszteséges üzletek bezárásában a versenyképesség növelésének egyik fontos eszközét látja, összhangban azzal, hogy „meg kell valósítani a jelenlegi működési struktúra felülvizsgálatát”, hogy a cég növelni tudja költséghatékonyságát, és azonosíthassa növekedési potenciáljait.

A Kik sietett leszögezni, hogy a legtöbb üzletük nyereségesen működik.

Jelezték ugyanakkor, hogy az értékelés valamennyi leányvállalatuk esetében megvalósul.

Az üzletlánc 14 országot jelentő piacán összesen mintegy 32 000 alkalmazottat foglalkoztat, ebből nagyjából 19 000-et a németországi hálózatban, 1000 munkavállalót pedig a vállalatirányítás területén. A cég azt közölte, hogy azoknak a munkavállalóknak sem kell aggódniuk, akik olyan üzletben dolgoznak, melyet a mostani felülvizsgálat során bezárására ítélnek. Nekik ugyanis – az ígéret szerint – másik boltban kínálják majd fel a folytatás lehetőségét.

A Kik azt is közölte a német sajtóban megjelentek szerint, hogy az üzletek bezárása mellett új boltok nyitását is tervezik.

Mivel a vállalat közlése szerint a működési struktúrát érintő felülvizsgálat csak most vette kezdetét, így egyelőre azt sem tudni, hogy a magyarországi leányvállalaton belül működő Kik-üzletek valamelyikét érinti-e a bezárási hullám.

A Kik Magyarországon mintegy 120 üzlettel van jelen, és több mint 600 munkavállalót foglalkoztat.

Nem a Kik az egyetlen boltlánc, mely üzleteinek bezárásával kívánja racionalizálni működését, költségeinek csökkentése mellett növelni bevételét. Miként az Origo megírta, a magyarországi Zara és a Stradivarius boltbezárása mögött is vélhetően hasonló szempontú döntés húzódott: a márkák bezárták egy-egy üzletüket, hogy aztán a budapesti Aréna Mallban nyissák meg eddigi legnagyobb magyarországi boltjaikat.