Új boltlánc jelent meg Magyarországon, már most hatalmas népszerűségnek örvend

Új kisbolt-hálózat tűnt fel a magyar kiskereskedelmi piacon, a lassan egy éve óta két budapesti üzletet működtető QQ Express. A boltlánc kínálatában elsősorban az ázsiai élelmiszerek, gyorsételek, snackek találhatók meg, így a kínálat jellege alapján elsősorban ezen szortiment mentén próbálhat versenyezni más kisbolt-hálózatokkal. A QQ Express azonban szolgáltatásként olyat is kínál a vásárlóknak, amit eddig főként külföldön már jelen lévő boltláncoknál lehetett csak tapasztalni: az ételeket – például forró vízzel készülő instant leveseket – helyben is lehet készíteni.

Ázsiai kényelmi ételeket, snackeket, fűszereket kínál az egyelőre Budapesten jelen lévő boltlánc (képünk illusztrációs célú, nem a cikkben említett kereskedelmi egységekről készült!)

Fotó: Unsplash

A boltlánc már hódít a közösségi médiában

Azt nem tudjuk, hogy a forgalmi adatokban ez már jelentkezik-e, de az online közösségi média felületeken láthatóan megnőtt az érdeklődés a QQ Express üzletei iránt. A Budapesten jelenleg két helyen megtalálható hálózatban főként ázsiai élelmiszerek, gyorsételek, esetenként nehezebben beszerezhető alapanyagok, fűszerek kaphatók, valamint annak lehetősége, hogy egyes gyorsételek ott helyben el is készíthetők, amint ezt a cég TikTok-oldalán megjelent videó mutatja:

A vállalkozás honlapjáról viszont más is kiderül: a QQ Express az ASIA FOOD FAMILY KFT. élelmiszer-kiskereskedelmi és nagykereskedelmi márkája, kifejezetten az ázsiai élelmiszerek nemzetközi piacon való megjelenésének szándékával jött létre.

A vállalat 2024-ben alakult Budapesten, két saját márkanéven megtalálható üzletük mellett B2B nagykereskedelmi hálózatot is működtetnek.

A videós tartalmak alatt olvasható felhasználói hozzászólások alapján kijelenthető: vásárlói érdeklődés van a boltlánc iránt, többen várják, hogy a fővároson kívül is megkezdjék az üzletek nyitását.

Kifejezetten ázsiai élelmiszereket kínáló üzletek persze már eddig is megtalálhatók voltak a magyar kiskereskedelemben, a QQ Express azonban a kényelmi ételek helyben való elkészítése mellett nem csak gyors vásárlást, hanem gyors étkezési lehetőséget is kínál. Erre más boltláncoknál, például a 7-Elevennél látni példát, de ez a hatalmas nemzetközi lánc még nem lépett be a magyar piacra.