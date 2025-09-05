Magyarországon található a világ egyik legjobb étterme

A nemzetközileg elismert útikalauz szerint az étkezés minden borvidéken az utazás fénypontja, de ezek a látványos helyek hosszabb időtöltést, akár egy egész nyaralást is megérnek. A világ legrangosabb szőlőültetvényein található borászat-éttermek a finom borok mellett sokszor különleges látványt is kínálnak, a spanyolországi Ribera del Duero lankás szőlőtőkéitől kezdve a kastélyokkal tarkított bordeaux-i tájig.

A Sauska 48 bekerült a legjobb borászat-étterme k közé

Fotó: Sauska 48

Borászat-étterme k: különleges gasztronómiai élmény, mesés környezetben

A Michelin Guide augusztusban olyan borászat-éttermekről közölt összeállítást, amelyek nemcsak gasztronómiai tekintetben kiemelkedőek, hanem mesés környezetben is fekszenek.

A 18-tagú ranglistán egy magyar vendéglátóhely is helyet kapott, a villányi Sauska 48, amellyel kapcsolatban a Michelin Guide azt emeli ki, hogy rusztikus ételek modern változatát kínálja. A teraszról pazar kilátás nyílik a második generációs villányi pincészet szőlőskertjeire, a cabernet sauvignon és a syrah szőlőfajtákkal. A 48 férőhelyes létesítmény borlapján a környező szőlőültetvényekről származó vörös és rozé borok, valamint a család Tokajban található másik pincészetének fehérborai szerepelnek.

A környék gazdaságai és gyümölcsösei – valamint a pincészet jelenlegi termékei – inspirálták Bicsár Attila séf házias magyar konyha étlapját, amely a vajas mártással és nektarin salsával készült káposztás tésztától a rebarbarás, sült polentás fürjmellig terjed.

A listán a következő vendéglátóhelyek szerepelnek:

Cocina Maestra, Argentína Zonda Cocina de Paisaje, Argentína Sattlerhof, Ausztria The Restaurant at JUSTIN, Kalifornia, USA Cyrus, Kalifornia, USA La Grand’Vigne, Bordeaux, Franciaország Chez Jeannette, Franciaország Sauska 48, Magyarország Borgo Sant’Anna, Olaszország Radici, Olaszország Torkel, Liechtenstein Damiana, Mexikó Mesa de Lemos, Portugália Malhadinha, Portugália Ambivium in Peñafiel, Spanyolország Refectorio, Spanyolország Alter Torkel, Svájc Chalk, Egyesült Királyság



