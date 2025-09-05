Hírlevél

Magyarországon található a világ egyik legjobb étterme

Nagy megtiszteltetés érte a magyarországi Sauska 48 éttermet, ugyanis felkerült a Michelin Guide által a világ legjobb borászat-éttermeiről összeállított listára, amelyen összesen 18 vendéglátóhely kapott helyet.
Michelin GuideVillányborászatpincészetétterem

A nemzetközileg elismert útikalauz szerint az étkezés minden borvidéken az utazás fénypontja, de ezek a látványos helyek hosszabb időtöltést, akár egy egész nyaralást is megérnek. A világ legrangosabb szőlőültetvényein található borászat-éttermek a finom borok mellett sokszor különleges látványt is kínálnak, a spanyolországi Ribera del Duero lankás szőlőtőkéitől kezdve a kastélyokkal tarkított bordeaux-i tájig.

Sauska 48 étterem Villány, borászat-éttermek
A Sauska 48 bekerült a legjobb borászat-éttermek közé
Fotó: Sauska 48

Borászat-éttermek: különleges gasztronómiai élmény, mesés környezetben

A Michelin Guide augusztusban olyan borászat-éttermekről közölt összeállítást, amelyek nemcsak gasztronómiai tekintetben kiemelkedőek, hanem mesés környezetben is fekszenek. 

A 18-tagú ranglistán egy magyar vendéglátóhely is helyet kapott, a villányi Sauska 48, amellyel kapcsolatban a Michelin Guide azt emeli ki, hogy rusztikus ételek modern változatát kínálja. A teraszról pazar kilátás nyílik a második generációs villányi pincészet szőlőskertjeire, a cabernet sauvignon és a syrah szőlőfajtákkal. A 48 férőhelyes létesítmény borlapján a környező szőlőültetvényekről származó vörös és rozé borok, valamint a család Tokajban található másik pincészetének fehérborai szerepelnek

A környék gazdaságai és gyümölcsösei – valamint a pincészet jelenlegi termékei – inspirálták Bicsár Attila séf házias magyar konyha étlapját, amely a vajas mártással és nektarin salsával készült káposztás tésztától a rebarbarás, sült polentás fürjmellig terjed.

A listán a következő vendéglátóhelyek szerepelnek:

  1. Cocina Maestra, Argentína
  2. Zonda Cocina de Paisaje, Argentína
  3. Sattlerhof, Ausztria
  4. The Restaurant at JUSTIN, Kalifornia, USA
  5. Cyrus, Kalifornia, USA
  6. La Grand’Vigne, Bordeaux, Franciaország
  7. Chez Jeannette, Franciaország
  8. Sauska 48, Magyarország
  9. Borgo Sant’Anna, Olaszország
  10. Radici, Olaszország
  11. Torkel, Liechtenstein
  12. Damiana, Mexikó
  13. Mesa de Lemos, Portugália
  14. Malhadinha, Portugália
  15. Ambivium in Peñafiel, Spanyolország
  16. Refectorio, Spanyolország
  17. Alter Torkel, Svájc
  18. Chalk, Egyesült Királyság

 

 

 


 

 

