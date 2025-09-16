Jól tartják a tempót a magyar fizetések – itt vannak a legfrissebb adatok

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a hivatal. A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.
A reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett. Január-júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét - közölte a KSH. Júliusban a megelőző hónapokhoz hasonló ütemben, 9,0 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset, miközben a medián kereset 9,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, amely rendre 4,5, illetve 5,1 százalékos reálbér-emelkedést jelent.
Az év hetedik hónapjában a költségvetési szférában emelkedett gyorsabb ütemben az átlagbér értéke, 10,0 százalékkal, sőt, itt a medián kereset is nagyobb mértékben, 12,2 százalékkal nőtt, amely jelzi, hogy az alacsonyabb keresetűek körében volt a nagyobb bérfejlesztés. A költségvetési szférához tartozók esetében a bérdinamikát az oktatás és a közigazgatás ágazat húzta, mindkét területen kétszámjegyű bérnövekedést regisztrált a KSH. Utóbbi ágazat járult hozzá a béremelkedés ütemének gyorsulásához, köszönhetően a 30 ezer fő alatti települések önkormányzati dolgozóit érintő, 15 százalékos, júliusi béremelésnek - kommentálta az adatokat Molnár Dániel a Gazdaságelemzési központ vezető elemzője.
A vállalkozások körében júniushoz képest némiképp lassult a béremelkedési ütem, azonban a 8,7 százalékos bővülés ezzel együtt is megfelel a megelőző hónapok átlagának. A mediánbér a vállalkozások körében is érdemben gyorsabb ütemben, 9,7 százalékkal nőtt, amely szintén azt jelzi, hogy mérséklődhetett a bérolló a gazdaságban. Ágazati összevetésben is csak kisebb eltérések láthatóak a bérdinamikában. Az építőipar, a szállítás, raktározás, valamint az egyik legmagasabb bért kínáló pénzügyi szektor húzta vissza némiképp a béremelkedés ütemét, azonban minden területen infláció feletti bérfejlesztés történt az átlagbér szintjén. Kedvező továbbá, hogy a külső keresletnek leginkább kitett feldolgozóiparban is a nemzetgazdasági átlagnak megfelelő béremelést hajtottak végre a vállalatok.
A keresetek mértékéről a vállalatok döntő része az év elején határoz, így az év második felében már nem várható jelentős változás a bérdinamikában a nemzetgazdaság egészét tekintve. Az állami szférában a kormánytisztviselők szeptembertől érvényes, 15 százalékos béremelése, valamint a pedagógusbér-emelés következő üteme hozhat majd gyorsulást. Fontos lesz még az utolsó két havi béradat is a bónuszok, jutalmak mértékét illetően, amelynek mértéke jelentősen függhet a vállalatok által érzékelt gazdasági helyzettől. Ezzel együtt is, idén éves átlagban is 9 százalék körül emelkedhet az átlagkereset értéke, amely 4 százalék feletti reálkereset-bővülést jelentene.
A költségvetési szférában jövőre is fennmaradhat a dinamikus bérnövekedés: januártól a köztisztviselők és az önkormányzati tisztviselők ismét 15 százalékos béremelésben részesülnek, de a pedagógusok, a vízügyi dolgozók és az igazságügyi dolgozók esetében is bejelentette már a kormány a bérfejlesztéseket, miközben a rendvédelmi dolgozóknak kifizetett fegyverpénz is érdemben gyorsítja majd a bérdinamikát.- mondta a vezető elemző.
A nemzetgazdasági bérdinamikát viszont elsődlegesen a versenyszféra bérfolyamatai határozzák meg. Ebből a szempontból kiemelten fontos lesz a jövő évi minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés mértéke, amely a magasabb bérkategóriákban is irányadó. Emellett jelentős szerepe lesz még a gazdasági helyzetnek és a várakozásoknak, kedvezőbb kilátások mellett a vállalatok bátrabban emelnek majd bért, miközben ha fennmarad a bizonytalanság, az a bértárgyalások során is óvatosságra intheti a döntéshozókat.
Alapvetően arra számítunk, hogy jövőre kétszámjegyű ütemben emelkedhet a nemzetgazdasági átlagkereset mértéke, amely a lassuló infláció mellett 6 százalék feletti reálbér-dinamikát indukálna. Ez pedig továbbra is támaszt jelentene a fogyasztásnak, amely így a gazdasági növekedés motorja maradhat - tette hozzá Molnár Dániel.