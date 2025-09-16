Jól tartják a tempót a magyar fizetések – itt vannak a legfrissebb adatok

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a hivatal. A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

693 700 forint a bruttó átlagkereset Magyarországon.

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal meghaladta a tavalyit

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett. Január-júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét - közölte a KSH. Júliusban a megelőző hónapokhoz hasonló ütemben, 9,0 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset, miközben a medián kereset 9,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, amely rendre 4,5, illetve 5,1 százalékos reálbér-emelkedést jelent.

A költségvetési szférában emelkedett a leggyorsabb ütemben az átlagbér értéke

Az év hetedik hónapjában a költségvetési szférában emelkedett gyorsabb ütemben az átlagbér értéke, 10,0 százalékkal, sőt, itt a medián kereset is nagyobb mértékben, 12,2 százalékkal nőtt, amely jelzi, hogy az alacsonyabb keresetűek körében volt a nagyobb bérfejlesztés. A költségvetési szférához tartozók esetében a bérdinamikát az oktatás és a közigazgatás ágazat húzta, mindkét területen kétszámjegyű bérnövekedést regisztrált a KSH. Utóbbi ágazat járult hozzá a béremelkedés ütemének gyorsulásához, köszönhetően a 30 ezer fő alatti települések önkormányzati dolgozóit érintő, 15 százalékos, júliusi béremelésnek - kommentálta az adatokat Molnár Dániel a Gazdaságelemzési központ vezető elemzője.