Úgy tűnik, bomba üzlet volt a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felvásárlása, amely tavaly került vissza a magyar állam többségi tulajdonába. A Budapest Airport forgalma ugyanis szinte minden korábbi rekordot megdöntött idén – derült ki a Budapest Airport friss forgalmi adataiból.
Bár a Budapest Airport hivatalos adatokat nem közölt még, az Airportál arról számolt be, hogy augusztusban rekordszámú, 1,9 millió utast regisztráltak a magyar főváros repterén, ez a tavalyi nyolcadik hónap utasszámát 7,7 százalékkal haladja meg írta meg. A friss adatok szerint
az idei év első nyolc hónapjában összesen 12 millió 820 ezer utas fordult meg a budapesti légikikötőben, amely 12,5 százalékos növekedést jelent a múlt év azonos időszakához viszonyítva.
A többi szám is erős bővülést mutat:
A közölt adatokba a repülőterek között a légitársaságok számára dedikált közúti fuvarozással, úgynevezett légi kamionokkal szállított áru mennyiségét is beleszámolja az üzemeltető.
Nem véletlen, hogy jelentős fejlesztések indulnak el a reptérnél. Ennek részleteit Nagy Márton gazdasági miniszter jelentette be június elején.
Hatalmas repülőtéri beruházásokat jelentett be Nagy Márton
Elindul a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret a fővárossal összekötő vasúti beruházás, és új cargo repülőteret építenének. A két ferihegyi fejlesztés költségét 1-1 milliárd euróra tervezi a kormány, és még az idén kiírják a koncessziós felhívást.