Úgy tűnik, bomba üzlet volt a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felvásárlása, amely tavaly került vissza a magyar állam többségi tulajdonába. A Budapest Airport forgalma ugyanis szinte minden korábbi rekordot megdöntött idén – derült ki a Budapest Airport friss forgalmi adataiból.

A légiáru-forgalom idén 46 százalékkal haladta meg a tavalyit, azaz csaknem kétszeresére bővült / Fotó: Budapest Airport

Korábbi forgalom rekordok dőltek meg a Budapest Airporton

Bár a Budapest Airport hivatalos adatokat nem közölt még, az Airportál arról számolt be, hogy augusztusban rekordszámú, 1,9 millió utast regisztráltak a magyar főváros repterén, ez a tavalyi nyolcadik hónap utasszámát 7,7 százalékkal haladja meg írta meg. A friss adatok szerint

az idei év első nyolc hónapjában összesen 12 millió 820 ezer utas fordult meg a budapesti légikikötőben, amely 12,5 százalékos növekedést jelent a múlt év azonos időszakához viszonyítva.

A többi szám is erős bővülést mutat:

a Budapest Airport légiáru-forgalma augusztusban ugyanis elérte a 35 032, ez pedig 9179 tonnával, vagyis 35,5 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor.

a repülőtéren az év első nyolc hónapjában 270 775 tonna árut kezeltek, amely 85 941 tonnával, 46,5 százalékkal haladja meg a tavalyi azonos időszak adatait.

Az elmúlt tizenkét havi cargo-mennyiség a 2024. szeptember és 2025. augusztus közötti gördülő adat szerint elérte a 385 584 tonnát.

A közölt adatokba a repülőterek között a légitársaságok számára dedikált közúti fuvarozással, úgynevezett légi kamionokkal szállított áru mennyiségét is beleszámolja az üzemeltető.

Nem véletlen, hogy jelentős fejlesztések indulnak el a reptérnél. Ennek részleteit Nagy Márton gazdasági miniszter jelentette be június elején.