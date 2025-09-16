Hírlevél

vasúti közlekedés

Budapest-Belgrád vasút: nálunk is tesztelik az új szupervonatot

Még zajlik a Budapest-Belgrád vasút szerb szakaszán használt szupervonatának tesztelése Magyarországon. Júniusban már megfordult egyszer nálunk a Sólyom névre keresztelt járművek egyike, amelyet a hétvégén ismét többfelé láttak. Ezt lehet tudni az új vonatról és ekkor indulhat el a Budapest-Belgrád vasút.
vasúti közlekedéskötöttpályás beruházásBudapest-Belgrád vasútvonal

A hírek szerint Magyarországon folytatódnak a Budapest-Belgrád vasútra szánt kínai gyártmányú nagysebességű motorvonatok tesztjeit, mivel magyar típusengedélyre van szükségük. A CRRC által gyártott szerelvényeket több hazai városban is látták. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt járművek a Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változatai – számolt be a Világgazdaság.

Budapest-Belgrád vasút
Az új, Budapest-Belgrád vasút vonalán már közlekedő szupervonat már nálunk is felbukkan / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Már tesztelik a Budapest-Belgrád vasút vonatait

Mivel magyar típusengedélyre van szükségük, úgy tudni, Magyarországon is megkezdték a Budapest–Belgrád közti gyorsvasútra szánt kínai gyártmányú nagysebességű motorvonatok tesztjeit. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt járművek a Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változatai, amelyeket több hazai városban is láttak – írja a vasútbarát Uuuuu portál értesüléseire hivatkozva a Világgazdaság. A  Srbija Voz két kínai gyártmányú nagysebességű CRRC motorvonata először júniusban lépett hazánk területére, úgy tudni, most több hazai városban is kiszúrták őket. A hétvégén előbb Szabadisóstón (Siófok-Sóstó), majd Vácon is látták a kék-fehér-piros vonatot. 

Az első kínai motorvonatot egy évvel ezelőtt mutatták be Zimonyban. A járművek a Kínában már hosszú ideje alkalmazott Fuxing, azaz Újjászületés elnevezésű járműflotta európai előírásokhoz illesztett motorvonatai. A Hogy mit lehet tudni ezekről a vonatokról?

  • A Fuxingok az első olyan nagysebességű motorvonatok, amik teljesen kínai fejlesztésűek. 
  • Ezek az ázsiai országban 350 km/órás sebességgel is közlekedhetnek, ám a szerb főváros és Szabadka között 200 km/óra a végsebessége.
  • A négy kocsiból álló motorvonat 104 méter hosszú, 242 üléssel rendelkezik, amikből 45 első osztályú.
  • A vonatok a felszállóajtó környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett található ülésekhez viszont lépcsőzni kell.

A portál megjegyezte, hogy Csehországban nem sikerült jól a CRRC motorvonatok forgalomba állítása, ahol a kínai járművek nem kapták meg a hatósági engedélyeket és végül a két érdeklődő vasúttársaság is visszalépett a vásárlási szándékától. 

Így áll a Budapest-Belgrád vasút

A Budapest–Belgrád vasútvonal az elmúlt években épült, a munkálatokkal már csaknem teljesen végeztek. A vasútvonal 166 kilométeres magyarországi szakaszát a Budapest–Kelebia, míg a szerbiai szakaszát a Belgrád–Újvidék–Szabadka vasútvonal alkotja. A vasút szerbiai szakasza elkészült, és még szeptemberben megnyílhat a forgalom előtt. 

A Budapest-Belgrád vasút, vagyis BuBe Magyarország legnagyobb közlekedési beruházása, bekerülése 2,2 milliárd dollár, mintegy 800 milliárd forint.

A magyar szakasz készültsége a hírek szerint 97 százalékos, Lázár János építési és közlekedési miniszter augusztus végén úgy nyilatkozott, szeretné, ha a vasúti személyforgalom 2026 januárjában megindulna Budapest és Belgrád között. Egyelőre a gyorsvasút magyarországi szakaszának teljes műszaki és pénzügyi átvilágítása zajlik, amelyet az építési és közlekedési miniszter a 16 emberéletet követelő újvidéki tragédia miatt rendelt el. 

 

