Budapest-Belgrád vasút: nálunk is tesztelik az új szupervonatot

A hírek szerint Magyarországon folytatódnak a Budapest-Belgrád vasútra szánt kínai gyártmányú nagysebességű motorvonatok tesztjeit, mivel magyar típusengedélyre van szükségük. A CRRC által gyártott szerelvényeket több hazai városban is látták. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt járművek a Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változatai – számolt be a Világgazdaság.

Az új, Budapest-Belgrád vasút vonalán már közlekedő szupervonat már nálunk is felbukkan / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Már tesztelik a Budapest-Belgrád vasút vonatait

Mivel magyar típusengedélyre van szükségük, úgy tudni, Magyarországon is megkezdték a Budapest–Belgrád közti gyorsvasútra szánt kínai gyártmányú nagysebességű motorvonatok tesztjeit. A Szerbiában Szoko, azaz Sólyom névre keresztelt járművek a Fuxing-flotta európai előírásokhoz igazított változatai, amelyeket több hazai városban is láttak – írja a vasútbarát Uuuuu portál értesüléseire hivatkozva a Világgazdaság. A Srbija Voz két kínai gyártmányú nagysebességű CRRC motorvonata először júniusban lépett hazánk területére, úgy tudni, most több hazai városban is kiszúrták őket. A hétvégén előbb Szabadisóstón (Siófok-Sóstó), majd Vácon is látták a kék-fehér-piros vonatot.

Az első kínai motorvonatot egy évvel ezelőtt mutatták be Zimonyban. A járművek a Kínában már hosszú ideje alkalmazott Fuxing, azaz Újjászületés elnevezésű járműflotta európai előírásokhoz illesztett motorvonatai. A Hogy mit lehet tudni ezekről a vonatokról?

A Fuxingok az első olyan nagysebességű motorvonatok, amik teljesen kínai fejlesztésűek.

Ezek az ázsiai országban 350 km/órás sebességgel is közlekedhetnek, ám a szerb főváros és Szabadka között 200 km/óra a végsebessége.

A négy kocsiból álló motorvonat 104 méter hosszú, 242 üléssel rendelkezik, amikből 45 első osztályú.

A vonatok a felszállóajtó környezetében alacsonypadlósak, a forgóvázak felett található ülésekhez viszont lépcsőzni kell.

A portál megjegyezte, hogy Csehországban nem sikerült jól a CRRC motorvonatok forgalomba állítása, ahol a kínai járművek nem kapták meg a hatósági engedélyeket és végül a két érdeklődő vasúttársaság is visszalépett a vásárlási szándékától.