Bejelentést tett a nagy diszkontlánc: háborús bunkereket is lehet náluk rendelni

A Norma a Lidl és az Aldi láncokhoz hasonlóan német hátterű szupermarketlánc, a Németországban több mint 1300 üzletet működtető vállalat a két piacmeghatározó mellett is tud növekedni. Az utolsó „fapados diszkontként” aposztrofált, azaz a legnagyobb költségcsökkentés érdekében szűkebb szortimentettel, minimális bolti berendezéssel működő vállalat most háborús bunkereket is kínál a vásárlóknak online rendeléssel.

Egy német kiskereskedelmi lánc már bunkert is kínál vásárlóinak (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Pár millió forintból kijön egy személyi bunker

Az orosz-ukrán háború eszkalálódásától való félelem egyre nagyobb Európában, amit az elmúlt hetek fejleményei egyes NATO-tagországok légterét is érintő drón- illetve vadászgép-incidensekről még inkább felerősítettek. Több európai országban tapintható a bizonytalanság és az aggodalom növekedése, egyes helyeken pedig az állam mellett a lakosság körében is egyre többször merül fel az igény az egyéni óvintézkedésre.

Ez a félelemet tudja a Norma kereskedőként egyszerre meglovagolni és arra megoldást kínálni. Az elsősorban háztartási és vegyes iparcikk termékeket, illetve élelmiszert kínáló diszkontláncnál mostantól online rendelhető egy „Pop Up” pánikszoba, vagyis egy moduláris felépítésű személyi óvóhely - írja a Berliner Morgenpost.

Az otthoni személyi bunker 12 000 eurótól (ez most kb. 4,8 millió forint) elérhető a vállalat weboldalán, amit további 1000 euróért szállítanak házhoz, ennek választása kötelező, nem opció.

A Norma tájékoztatása szerint a pánikszoba egy moduláris rendszer, és azt állítják, hogy otthon egy nagyobb szoba közepén is könnyedén össze lehet egyénileg szerelni, illetve szétszedni.

Anyagát tekintve kétfajta változatban rendelhető:

egy S350-es acélból készült olcsóbb anyagút, valamint

egy páncélozott változatból készülőt, ami a gyártói ígéret szerint a kézi lőfegyverek ellen nyújt védelmet.

A termékleírás szerint a pánikszoba több módon zárható, és igény szerint száraz toalettel is felszerelhető. Légcsatornáihoz külső támadó nem tud hozzáférni.

A személyi bunker mögött a BSSD Defence áll, a berlini vállalat specialitása óvóhelyek létesítése és bunkerek építése. A cég tájékoztatása szerint idén január óta 50 százalékkal több megkeresést kaptak, azaz a vásárlók és megrendelők már korábban elkezdtek érdeklődni megoldásaik iránt. A cég most azt közölte, a megkeresések száma most szintén felfutott, miután a NATO-tag Lengyelország légterébe orosz drónok hatoltak be.