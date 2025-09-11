Csalók miatt riasztott a népszerű kiskereskedő, mutatjuk, hol támadnak

Csalók élnek vissza a Deichmann nevével: hamis webáruházak és hamis közösségi média profilok tűntek fel az interneten. Ezeken ahol nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyeremény autót ígérnek megosztásért cserébe. Ezek azonban valótlan tartalmak – hívja fel a figyelmet a cipőkereskedő.

Csaló online közösségi profilokra figyelmeztet a Deichmann cipőkereskedő (illusztráció)

Figyelmeztet a cipőkereskedő

A vállalat Origóhoz eljuttatott közleményében azt írja, hogy minden lehetséges lépést megtett a csaló profilok eltávolítása, a hamis webshopok megszüntetése, valamint a vásárlók figyelmeztetése érdekében. A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebookot üzemeltető Meta felé, saját hivatalos közösségi csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre.

A Deichmann ezúton is szeretné felhívni a figyelmet, hogy kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot.

A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett.

A cipőkereskedő arra kéri továbbá a socialmedia felhasználókat, hogy ha gyanús oldallal vagy átveréssel találkoznak, akkor jelentsék azt a Meta felé – ezzel is megakadályozva azt, hogy esetlegesen mások csalás áldozataivá váljanak.

A vállalat nem csak az online térben van jelen, a hálózathoz több mint 110 üzlet tartozik Magyarországon.