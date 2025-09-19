Döntöttek a magyarok kedvenc üzletláncának a sorsáról

A WHSmith forgalmas bevásárlóutcákban működő üzleteit felügyelő divízióját idén márciusban 76 millió fontért megszerző Modella Capital lehet a brit Claire's megmentője. A vállalat brit sajtóértesülések szerint megállapodott az amerikai székhelyű Ames Watson befektetési csoporttal az angliai üzletlánc átvételéről. Miként megírtuk, ez a társaság szerezte meg az Egyesült Államokban működő láncot. Kiderült az is: az elmúlt hetekben többen érdeklődtek a nehéz helyzetbe került brit vállalat iránt, de a befutó mások előtt várhatóan a Modella Capital lesz, melynek közlése szerint a kötendő szerződés sarokpontjaiban már sikerült megállapodniuk.

A Claire's egyik üzlete (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Az angliai Claire's-csőd az amerikait követte, nálunk is bezárt egy boltjuk

Ahogy az Origo megírta, a brit Claire's csődje nem sokkal követte az Egyesült Államokban működő lánc bedőlését. Az első értesülések arról szóltak, hogy bár a cég vezetése a brit csődgondoksággal együttműködve mindent megtesz, hogy befektetőt találjanak a cégbe, az nem kecsegtet sok reménnyel. Ám hamarosan ez megváltozott, és most úgy tűnik, hogy a Modella Capital rövidesen a vállalat brit vagyonkezelőjével, az Interpath Advisory-val is megállapodhat az átvétel részleteiről.

A Retail Gazette szerint a befektetési társaság szóvivője nem kommentálta az általa „piaci pletykáknak” nevezett értesüléseket.

A brit Claire's augusztusban állt a földbe, melynek következtében több mint 2 100 munkahely kerüt veszélybe a nagyjából 300 üzletet számoló angliai és írországi hálózatban.

A magyarországi üzletek közül a Budapesten, a Köki Terminálban működő egység zárt be, nagyjából a brot csőddel egyidőben, de az itteni boltbezárásnak nincs köze az angilai és amerikai bedőlésekhez. Magyarországon 15 üzlet alkotja a kiskereskedelmi láncukat.