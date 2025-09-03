Százak számára vált rémálommá a nyaralás: újabb utazási iroda dőlt be

A román Cocktail Holidays utazási iroda a napokban fizetésképtelenséget jelentett be, így több száz utas nyaralása került veszélybe – számolt be az Economedia.ro nyomán a Maszol.ro. Egyes utasok arról számoltak be, hogy a repülőtéren újra ki akarták velük fizettetni a jegyet, másokat a szállodából akartak kidobni. A helyzet súlyos volta miatt még a gazdasági minisztérium válságstábja is összeült. 677 külföldön tartózkodó turistát azonosítottak be, akiknek többségét még a hétvégén hazautaztatták Romániába.

Fizetésképtelenné vált a román Cocktail Holidays utazási iroda

Fotó: Shutterstock

Elkerülhető lett volna a Cocktail Holidays fizetésképtelenné válása

Alin Burcea, a turisztikai ügynökségek országos egyesületének (ANAT) elnöke szerint a helyzet elkerülhető lett volna, ha évekkel ezelőtti javaslatukra létrehoztak volna egy országos garancialapot. Valószínűnek tartja, hogy az ügynökség csődvédelmet kér majd, a turistáknak pedig azt tanácsolta, hogy ha a Cocktail Holidaystől vásárolták az üdülési jegyeiket, akkor ne szálljanak repülőre, először ellenőrizzék, hogy kifizették-e a nevükben a légitársaságot és a szállodát.

Az egyik legrégebbi román utazási irodáról van szó, 1993-ban alapította Dan Goicea, aki egyben az ANAT alelnöke is.

A román utazási iroda fizetésképtelenségét érdemes szélesebb összefüggésbe is helyezni, ugyanis az elmúlt időszakban a pénzügyi instabilitás rányomta a bélyegét az európai turisztikai ágazatra. A legnagyobb összeomlás a német FTI Touristik GmbH utazási irodához fűződik, amely 2024 júniusában jelentett csődöt, méghozzá annak ellenére, hogy az év elején 125 millió eurós finanszírozási támogatást kapott. Az FTI Touristikot az iparági elemzők túl nagynak tartották ahhoz, hogy csődbe menjen, de a likviditási problémák végül mégis a megszűnéséhez vezettek. A Cocktail Holidays helyzete pedig pontosan tükrözi a kisebb és közepes méretű utazási irodák sebezhetőségét egy törékeny gazdasági környezetben.



