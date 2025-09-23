Hírlevél

Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

csokoládé

Rovarok lehetnek egy Magyarországon kapható csokoládéban

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékekben előforduló rovarszennyezettség miatt.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében kéri, hogy amennyiben az alábbi tételazonosítóval rendelkező csokoládés termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! 

Csokoládé illusztráció
Csokoládé illusztráció
Fotó: ZME Science

Az érintett csokoládés termék adatai az alábbiak:

1, Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Forgalmazó: Real Nature Kft.

2, Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel.

 

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.

 

