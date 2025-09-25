Meglepő, teljesen megváltozott a magyarok egyik kedvenc csokoládéja

Az idén 90 éves ikonikus márka ezzel egy új fejezetet nyit a magyar fogyasztók számára, akik ezentúl táblás formában és új ízekben is élvezhetik kedvenc édességüket. Az új KitKat táblás csokoládé a márka klasszikus, ropogós ostyáját krémes töltelékekkel és egyedi márványozott csokoládéval ötvözi. A szeptemberben piacra került termékekkel a Nestlé tovább kívánja erősíteni a KitKat márkát, és közben a változó fogyasztói igényekre is választ ad.

Magyarországon is elérhetők a KitKat legújabb táblás csokoládéi: dupla csokoládés, mogyorós és sós karamellás változatban. Fotó: Nestlé

A táblás csokoládék iránt dinamikusan növekszik a kereslet Európában

A szegmens értéke jelenleg 7,5 milliárd svájci frankra tehető, és az elmúlt két évben több mint 1,4 milliárd svájci frankkal nőtt.

A KitKat az Egyesült Királyságból indult hódító útjára 1935-ben, akkor még "Chocolate Crisp" néven. Két évvel később már a KitKat márkanév és a ma ismeretes logó került a csomagolásokra. A csokoládé ma már több mint 80 országban érhető el, és az első globális édesség márka, mely 100%-ban fenntartható forrásból származó kakaót használ. Az új termékek bevezetése így nemcsak az új ízekről szól, hanem arról is, hogy a Nestlé továbbra is elkötelezetten dolgozik a fenntartható és felelős kakaóbeszerzésért.

A vállalat célja, hogy a kakaóbab útja a gazdaságtól a termék polcra kerüléséig teljesen nyomon követhető legyen - hangsúlyozta Miklós Panna, a Nestlé édességüzletágának vezetője.

Az új táblás csokoládékhoz használt kakaómassza a Nestlé által 2022-ben indított Income Accelerator Program keretében támogatott termelőktől származik, mely kezdeményezés elsődleges célja a kakaótermesztő családok megélhetésének javítása és a gyermekmunka visszaszorítása.