Csúcsra ugrott a forint, a dollárral is szembenézett

Bár a forint tegnapi erősödése után az elemzők ma kisebb korrekcióval számoltak a piacon, a magyar deviza nem hallgatott rájuk, tovább menetelt és egy éve nem látott szintre erősödött az euróval szemben. Sőt a dollárral szemben is közelíti a csúcsot – írta a Világgazdaság.

A forint: egy éve nem volt ennyire erős (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Az euró-forint árfolyam csütörtök délután 393 volt. Le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető

– hangsúlyozta Varga Mihály, az MNB elnöke a Közgazdász Vándorgyűlésen. Hozzátéve: az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:

2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest,

mostanra ez a tendencia megfordult, most már nem tér el a régiós devizáktól,

„köszönhetően az utóbbi fél évnek”. Arra is kitért, hogy mindez nem nem öncél,

arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése.

Forint hozamelőnyök

Az erős forint mellett szól, hogy az elemzők és a piacok az idei évre már nem várnak monetáris enyhítést a magyar jegybank részéről. Vagyis a nemzetközi kamatszintekhez képest megtartja a magyar fizetőeszköz az előnyét. Mivel az úgynevezett carry trade ügylet esetében, aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli.