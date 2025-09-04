Hírlevél

Meghalt Giorgio Armani

Csúcsra ugrott a forint, a dollárral is szembenézett

Az elmúlt napokban jelentősen erősödött a forint. Az Euróval szemben egy éves csúcsot döntött. Ráadásul a forint ereje tartós lehet, mert megtartja a hozam előnyét a nemzetközi fizetőeszközökkel szemben.
Bár a forint tegnapi erősödése után az elemzők ma kisebb korrekcióval számoltak a piacon, a magyar deviza nem hallgatott rájuk, tovább menetelt és  egy éve nem látott szintre erősödött az euróval szemben. Sőt a dollárral szemben is közelíti a csúcsot – írta a Világgazdaság.

Forint: érdemes időben beváltni a bevont bakjegyeket, a régi 500 forintos is el fogja veszteni értékét (képünk illusztráció)
A forint: egy éve nem volt ennyire erős (képünk illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Az euró-forint árfolyam csütörtök délután 393 volt. Le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető

– hangsúlyozta Varga Mihály, az MNB elnöke a Közgazdász Vándorgyűlésen. Hozzátéve: az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából: 

  • 2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest, 
  • mostanra ez a tendencia megfordult, most már nem tér el a régiós devizáktól,  

„köszönhetően az utóbbi fél évnek”. Arra is kitért, hogy mindez nem nem öncél, 

arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése.

Forint hozamelőnyök

Az erős forint mellett szól, hogy az elemzők és a piacok az idei évre már nem várnak monetáris enyhítést a magyar jegybank részéről. Vagyis a nemzetközi kamatszintekhez képest megtartja a magyar fizetőeszköz az előnyét. Mivel az úgynevezett carry trade ügylet esetében, aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli. 

 

 

