A Tudatos Vásárlók 19 cumi biztonságosságát vizsgálták laboratóriumi körülmények között, nemzetközi fogyasztói szervezetekkel közösen. A vizsgálat azt mutatta: 19-ből 5 termék veszélyeztetheti a babák egészségét. Ráadásul az eredmények értékelése közben egy megdöbbentő szabályozási kiskapura is fény derült.
A tesztben a legnépszerűbb cumi márkák mellett
kevésbé ismert termékek is helyet kaptak.
A cumikat mechanikai szempontból és összetétele szerint is vizsgálták.
Az eredmények megdöbbentőek:
A 19 cumiból 4-ben hormonkárosító biszfenol A (BPA) jelenlétét mutatták ki. Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA. Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.
Jó eredményeket produkált a vizsgálaton egyebek mellett a Bibs Colour, a Grün Specht bio-cumi vagy a Nuk Signature, amelyek ára meglehetősen különböző volt a teszt elkészítésekor: az elsőt 4 100, a másodikat 2 350, míg a harmadikat 1 450 forintért árulták, tehát nem feltétlenül csak drágább termék lehet jó minőségű.
A mechanikai vizsgálaton egy cumi kivételével az összes termék megfelelően teljesített. A Nuk for Nature viszont a szakítószilárdsági teszten kis darabokra szakadt szét, azaz nem felel meg a szabványnak, ami az Európai Unióban a cumikra vonatkozik, emellett életveszélyes is a gyermekekre. A biszfenolok vizsgálatán jelen pillanatban az Európai Unióban és Magyarországon hatályos, cumikra vonatkozó előírásoknak és határértékeknek minden termék megfelelt a laboratóriumi mérések szerint.
Ennek ellenére a termékeket nem tudtuk maximális pontszámmal értékelni. Három termék kapott 50 százalékos, egy pedig 0 százalékos eredményt. Előbbiek azért, mert a mérés kimutatási határának kétszerese, illetve háromszorosa volt a bennük kimutatható BPA mennyiség, míg az utóbbiban már egy nagyságrenddel nagyobb
– jelezte Dénes Júlia, vegyianyag-szakértő.
A biszfenolok olyan vegyi anyagok, amelyeket széles körben használnak többek között polikarbonát műanyagok és gyanták előállításához. A legismertebb és legelterjedtebb biszfenol a mai napig a biszfenol A, avagy a BPA, de a betiltásával párhuzamosan megjelentek további típusai is. A biszfenolokról már évtizedek óta tudományosan bizonyított, hogy
akár kis mennyiségben is károsítják az emberi hormonrendszer működését: magzati fejlődési rendellenességet, alacsony születési súlyt, idegrendszeri és viselkedési problémákat, felnőtteknél szív- és anyagcsere-betegségeket, rákot okozhatnak.
Bár a biszfenolok bizonyítottan károsítják a hormonrendszert, a cumikra mégsem vonatkoznak a gyerekjátékokra és élelmiszerrel érintkező anyagokra érvényes szigorúbb szabályok. Így fordulhat elő, hogy ezen termékek biszfenol tartalma ma is jogszerű, annak ellenére, hogy a csecsemők naponta több órán keresztül közvetlenül a szájukban tartják ezeket a termékeket, így könnyedén kioldódhat belőlük a bizonyítottan hormonkárosító anyag. A fogyasztóvédők nehezményezik, hogy bár 1992 óta ismeretesek a BPA káros hatásai, a szabályozások szigorítása roppant lassan történik.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint elfogadhatatlan, hogy a káros anyag kimutatható a legkisebbeknek szánt termékekben. Ezért a teszt eredményeit minden lehetséges döntéshozói szinten minden törvényhozó asztalára eljuttatják.
Zéró toleranciát követelnek a biszfenolokkal szemben és több európai fogyasztóvédő szervezettel összefogva a káros anyagok teljes betiltását sürgetik az EU-s döntéshozóknál.
Az Európai Unióban 2025 őszén várható a vegyi anyagokat szabályzó uniós REACH rendelet szigorítása, ezért ebbe a folyamatba eljuttatják a teszt eredményeit, és követelik a szabályzás szigorítását. Emellett Magyarországon a Parlament Fogyasztóvédelmi Albizottságához és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, valamint a vegyi anyagok szabályzásában kompetens hatósághoz, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz fordulnak az eredménnyel – jelezték lapunknak.