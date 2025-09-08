A Tudatos Vásárlók 19 cumi biztonságosságát vizsgálták laboratóriumi körülmények között, nemzetközi fogyasztói szervezetekkel közösen. A vizsgálat azt mutatta: 19-ből 5 termék veszélyeztetheti a babák egészségét. Ráadásul az eredmények értékelése közben egy megdöbbentő szabályozási kiskapura is fény derült.

Minden negyedik cumi veszélyezteti a gyermekek egészségét / Fotó: TVE

Elképesztő eredményt mutatott a cumik vizsgálata

A tesztben a legnépszerűbb cumi márkák mellett

NUK,

Chicco,

dm Babylove,

Rossmann Babydream,

Tommee Tippee,

MAM,

Philips Avent,

kevésbé ismert termékek is helyet kaptak.

A cumikat mechanikai szempontból és összetétele szerint is vizsgálták.

Az eredmények megdöbbentőek:

A 19 cumiból 4-ben hormonkárosító biszfenol A (BPA) jelenlétét mutatták ki. Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA. Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.

Jó eredményeket produkált a vizsgálaton egyebek mellett a Bibs Colour, a Grün Specht bio-cumi vagy a Nuk Signature, amelyek ára meglehetősen különböző volt a teszt elkészítésekor: az elsőt 4 100, a másodikat 2 350, míg a harmadikat 1 450 forintért árulták, tehát nem feltétlenül csak drágább termék lehet jó minőségű.

A vizsgálat részleteiről

A mechanikai vizsgálaton egy cumi kivételével az összes termék megfelelően teljesített. A Nuk for Nature viszont a szakítószilárdsági teszten kis darabokra szakadt szét, azaz nem felel meg a szabványnak, ami az Európai Unióban a cumikra vonatkozik, emellett életveszélyes is a gyermekekre. A biszfenolok vizsgálatán jelen pillanatban az Európai Unióban és Magyarországon hatályos, cumikra vonatkozó előírásoknak és határértékeknek minden termék megfelelt a laboratóriumi mérések szerint.

Ennek ellenére a termékeket nem tudtuk maximális pontszámmal értékelni. Három termék kapott 50 százalékos, egy pedig 0 százalékos eredményt. Előbbiek azért, mert a mérés kimutatási határának kétszerese, illetve háromszorosa volt a bennük kimutatható BPA mennyiség, míg az utóbbiban már egy nagyságrenddel nagyobb

– jelezte Dénes Júlia, vegyianyag-szakértő.