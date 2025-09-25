Kisbabája van? Nagy veszélyben lehet – azonnal dobja ki ezeket a termékeket!

Az EU-ban forgalmazott cumiknak meg kell felelniük a szigorú EN 1400 szabványnak, amely biztonsági követelményeket ír elő az anyagokra, kialakításra, teljesítményre és csomagolásra egyaránt. De vannak hiányosságok. A biszfenol A (BPA)-t, ami bizonyítottan a hormonháztartás működését megzavaró vegyület, az EU már betiltotta a cumisüvegekben és a 3 év alatti gyermekeknek szánt műanyag termékekben, ám a cumikra jelenleg nincs egységes európai szabályozás.

Veszélyes cumit hívtak vissza Fotó: Inara Prusakova / Shutterstock

Négy cumiban is volt BPA, pedig közülük kettőt a csomagolás „BPA-mentes”-ként hirdetett

A cseh dTest fogyasztóvédő szervezet által indított, magyar, szlovén és osztrák partnerekkel együtt végzett vizsgálat megdöbbentő eredményt hozott ezzel kapcsolatban: négy cumiban is BPA-t mutattak ki, pedig közülük kettőt a csomagolás „BPA-mentes”-ként hirdetett. A legkirívóbb eset a Szlovéniából beküldött, de korábban itthon is kapható Curaprox Grow with Love cumi volt, amelyben a mesterséges nyálban kilogrammonként 19 mikrogramm biszfenol A (BPA)-t mértek. A Tudatos Vásárlók szlovén partnere, a ZPS azonnal felhívta erre a gyártó Curaden figyelmét, aki velük együttműködve az összes piacról visszahívta a terméket, miután saját mérései is igazolták az eredményt. A gyártó honlapján szereplő információk szerint a Curaden visszafizeti a megvásárolt termékek árát a vásárlóknak. A Tudatos Vásárlók Egyesülete pedig a teszteredmény nyomán további fogyasztóvédelmi lépéseket tesz itthon.

Találtak olyan terméket is, ami fulladásveszélyes

A tesztelés során találtak olyan terméket is, ami fulladásveszélyes. Ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete azt javasolja, hogy a szülők azonnal dobják ki a már megvásárolt Nuk For Nature cumit, ugyanis az a mechanikai strapabírósági teszten eltört és apró darabokra szakadt. A gyermekekre veszélyes terméket az Egyesület bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

A teszt a ToxFree LIFE for All projekt keretében készült, melynek célja a polgárok egészségének védelme a mindennapi fogyasztási cikkekben lévő káros vegyi anyagok kockázatai ellen.