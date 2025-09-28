Jó hír érkezett a véradóknak

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) egyszerűsíti, gyorsítja a véradást - közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) célja, hogy a teljes közigazgatást digitalizálja. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A DÁP elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás

Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a DÁP elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható - tette hozzá.

"Kevesebb papír, gyorsabb véradás. A DÁP-pal segíteni még könnyebb" - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, arra biztatva mindenkit, hogy töltse le és használja a DÁP-ot.

A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált.

A véradóknak már nem kell keresgélniük a taj-kártyát és lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A taj-számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják.

A véradók így valóban a legfontosabbra koncentrálhatnak: arra, hogy segítsenek másokon - fogalmazott az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.

A Digitális Állampolgárság Program célja, hogy a teljes közigazgatást digitalizálja

A program a magyar állampolgárok hétköznapjait hivatott egyszerűbbé és gyorsabbá tenni, gördülékenyebb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, szinte bárhonnan és bármikor, személyes jelenlét nélkül. Tehát az ügyfelek és a kormányzati szervek közötti kapcsolattartás könnyebbé válik.

A DÁP segítségével a felhasználónév és jelszó helyett QR-kód segítségével azonosíthatjuk magunkat, akár egy rendőri igazoltatás során is – így akkor sincs probléma, ha otthon maradt a személyi igazolványunk. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy pár másodperc alatt időpontot foglaljunk a kormányablakokba, vagy akár ingyenesen igényeljünk erkölcsi bizonyítványt.