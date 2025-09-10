Ettől a gigantikus fegyverüzlettől reszket a fél világ

A dél-koreai hadiipari cég, a Hanwha Aerospace 20 darab K9-es tarackot szállít Vietnámba egy 250 millió dolláros üzlet keretében. A megrendelés nem véletlen, ugyanis Dél-Korea fegyverexportáló-képességeit már bizonyította a Lengyelországgal a közelmúltban kötött nagyszabású megállapodással, és a hadiipari termékei iránt több piacon is folyamatos a kereslet. A Vietnámmal kötött megállapodás azonban kiemelkedik ezek sorából, hiszen ez az első ilyen tranzakció Délkelet-Ázsiában, és egy új regionális piacra való behatolást jelent.
Az előző kormányzat alatt Dél-Korea jelentős erőforrásokat fordított hadiipari gyártókapacitásainak fejlesztésére és bővítésére, azzal a nem titkolt céllal, hogy 2027-re a világ négy legnagyobb fegyverszállítója közé kerüljön. Az elmúlt évek azonban nem kedveztek az ország fegyverkivitelének. A Stockholmi Békekutató Intézet 2025. márciusi jelentése Dél-Koreát azonban még csak a 10. helyre sorolta a legnagyobb fegyverexportőrök globális rangsorában, exportja mindössze 37,2 százaléka a negyedik helyen álló Kínáénak. Mindenesetre - elődjéhez hasonlóan - az újonnan megválasztott dél-koreai elnök, I Dzsemjong továbbra is kiemelt célként kezeli a fegyverexportot.
Az Asia Times kiemeli: Vietnám azért vásárolta meg a dél-koreai tarackokat, hogy lecseréljék a régebbi típusú szovjet amerikai tüzérségi eszközöket, hiszen azok háború esetén nem nyújtanának kellő védelmet a légi drónok támadásaival szemben. Az orosz-ukrán háború lényegében arra kényszerítette Vietnámot, hogy felszámolja az orosz fegyverektől való régóta fennálló függőségét.
Az orosz-ukrán háború bizonyítja, hogy a tüzérség szerepe a modern hadviselésben továbbra is pótolhatatlan.
A drónok és a precíziós irányítású rakéták előtérbe kerülése ellenére a tömeges tüzérségi tűz továbbra is döntő tényező. Olyan országok számára, például mint Dél-Korea, amelyek potenciális konfliktusokkal néznek szembe kiszámíthatatlan szomszédaikkal, jelen esetben Észak-Koreával, a tüzérség a honvédelem kulcsfontosságú alkotóelemét jelenti.
Vietnám, hosszú szárazföldi határaival, valamint kiterjedt partvidékével az egyre inkább puskaporos hordónak tűnő Dél-kínai-tenger mentén, hasonló kihívásokal néz szembe, mint Dél-Korea.
A K9 tarack pontosan ezeket a hadműveleti igényeket elégíti ki, költséghatékony tűzerő-, mobilitás- és védelem-kombinációjával. Több mint 40 kilométeres lőtávolságával, valamint automatizált tűzvezető rendszerével egyértelmű előnyöket kínál Vietnám számára a régi szovjet és amerikai rendszerekkel szemben.
A taktikai jelentőségen túl, a Vietnámmal a K9-esek megvásárlásáról kötött megállapodás egy új szakaszt jelez Dél-Korea fegyverexportjában. Eddig a koreai fegyvereladások Délkelet-Ázsiában viszonylag szerények voltak, az ottani piacokat orosz vagy a nyugati beszállítók uralták. Ez a szerződés azonban új utat nyit, a folyamatot pedig felgyorsíthatja a Dél-Korea és a délkelet-ázsiai országok között fennálló kölcsönös bizalom is.
Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az ASEAN-államok (Association of Southeast Asian Nations – Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) egyre inkább újragondolják haderő-modernizációs stratégiáikat. A szovjet fegyverektől való függőség megszüntetése stratégiai kötelezettséggé vált, mind az alkatrészek elérhetősége, mind politikai szempontok alapján, különösen azután, hogy Oroszország egyre mélyebbre süllyed az ukrajnai konfliktusba. Olyan országok, mint Thaiföld, Indonézia és a Fülöp-szigetek, most alternatív beszállítókat keresnek, Dél-Korea pedig bizonyítottan kiváló minőségű rendszereket szállít időben, versenyképes áron.
A vietnámi üzletkötés újabb keresletet generálhat ezen országok körében. Különösen igaz ez a tüzérség fejlesztésére, amely Délkelet-Ázsia nagy részén továbbra sem kap kellő figyelmet.
A tüzérségen túl Dél-Korea repülőgépipari exportja – olyan harci gépekkel, mint a KF-21 vadászgép és a könnyű támadó repülőgépek, mint az FA-50 – szintén lendületet kaphat a régióban.
Mindez arra utal, hogy Dél-Korea fokozatosan beágyazódik az ASEAN hosszú távú védelmi modernizációs ciklusába, a légi, a tengeri és most már a szárazföldi fegyvernemekben is.
Stratégiai szempontból Szöul ambíciói ugyanakkor túlmutatnak az egyszeri eladásokon, amit segíthet, hogy az elmúlt időszakban Dél-Korea szorosabbra fűzte a szélesebb körű diplomáciai kapcsolatait a térség országaival, ide értve az ASEAN-nal kötött átfogó stratégiai partnerségi megállapodást is.
A Vietnámmal kötött fegyverszállítási üzlet tehát nem csak kereskedelmi tranzakció, hanem egy ugródeszka is a felé, hogy Dél-Korea beszállítóként tartósan részese lehessen Délkelet-Ázsia védelmi rendszerének fejlesztésének.