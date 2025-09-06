Dől a pénz a földi paradicsom országába a mesterséges intelligencia miatt

Óriási összegeket fizettek az elmúlt hónapokban egy-egy jól csengő, ígérete domainnévért dúsgazdag technológiai vállalkozók Anguilla szigetének. A kicsiny karib-tengeri, brit tengerentúli terület internetes országkódja ugyanis az .ai, ami a mesterséges intelligencia angol neve (artificial intelligence) kezdőbetűinek összevonása. Anguilla nem most kezdte az .ai végződésű domainnevek jól jövedelmező regisztrációját, viszont úgy tűnik, megütötte azzal a jackpotot, mivel egyre nagyobb összegeket fizetnek ezekerét a domainnevekért.
Az Origo – képletesen szólva – ott volt akkor, amikor Anguilla, ez az apró sziget a Karib-tengeren, melynek alig 20 ezer fő a lakossága és gazdasága főként a turizmusra támaszkodik, elkezdte valóra váltani örökölt szerencséjét az .ai domainnevekkel kapcsolatban. A mesterséges intelligencia egyáltalán nem újkeletű téma, de a most tapasztalható robbanása néhány évvel ezelőtt még csak prognózis volt. A Kis-Antillákhoz tartozó sziget viszont jó ütemérzékkel kezdett sok pénzt keresni digitális kincsén, azaz az .ai végződésű domainnevekre fizetett regisztrációs díjakért.
2021-ben a regisztrációs díjak még csak 7,4 millió dollárt hoztak Anguillának, ám hamarosan felül kellett vizsgálni a következő évekre szóló előrejelzéseket, ahogy egyre több technológiai vállalat jelent meg a mesterséges intelligenciák piacán. Végül Anguilla 2023-at 30 millió dollár (több mint 10 milliárd forint) regisztrációsdíj-bevétellel zárta, ami jelentékeny összeg az akkor év 416 millió amerikai dolláros GDP-jéhez képest (a terület hivatalos pénzneme egyébként kelet-karibi dollár, a cikkben megadott adatok amerikai dollárban kifejezettek).
A kormány tavaly év végén közölt előzetes adatai szerint tavaly már 37 millió dollár bevétele származott Anguillának a domainek regisztrációjából és megújításából, 2027-re pedig 54 millió dollárt várnak abból.
Az imént úgy fogalmaztunk, hogy az .ai domainnév körül bonyolódó üzletet az hajtja, hogy az elmúlt években lezajlott a mesterséges intelligencia térnyerére. Az állítás önmagában igaz is, a világ nagy techvállalatai sorra jegyeztették be .ai végződéssel a fontosnak ítélt domainneveket is. A felfutás Anguilla kezére játszott, különösen az OpenAI ChatGPT-jének 2022 novemberi indulása. A ChatGPT mindössze két hónappal az indulása után elérte a havi 100 millió aktív felhasználót, ezzel a történelem leggyorsabban növekvő felhasználói alkalmazásává vált. Ez a versenytársakat csak megerősítette addig is szilárd meggyőződésükben, no nem csak az .ai végződés vélt előnyeiről (a ChatGPT .com végződéssel nyílik meg általános felhasználói céllal), hanem magáról a mesterséges intelligenciáról.
Boldog-boldogtalan .ai végződésű domainnevet kívánt regisztrálni. Az iménti kijelentéshez így hozzá kell tenni, hogy nem csak a minőség (pontosabban a nagyon értékes domainnevekért kifizetett jókora összegek), hanem a mennyiség is számított Anguilla számára. Tehát olyan domainnevek regisztrálása, melyeknek egyébként nincs köze a mesterséges intelligenciához, talán olcsóbbak is voltak, viszont tömegesen sok pénzt hoztak, és a folyamatos megújítások révén hoznak is Anguillának.
A BBC nemrég közzétett helyszíni riportjából az derül ki, hogy az anguillai domainnév-üzlet az idén megint inkább a nagyösszegű domainbejegyzésekről szólt. Például az indiai származású Dharmesh Shah, aki többek között a dollármilliárdokat termelő HubSpot alapítója, idén 700 ezer dollárt (kb. 240 millió forintot) fizetett a you.ai cím regisztrációjáért. Az oldalon Shah szerint a felhasználóknak lehetőségük nyílik létrehozni saját, mesterséges intelligenciával készített digitális verziójukat, de nem csak puszta szórakozásból, hanem azért, hogy digitális énjük bizonyos feladatokat elvégezzen helyettük.
Anguilla egyébként nem kötött árjegyzék, hanem főként egyedi engedélyezés, esetenként egyedi alku alapján végez .ai domain bejegyzést, igaz, tömegesen. A regisztrációs díjak 150-200 dollárról indulnak, a bejegyzett domaint kétévente hasonló összegekért kell megújítani.
A piaci szempontból igazán értékes domainnevekre olykor licitálni kell, ezen alkalmakkor nem ritkák az imént említetthez hasonló több százezer dolláros tétek, bár e domainek technikai regisztrációs költsége ugyanannyi, mint a kevésbé izgalmasnak tűnőké.
A bevételek nagyja a kormányé, azokból 10 százalékot a nemzetközi domainnév ipari cég, az Identity Digital kap, bár az arányokat egyik fél sem erősítette meg.
Pusztán a számok alapján az anguillai domainnév-üzlet nem hogy a csúcsát nem érte el mostanra, hanem még csak most pöröghet fel igazán. Ezt az .ai domainnevek gyors ütemű gyarapodása mutatja:
Ez persze elenyésző a nagyjából 150 millió, .com végződésű címhez képest, ami megtalálható az Interneten, de valójában ez is arra utal, hogy óriási növekedési potenciál rejlik az .ai végződésű domainnevekben.
Anguilla gazdasága számára hagyományosan a turizmus adja a legnagyobb támaszt, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a kormány tavalyi bevételeinek 37 százaléka ahhoz volt köthető. Figyelemreméltó, hogy a domainnév-üzlet viszont már az állami bevételek 23 százalékát adta. Ám úgy tűnik, így sem a domainnév-üzlet lesz az, amiből a terület tejjel-mézzel folyó kánaánná válik, mivel az abból befolyó pénzből tömik be a turizmus elmaradó bevételei miatt keletkező lyukakat. Az IMF tavaly kiadott jelentése szerint a domainnév-üzlet ettől függetlenül hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen Anguilla kitettsége a turisztikai bevételektől.
A főként a turizmusból élő sziget talán legnagyobb ellensége ugyanis a természet, pontosabban a hurrikánok. Egy-egy erősebb hurrikánszezon óriási eret vág a turizmuson. 2017-ben az Irma hurrikán Anguilla GDP-jének körülbelül 90 százalékával egyenértékű pusztítást okozott. A londoni kormánynak kellett pénzügyi segítséget nyújtania, több mint 60 millió font formájában több évre elosztva, hogy a tengerentúli terület képes legyen finanszírozni a helyreállításokat. A Covid-19-világjárvány pedig csak ez követően jött.
Mire legrosszabb szakasza 2021-ben véget ért, addigra Anguilla 100 millió dolláros költségvetési hiánnyal nézett szembe.
A turizmus ugyanakkor kezd magára találni, a helyi statisztikai hivatal adatai szerint Anguilla tavaly rekordszámú, 111 639 külföldi látogatót fogadott.
Hurrikánok azonban rendszeresen végigsöpörnek a karibi térségen, amire a turisták válasza a távolmaradás. Ezért Anguilla számára lényeges, hogy a domainnév-üzlet nem csak a turizmusból elmaradó bevételek pótlásában, hanem a helyi gazdaság pörgetésében is szerepet játszik, valamint a pénzek felhasználásával javítják a szigetcsoport gazdasági ellenállóképességét. Így például jelentős bővítéseket hajtanak végre repülőterükön, valamint komoly létesítményfejlesztéseket valósítanak meg a sportágazatban is.
Anguilla domainnév-kiterjesztésből fakadó szerencséje egyébként nem egyedülálló. A csendes-óceáni Tuvalu szigetének még 1998-ban sikerült egy jól jövedelmező megállapodást kötnie a .tv domain kiterjesztés regisztrációjára.