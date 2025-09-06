Dől a pénz a földi paradicsom országába a mesterséges intelligencia miatt

Óriási összegeket fizettek az elmúlt hónapokban egy-egy jól csengő, ígérete domainnévért dúsgazdag technológiai vállalkozók Anguilla szigetének. A kicsiny karib-tengeri, brit tengerentúli terület internetes országkódja ugyanis az .ai, ami a mesterséges intelligencia angol neve (artificial intelligence) kezdőbetűinek összevonása. Anguilla nem most kezdte az .ai végződésű domainnevek jól jövedelmező regisztrációját, viszont úgy tűnik, megütötte azzal a jackpotot, mivel egyre nagyobb összegeket fizetnek ezekerét a domainnevekért.

Anguilla sok pénzt keres az .ai kiterjesztéshez tartozó domainnév bejegyzéseken (illusztráció)

Forrás: rawpixel / Freepik

Már évek óta pörög az üzlet Anguilla szigetén

Az Origo – képletesen szólva – ott volt akkor, amikor Anguilla, ez az apró sziget a Karib-tengeren, melynek alig 20 ezer fő a lakossága és gazdasága főként a turizmusra támaszkodik, elkezdte valóra váltani örökölt szerencséjét az .ai domainnevekkel kapcsolatban. A mesterséges intelligencia egyáltalán nem újkeletű téma, de a most tapasztalható robbanása néhány évvel ezelőtt még csak prognózis volt. A Kis-Antillákhoz tartozó sziget viszont jó ütemérzékkel kezdett sok pénzt keresni digitális kincsén, azaz az .ai végződésű domainnevekre fizetett regisztrációs díjakért.

2021-ben a regisztrációs díjak még csak 7,4 millió dollárt hoztak Anguillának, ám hamarosan felül kellett vizsgálni a következő évekre szóló előrejelzéseket, ahogy egyre több technológiai vállalat jelent meg a mesterséges intelligenciák piacán. Végül Anguilla 2023-at 30 millió dollár (több mint 10 milliárd forint) regisztrációsdíj-bevétellel zárta, ami jelentékeny összeg az akkor év 416 millió amerikai dolláros GDP-jéhez képest (a terület hivatalos pénzneme egyébként kelet-karibi dollár, a cikkben megadott adatok amerikai dollárban kifejezettek).

A kormány tavaly év végén közölt előzetes adatai szerint tavaly már 37 millió dollár bevétele származott Anguillának a domainek regisztrációjából és megújításából, 2027-re pedig 54 millió dollárt várnak abból.

Az imént úgy fogalmaztunk, hogy az .ai domainnév körül bonyolódó üzletet az hajtja, hogy az elmúlt években lezajlott a mesterséges intelligencia térnyerére. Az állítás önmagában igaz is, a világ nagy techvállalatai sorra jegyeztették be .ai végződéssel a fontosnak ítélt domainneveket is. A felfutás Anguilla kezére játszott, különösen az OpenAI ChatGPT-jének 2022 novemberi indulása. A ChatGPT mindössze két hónappal az indulása után elérte a havi 100 millió aktív felhasználót, ezzel a történelem leggyorsabban növekvő felhasználói alkalmazásává vált. Ez a versenytársakat csak megerősítette addig is szilárd meggyőződésükben, no nem csak az .ai végződés vélt előnyeiről (a ChatGPT .com végződéssel nyílik meg általános felhasználói céllal), hanem magáról a mesterséges intelligenciáról.