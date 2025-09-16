Visszatért a kórokozó, amitől minden második fertőzött meghal

Szeptember első napjaiban igen aggasztó hírek érkeztek Kongóból: az ebolavírusos fertőzés újbóli megjelenését és terjedését jelentették be a kongói hatóságok az ország déli részén található Kasai tartományban, közölve, hogy a kór addig már halálos áldozatokat is szedett. A hó első napjaiban az Africanews cikke szerint már 16 halálesetet, 20 megerősített esetet, és 32 gyanús esetet tartottak nyilván, ezzel a tizenhatodik ebolajárvány nyitányát regisztrálták a közép-afrikai országban. A súlyos vérzéssel járó, jelentős arányban halálos betegséget 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A WHO most bejelentette sürgősségi oltóprogramjának elindítását a térségben, ami fontos lépés a járvány megállításában, de kérdés, elegendő-e.

Az amerikai Járványellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) által közreadott képen az ebolavírusról 1976-ban elektronmikroszkóppal készített felvétel

Fotó: Unsplash / CDC

Ebolajárvány: elkezdték a vakcinák beadását

A KDK által hivatalosan bejelentett járvány három évvel a legutóbbi után tört ki. Az ebola vérzéses láz rendkívül halálos betegség, a fertőzöttek között 50 százalékos az átlagos halálozási arány, de egyes kitöréseknél az átlak ennél is magasabb, 70-90 százalék volt. A megfékezésében fontos lépést jelent, hogy a WHO a hétvégén megkezdte az ebolás betegek ellátásában részt vevő egészségügyi dolgozók, valamint a fertőzöttekkel korábban kapcsolatba került kontaktszemélyek oltását. Ehhez az Ervebo nevű oltóanyagból 400 dózist szállítottak Bulape településre, a kitörés gócpontjába a nemzeti, 2 000 adagos tartalékból, emellet a WHO oltóanyagokkal foglalkozó koordinációs csoportja elfogadta a tervet további 45 000 dózis szállítására, hogy megelőzzék a rendkívüli magas halálozási aránnyal járó fertőzés terjedését.

A WHO jelenlegi helyzetértékelése szerint a mostani eboljárvány közegészségügyi kockázata:

nemzeti szinten igen magas,

régiós szinten közepes, míg

nemzetközi szinten alacsony.

Ez egyelőre biztató, mert mint a hatóságok közölték, a friss fertőzést egyelőre nem hurcolták át a környező országokba, ami azt jelenti, hogy megvan az esélye a KDK határain belül tartásának és a járvány idejében való felszámolásának. A helyzetet ugyanakkor komolyan kell venni. Mint Patrick Otim, a WHO területi programigazgatója közölte, a járvány könnyedén továbbterjedhet, tekintve, hogy már Bulape városától 70 km-re is találtak ebolás esetet. Otim szerint valós kockázata van annak, hogy a fertőzés átjut a határokon, különösen a szomszédos Angola irányába nagy ennek az esélye – márpedig a korábbi járványok példáján látni, óriási jelentősége van a területi kontroll megőrzésének, ami persze nehéz egy olyan helyzetben, amikor a határokon nagy számban áramlanak az országok között a munkavállalók.