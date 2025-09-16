Visszatért a kórokozó, amitől minden második fertőzött meghal

Szeptember első napjaiban igen aggasztó hírek érkeztek Kongóból: az ebolavírusos fertőzés újbóli megjelenését és terjedését jelentették be a kongói hatóságok az ország déli részén található Kasai tartományban, közölve, hogy a kór addig már halálos áldozatokat is szedett. A hó első napjaiban az Africanews cikke szerint már 16 halálesetet, 20 megerősített esetet, és 32 gyanús esetet tartottak nyilván, ezzel a tizenhatodik ebolajárvány nyitányát regisztrálták a közép-afrikai országban. A súlyos vérzéssel járó, jelentős arányban halálos betegséget 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A WHO most bejelentette sürgősségi oltóprogramjának elindítását a térségben, ami fontos lépés a járvány megállításában, de kérdés, elegendő-e.
A KDK által hivatalosan bejelentett járvány három évvel a legutóbbi után tört ki. Az ebola vérzéses láz rendkívül halálos betegség, a fertőzöttek között 50 százalékos az átlagos halálozási arány, de egyes kitöréseknél az átlak ennél is magasabb, 70-90 százalék volt. A megfékezésében fontos lépést jelent, hogy a WHO a hétvégén megkezdte az ebolás betegek ellátásában részt vevő egészségügyi dolgozók, valamint a fertőzöttekkel korábban kapcsolatba került kontaktszemélyek oltását. Ehhez az Ervebo nevű oltóanyagból 400 dózist szállítottak Bulape településre, a kitörés gócpontjába a nemzeti, 2 000 adagos tartalékból, emellet a WHO oltóanyagokkal foglalkozó koordinációs csoportja elfogadta a tervet további 45 000 dózis szállítására, hogy megelőzzék a rendkívüli magas halálozási aránnyal járó fertőzés terjedését.
A WHO jelenlegi helyzetértékelése szerint a mostani eboljárvány közegészségügyi kockázata:
Ez egyelőre biztató, mert mint a hatóságok közölték, a friss fertőzést egyelőre nem hurcolták át a környező országokba, ami azt jelenti, hogy megvan az esélye a KDK határain belül tartásának és a járvány idejében való felszámolásának. A helyzetet ugyanakkor komolyan kell venni. Mint Patrick Otim, a WHO területi programigazgatója közölte, a járvány könnyedén továbbterjedhet, tekintve, hogy már Bulape városától 70 km-re is találtak ebolás esetet. Otim szerint valós kockázata van annak, hogy a fertőzés átjut a határokon, különösen a szomszédos Angola irányába nagy ennek az esélye – márpedig a korábbi járványok példáján látni, óriási jelentősége van a területi kontroll megőrzésének, ami persze nehéz egy olyan helyzetben, amikor a határokon nagy számban áramlanak az országok között a munkavállalók.
A szakember szerint nem szabad késlekedni a szükséges ellenlépésekkel, amik most nehezebben megtehetőnek tűnnek, mint a korábbi járványokkal, tekintve, hogy a nemzetközi támogatási struktúrák megváltoztak illetve meggyengültek, ami megnehezíti a kongói védekezést az ebolával szemben.
Az ebolajárvány nem csak az emberek között szedi áldozatait: a fertőző, gyilkos betegség mély eret vág a százmilliós ország gazdasági teljesítményén is, valamint régiós, sőt, nemzetközi szinten is mérhető gazdasági károkkal illetve kieséssel jár. A régiós, valamint a globális járványok gazdasági kárai óriásiak, s bár mint az Origo arról beszámolt, az ebolától védő vakcina mellett néhány éve komoly áttörést értek el egy kísérleti gyógyszerrel a fertőzés okozta vérzéses láz kezelésében, egyáltalán nem magától értetődő az, hogy nagy fontosságú készítmények tömeggyártásának azonnal megteremtsék a pénzügyi hátterét is.
Az ebola elleni küzdelem – és más halálos járványok megfékezése – nem pusztán humanitárius megfontolásokból igényel nemzetközi összefogást, hanem azért is, mert ha még sikerül is a rettegett kórokozó terjedését lokalizálni és megállítani, számos gazdasági szegmensben jelentkezhentek annak következményei. Miként ebben a cikkünkben megírtuk, a 2019-es kongói kitörésben területileg érintett volt több jelentős nyersanyag-bányászati terület, így aranybányák is, melyek kincseit nyugati technológiai cégek is használják termékgyártásuknál.
Az ebola által okozott gazdasági és társadalmi hatásokat leginkább talán az eddigi legnagyobb, 2014 és 2016 között pusztító, több mint 10 000 halálos áldozatot követelő ebolajárvány mutatja.
A Nyugat-Afrika több országát sújtó járványt csak nagyon nehezen sikerült megfékezni, miközben az több érintett országban olyan krízisekhez vezetett a valósában, melyeket legfeljebb csak posztapokaliptikus filmekben, a fennálló civilizációs rend összeomlását bemutató képeken lehet látni. Például Libériában a kormány karatén alá helyezte Monrovia városának szegénynegyedét, mire elhúzódó, erőszakos zavargások törtek ki, amire a karhatalom a tömegbe lövéssel válaszolt. A nagy járvány csak az Egyesült Államoknak több mint 2 milliárd dollár közvetlen költséget okozott, párhuzamosan azzal, hogy több mint 10 ezer, az exporttal összefüggő munkahely szűnt meg egy olyan járvány áttételes hatásaként, mely az országtól földrajzilag távol pusztított.
A 2014-2016-os ebolajárvány végszámláján 53 milliárd dollár kárérték szerepelt, amelyen az érintett nyugat-afrikai országok osztoztak.
Összehasonlításként: a 2003-as SARS járvány 40 milliárd dollár, a 2015-2016-os zika vírus pandémiája 20 milliárd dolláros többletkiadással járt. (A legtöbbe egyébként a nagy járványok közül az első világháború után a világon végisöprő spanyolnátha került, mai áron modellezve 490 milliárd dollárba.)
Azt persze érdemes rögzíteni, hogy nemzetközi színtéren történnek komoly erőfeszítések a ebolajárvány elleni védekezés pénzügyi alapjainak megteremtéséhez, például egy világbanki programról az Origo is beszámolt. Csakhogy az „ebolakötvény” modelljébe hiba csúszhatott, vagy legalábbis valamilyen működési zavarra utal az, hogy a Világbank mégsem fizette ki a kötvények után járó összegeket az arra jogosultaknak, a koronavírus-járvány kapcsán pedig az egész pénzügyi koncepció értelme kérdőjeleződött meg.
Azt egyelőre még nem tudni, milyen költséget jelent majd a mostani ebolajárvány, erről lefutása, megállítása után lehet képet alkotni. Ami bizonyos: a 2014-2016-os nagy járvány költségei a korábban becsülteknél jóval nagyobb összeget tettek ki.
Idén januárban Ugandából jelentettek ebolás halálesetet, a most kitört kongói járvány pedig újra arra hívja fel a figyelmet, hogy a rettegett betegség időről időre visszatér az emberi közösségekbe. Ennek egyébként minden valószínűség szerint köze lehet ahhoz, hogy a világ szegényebb részein nagy mennyiségben fogyasztanak bozóthúsokat, ami önmagában évi 7-10 milliárd dolláros illegális üzletet, valamint óriási egészségügyi kockázatot jelent.
Nemzetközi együttműködésben készült, az eboláról és a fertőzés elleni védekezésről készült animációs oktatófilm: