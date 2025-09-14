Egyszülős családok: összegyűjtöttük, milyen kedvezmények, lehetőségek segíthetik a mindennapokat

Az egyszülős családok Magyarországon egyre jelentősebb társadalmi és gazdasági csoportot alkotnak. Az egyszülős családok nagyjából 80–81%-ában az édesanya (kb. 273 ezer fő) és 19–20%-ában az édesapa (kb. 64 ezer fő) neveli a gyermeket egyedül. Az egyszülős családok többségében tehát az édesanya vállalja a családfenntartó szerepet.

Magyarországon több mint 341 ezer egyszülős család van, amelyekben több mint félmillió gyermek él. Fotó: Hollie Santos / Unsplash

Mutatjuk az egyszülős családoknak járó kedvezményeket, támogatásokat:

Családi pótlék: Egyedülálló szülőként magasabb összeg jár – 1 gyermek esetén 13 700 Ft/hó, 2 gyermeknél 14 800 Ft/gyermek, 3 vagy több esetén 17 000 Ft/gyermek.

Családi adókedvezmény: Az egyedülálló anyák is jogosultak a családi kedvezményre, mely a gyermekek után jár. Ez az adóalapot csökkenti, így kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetni. Minden gyermekes szülő igénybe veheti, és 2025. július 1-jétől jelentősen, 50%-kal nőtt az összege: 1 gyerek esetén 15 ezer Ft/hó (2026-tól 20 ezer Ft/hó), 2 gyerek esetén 30 ezer Ft/hó/gyerek (2026-tól 40 ezer Ft/hó), 3 vagy több gyerek esetén 49 500 Ft/hó/gyerek (2026-tól 66 ezer Ft/hó/gyerek).

Családi járulékkedvezmény: Ez a kedvezmény az szja-kedvezményen túl a befizetett 18,5%-os munkavállalói tb-járulék vagy 10%-os nyugdíjjárulék összegét csökkentheti. Ez kifejezetten az egyedülálló anyák számára lehet előnyös, akiknél nincs más, aki érvényesíthetné a kedvezményt.

Szja-mentesség:

25 év alattiak, 30 év alatti anyák (2026-tól korlátlan összegben), valamint négy vagy több gyermekes anyák teljes szja-mentességet élveznek, függetlenül attól, hogy egyedülállók-e.

Azoknak az anyáknak, akik még nem töltötték be 30. életévüket, és gyermeket vállalnak, nem kell személyi jövedelemadót fizetniük 30 éves korukig. A kedvezmény a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekre, illetve a magzatra tekintettel is érvényesíthető.

2025. október 1-től minden háromgyermekes, dolgozó anya jogosult teljes, életre szóló szja-mentességre.

Kétgyermekes édesanyák esetén 2026. január 1-től első körben csak a 40 év alattiakra, majd évenként további korosztályokra bővítik: 2027-től 40–49 évesek, 2028-tól 50–59 évesek, 2029-től 60 év felettiek is jogosulttá válnak.

Anyasági támogatás

Egyszeri juttatás szülés után (2025-ben 64 125 Ft, ikrek esetén 85 500 Ft).

Hasonlóan jogosultak az egyedülálló nők is a csed-re, gyed-re és gyes-re, diplomás gyed-re, gyet-re.

Babakötvény (Életkezdési támogatás): Újszülött gyermek részére automatikusan jár (42 500 Ft), további befizetés után éves állami támogatás jár minden esetben.