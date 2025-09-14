Egyszülős családok: összegyűjtöttük, milyen kedvezmények, lehetőségek segíthetik a mindennapokat

Az egyszülős családok Magyarországon egyre jelentősebb társadalmi és gazdasági csoportot alkotnak. Az egyszülős családok nagyjából 80–81%-ában az édesanya (kb. 273 ezer fő) és 19–20%-ában az édesapa (kb. 64 ezer fő) neveli a gyermeket egyedül. Az egyszülős családok többségében tehát az édesanya vállalja a családfenntartó szerepet.
Családi pótlék: Egyedülálló szülőként magasabb összeg jár – 1 gyermek esetén 13 700 Ft/hó, 2 gyermeknél 14 800 Ft/gyermek, 3 vagy több esetén 17 000 Ft/gyermek.
Családi adókedvezmény: Az egyedülálló anyák is jogosultak a családi kedvezményre, mely a gyermekek után jár. Ez az adóalapot csökkenti, így kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetni. Minden gyermekes szülő igénybe veheti, és 2025. július 1-jétől jelentősen, 50%-kal nőtt az összege: 1 gyerek esetén 15 ezer Ft/hó (2026-tól 20 ezer Ft/hó), 2 gyerek esetén 30 ezer Ft/hó/gyerek (2026-tól 40 ezer Ft/hó), 3 vagy több gyerek esetén 49 500 Ft/hó/gyerek (2026-tól 66 ezer Ft/hó/gyerek).
Családi járulékkedvezmény: Ez a kedvezmény az szja-kedvezményen túl a befizetett 18,5%-os munkavállalói tb-járulék vagy 10%-os nyugdíjjárulék összegét csökkentheti. Ez kifejezetten az egyedülálló anyák számára lehet előnyös, akiknél nincs más, aki érvényesíthetné a kedvezményt.
Szja-mentesség:
Anyasági támogatás
Babakötvény (Életkezdési támogatás): Újszülött gyermek részére automatikusan jár (42 500 Ft), további befizetés után éves állami támogatás jár minden esetben.
Nők kedvezményes nyugdíja (Nők 40): Bizonyos feltételekkel a nők a kedvezményes öregségi nyugdíjra is jogosultak lehetnek, ami a saját jogú nyugdíj életkorától függetlenül vehető igénybe. A Nők 40 programban 2026-tól a kétgyermekes, 40 év alatti anyák is kedvezményesen vehetik igénybe a nyugdíjat.
Jelzáloghitel-elengedés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Egyedülálló szülőknek akkor igényelhető, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény magában foglalja: ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés, évente kétszer pénzbeli támogatás, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.
Ingyen tankönyv: A nappali rendszerű nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók számára a tankönyveket az iskolában ingyenesen biztosítják. Ez nagy segítséget jelent az egyedülálló édesanyáknak is.
Gyermekápolási táppénz: A gyermekápolási táppénz azoknak a dolgozó szülőknek jár, akik 12 éven aluli gyermeküket annak betegsége alatt ápolják, emiatt orvos által igazoltan keresőképtelenné válnak. A gyermekápolási táppénz összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 60 százaléka (ha van legalább 730 nap biztosítotti ideje) vagy 50 százaléka (730 napnál kevesebb biztosítotti idő esetén vagy a gyermek kórházi ellátása alatt). A táppénzes napok száma 1 évnél fiatalabb gyermek esetében nincs korlátozva. 1-3 éves gyermek esetén egyedülálló szülő esetén 168, 3-6 éves gyermeknél 84, 6-12 éves gyermeknél 28 naptári nap/év/gyermek. 12-18 év közötti beteg gyermek ápolása esetén csak méltányosságból állapítható meg a szülőnek gyermekápolási táppénz.
Gyermek után járó pótszabadság: A pótszabadság mértéke szülőnként 1 gyermek után 2 munkanap; 2 gyermek után 4 munkanap; 3 vagy több gyermek után 7 munkanap évente. A pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként 2 munkanappal nő. A gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti. Ugyanakkor a pótszabadság csak olyan gyermek után jár, akit a munkavállaló saját háztartásában nevel. Tehát ha válás után a gyermek felügyeletére csak az egyik szülő jogosult, akkor a másik fél a vér szerinti gyermeke után sem kap pótszabadságot.
Erzsébet Táborok program: Az Erzsébet Táborok Magyarország legnagyobb gyermek-táboroztatási programja. Minden gyermek számára elérhető, ugyanakkor túljelentkezés esetén a rászoruló gyermekeket (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű) részesítik előnyben. A résztvevők számára minden szolgáltatás, program és az étkezés is ingyenes.
Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni. Az ellátás azon gyermekek számára jött létre, akiknek szülei, törvényes képviselői napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni az alábbi okok valamelyike miatt: munkavégzés, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel, betegség vagy egyéb ok.
Fontos még, hogy bizonyos kedvezmények nemcsak a gyermeket nevelő egyedülálló anyáknak, hanem a gyermektelen nőknek is járnak – például az Otthon Start Program, a nyelvvizsga- és KRESZ-vizsga díjának visszatérítése, vagy a 25 év alattiak szja-mentessége.
