Figyelmeztetés érkezett! Ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat

egyszülős család

Egyszülős családok: összegyűjtöttük, milyen kedvezmények, lehetőségek segíthetik a mindennapokat

Magyarországon – a 2022-es népszámlálási adatok alapján – több mint 341 ezer egyszülős család van, amelyekben több mint félmillió gyermek él. Jól látható tehát, hogy rengeteg ember kerül az élete során így, vagy úgy ebbe az élethelyzetbe. Az alábbi összeállításunkban, Erdélyi Dóra az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjének segítségével gyűjtöttük össze, hogy jelenleg milyen anyagi juttatásokkal és lehetőségek élhetnek az egyszülős családok.
Az egyszülős családok Magyarországon egyre jelentősebb társadalmi és gazdasági csoportot alkotnak. Az egyszülős családok nagyjából 80–81%-ában az édesanya (kb. 273 ezer fő) és 19–20%-ában az édesapa (kb. 64 ezer fő) neveli a gyermeket egyedül. Az egyszülős családok többségében tehát az édesanya vállalja a családfenntartó szerepet.

Magyarországon több mint 341 ezer egyszülős család van, amelyekben több mint félmillió gyermek él.
Magyarországon több mint 341 ezer egyszülős család van, amelyekben több mint félmillió gyermek él.

Mutatjuk az egyszülős családoknak járó kedvezményeket, támogatásokat: 

Családi pótlék: Egyedülálló szülőként magasabb összeg jár – 1 gyermek esetén 13 700 Ft/hó, 2 gyermeknél 14 800 Ft/gyermek, 3 vagy több esetén 17 000 Ft/gyermek.

Családi adókedvezmény: Az egyedülálló anyák is jogosultak a családi kedvezményre, mely a gyermekek után jár. Ez az adóalapot csökkenti, így kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetni. Minden gyermekes szülő igénybe veheti, és 2025. július 1-jétől jelentősen, 50%-kal nőtt az összege: 1 gyerek esetén 15 ezer Ft/hó (2026-tól 20 ezer Ft/hó), 2 gyerek esetén 30 ezer Ft/hó/gyerek (2026-tól 40 ezer Ft/hó), 3 vagy több gyerek esetén 49 500 Ft/hó/gyerek (2026-tól 66 ezer Ft/hó/gyerek).

Családi járulékkedvezmény: Ez a kedvezmény az szja-kedvezményen túl a befizetett 18,5%-os munkavállalói tb-járulék vagy 10%-os nyugdíjjárulék összegét csökkentheti. Ez kifejezetten az egyedülálló anyák számára lehet előnyös, akiknél nincs más, aki érvényesíthetné a kedvezményt.

Szja-mentesség:

  • 25 év alattiak, 30 év alatti anyák (2026-tól korlátlan összegben), valamint négy vagy több gyermekes anyák teljes szja-mentességet élveznek, függetlenül attól, hogy egyedülállók-e.
  • Azoknak az anyáknak, akik még nem töltötték be 30. életévüket, és gyermeket vállalnak, nem kell személyi jövedelemadót fizetniük 30 éves korukig. A kedvezmény a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekre, illetve a magzatra tekintettel is érvényesíthető.
  • 2025. október 1-től minden háromgyermekes, dolgozó anya jogosult teljes, életre szóló szja-mentességre.
  • Kétgyermekes édesanyák esetén 2026. január 1-től első körben csak a 40 év alattiakra, majd évenként további korosztályokra bővítik: 2027-től 40–49 évesek, 2028-tól 50–59 évesek, 2029-től 60 év felettiek is jogosulttá válnak.

Anyasági támogatás

  • Egyszeri juttatás szülés után (2025-ben 64 125 Ft, ikrek esetén 85 500 Ft).
  • Hasonlóan jogosultak az egyedülálló nők is a csed-re, gyed-re és gyes-re, diplomás gyed-re, gyet-re.

Babakötvény (Életkezdési támogatás): Újszülött gyermek részére automatikusan jár (42 500 Ft), további befizetés után éves állami támogatás jár minden esetben.

Nők kedvezményes nyugdíja (Nők 40): Bizonyos feltételekkel a nők a kedvezményes öregségi nyugdíjra is jogosultak lehetnek, ami a saját jogú nyugdíj életkorától függetlenül vehető igénybe. A Nők 40 programban 2026-tól a kétgyermekes, 40 év alatti anyák is kedvezményesen vehetik igénybe a nyugdíjat.

Lakáscélú támogatások:

  • Falusi csok és csok-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel (csok-hitel) azoknak az egyedülálló szülőknek, akik gyermekkel rendelkeznek; változó, hogy hány gyermek után, melyik támogatás érhető el.
  • Áfa-visszatérítési támogatás: mind a 27%-os, mind az 5%-os adó-visszatérítés támogatás azokon a településeken érhető el 2024-ben, ahol a falusi csok is. Ezt a támogatást egyedülállók is igénybe tudják venni lakóingatlan-építés, -vásárlás, korszerűsítés vagy bővítés esetén, ha megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.
  • Illetékkedvezmény: A falusi csok támogatással vásárolt lakások, házak után nem kell illetéket fizetni, és az illetékmentesség független az ingatlan vételárától.
  • Otthonfelújítási Program 2024: A tervezett, akár 7 milliós forintos energetikai korszerűsítést célzó beruházást 6 millió forint kamatmentes hitellel, majd vissza nem térítendő összeggel támogató Otthonfelújítási programnak nincs sem családi állapotra, sem meglévő vagy vállalt gyermekre vonatkozó feltétele, így azt egyedülállók is igénybe vehetik.
  • Az Otthon Start Programban életkortól, nemtől és családi állapottól, illetve gyermekek számától függetlenül lehet igénybe venni kedvezményes 3%-os hitelt lakás vásárlásra.

Jelzáloghitel-elengedés

  • A többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának csökkentésének, köznapi nevén a jelzáloghitel-elengedésnek az a célja, hogy azok a szülők, akiknek van lakáscélú jelzáloghitel tartozásuk, a második gyermekük születésekor kérhetik 1 millió forintnyi összeg elengedését a fennálló tartozásukból. A harmadik gyermek érkezésével 4 millió forinttal, majd minden további gyermek esetén 1 millió forinttal csökkenthető a tartozás.
  • Ez a lehetőség azok számára is nyitott, akiknek úgy születik meg a második-harmadik vagy további gyermekük, hogy (már) nem élnek párkapcsolatban.

Diákhitel-tartozás felfüggesztés, csökkentés és elengedés:

  • A Diákhitellel rendelkező kismama/anya a várandóssága 12. hetétől 3 évig kérheti a törlesztés felfüggesztését. A törlesztés felfüggesztésére vonatkozó 3 éves időszakban az ügyleti kamat megfizetését átvállalja az állam, csed, gyed, gyes ellátásokban való részesülés esetén (célzott kamattámogatás és törlesztési kötelezettség szüneteltetése). Ezzel az ellátásban részesülő apák is élhetnek (ha az apa veszi igénybe az ellátást).
  • A Diákhitellel rendelkező anya tartozása felét elengedik a második gyermek megszületése (vagy örökbefogadása) után. Továbbá a harmadik gyermekének születése/örökbefogadása után a teljes diákhitel-tartozása elengedésre kerül.
  • A Diákhitellel rendelkező anya teljes diákhitel-tartozása elengedésre kerül, amennyiben még nem töltötte be a 30. életévét, és felsőoktatási tanulmányai alatt vagy az oklevél megszerzését követő 2 éven belül gyermeke születik.

Egyéb igénybe vehető kedvezmények:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Egyedülálló szülőknek akkor igényelhető, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény magában foglalja: ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés, évente kétszer pénzbeli támogatás, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.

Ingyen tankönyv: A nappali rendszerű nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók számára a tankönyveket az iskolában ingyenesen biztosítják. Ez nagy segítséget jelent az egyedülálló édesanyáknak is.

Gyermekápolási táppénz: A gyermekápolási táppénz azoknak a dolgozó szülőknek jár, akik 12 éven aluli gyermeküket annak betegsége alatt ápolják, emiatt orvos által igazoltan keresőképtelenné válnak. A gyermekápolási táppénz összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 60 százaléka (ha van legalább 730 nap biztosítotti ideje) vagy 50 százaléka (730 napnál kevesebb biztosítotti idő esetén vagy a gyermek kórházi ellátása alatt). A táppénzes napok száma 1 évnél fiatalabb gyermek esetében nincs korlátozva. 1-3 éves gyermek esetén egyedülálló szülő esetén 168, 3-6 éves gyermeknél 84, 6-12 éves gyermeknél 28 naptári nap/év/gyermek. 12-18 év közötti beteg gyermek ápolása esetén csak méltányosságból állapítható meg a szülőnek gyermekápolási táppénz.

Gyermek után járó pótszabadság: A pótszabadság mértéke szülőnként 1 gyermek után 2 munkanap; 2 gyermek után 4 munkanap; 3 vagy több gyermek után 7 munkanap évente. A pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként 2 munkanappal nő.  A gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti. Ugyanakkor a pótszabadság csak olyan gyermek után jár, akit a munkavállaló saját háztartásában nevel. Tehát ha válás után a gyermek felügyeletére csak az egyik szülő jogosult, akkor a másik fél a vér szerinti gyermeke után sem kap pótszabadságot.

Erzsébet Táborok program: Az Erzsébet Táborok Magyarország legnagyobb gyermek-táboroztatási programja. Minden gyermek számára elérhető, ugyanakkor túljelentkezés esetén a rászoruló gyermekeket (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű) részesítik előnyben. A résztvevők számára minden szolgáltatás, program és az étkezés is ingyenes.

Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni. Az ellátás azon gyermekek számára jött létre, akiknek szülei, törvényes képviselői napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni az alábbi okok valamelyike miatt: munkavégzés, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel, betegség vagy egyéb ok.

Fontos még, hogy bizonyos kedvezmények nemcsak a gyermeket nevelő egyedülálló anyáknak, hanem a gyermektelen nőknek is járnak – például az Otthon Start Program, a nyelvvizsga- és KRESZ-vizsga díjának visszatérítése, vagy a 25 év alattiak szja-mentessége.

