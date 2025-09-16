Marad minden a régiben: kiadta az útját a kínai vevőnek a népszerű élelmiszerlánc

A JD.com a korábbiakhoz képest „jelentősen módosított feltételekkel hajlandó tárgyalni az együttműködésről” az Argos kiskereskedelmi márka kapcsán a Sainsbury's nyilatkozata szerint. Ez pedig közleményük szerint nem szolgálja sem a részvényesek, sem a cég munkatársainak érdekeit, ezért a Sainbsbury's lezárta az egyeztetéseket a JD.com-mal. A kínai óriási az élelmiszer-kiskereskedőnél jelentkező vevőjelölt volt az Argosra.

A Sainsbury's élelmiszer-kiskereskedő lezárta a JD.com-mal az egyeztetéseket az Argos esetleges eladásáról (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Óriási összeget fizetett az élelmiszer-kiskereskedő az Argosért

A Retail Gazette által közölt hír azért érdemel figyelmet, mert az egyik legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc Sainsbury's alig néhány napja jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat a kínai techonlógiai óriással az Argos lehetséges értékesítéséről, amivel felgyorsíthatóvá válna az online értékesítő kiskereskedelmi márka eladása.

A Sainsbury’s még 2016-ban szerezte meg az Argost, több mint 1 milliárd fontot fizetett érte.

Az alig 24 óra után kikosarazott vevőjelölt JD.com Kína egyik legnagyobb kiskereskedőjének számít, mely ellátásáit és szolgáltatásait technológiai alapon szervezi. Tavaly a brit Curry's lehetséges felvásárlása szerepelt a tervei között, a The Guardian szerint akkor a JD.com lépett vissza az ügylettől.

Az Argos az Egyesült Királyság második legnagyobb vegyesáru-kiskereskedője, közvetlenül a Tesco után, és a harmadik leglátogatottabb kiskereskedelmi weboldal tulajdonossal. Önálló kis üzletekkel, valamint több mint 1100 átvételi ponttal is rendelkezik az országban, ezek többsége a Sainsbury's üzleteibe integráltan működik.

Elemzői kommentárok szerint ugyanakkor az Argost most bizonyosan jóval alacsonyabb áron tudta volna értékesíteni az élelmiszer-kiskereskedő, mint amennyiért 2016-ban megszerezte a Home Retailer nevű vállalatot, az Argos akkori tulajdonosát. A legfrissebb pénzügyi adatok szerint a lánc értéke 344 millió font, csökkenő nyeresége a szupermarket eredményeinek egészére rányomta bélyegét.

Ugyanakkor nem az Argos az egyetlen jelentős kiskereskedelmi lánc, ami felkeltette a JD.com érdeklődését. Miként az Origo megírta, a kínai vállalat nemrég hivatalos nyilvános vételi ajánlatot tett a német MediaMarkt és Saturn elektronikai áruházláncokat tulajdonló Ceconomy AG-re. Az értesülések szerint a JD.com 2,2 milliárd eurót fizetne az ügyletben.