Megduplázható a 30 ezer forint értékű nyugdíjasutalvány – mutatjuk, hogyan!

A Lidl és az Aldi, valamint a Spar és a Tesco után most az Auchan is különleges lehetőséget kínál a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok felhasználására vonatkozóan. Amennyiben a vásárlások egy részét vagy egészét bármilyen címletű nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetik az Auchan áruházakban 2025. november 30-ig, és rendelkeznek Bizalomkártyával is, úgy a vásárlás végösszege 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 3 000 forint értékű Bizalompontot jóváírnak a vásárlóknak.

A nyugdíjasoknak több áruházlánc után most az Auchan is kedvezményt kínál a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány felhasználásához (illusztráció)

Fotó: Origo

Duplázható az élelmiszer-utalványok értéke

Az Auchan ajánlatának lényege, hogy azok a vásárlók, akik az élelmiszer-utalványokból minden vásárlás alkalmával csak egy – bármilyen címletű – utalványt is használnak fel, tíz vásárlási alkalommal akár 30 000 forintot érő Bizalompontot is kaphatnak. A jóváírt Bizalompontok később akár egyben is levásárolhatók.

Így a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány körültekintő felhasználásával akár 60 ezer forint értékben is lehet vásárolni a magyarországi Auchan áruházaiban.

Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatással megegyező összeget Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók.

Az élelmiszer-utalványokat az arra jogosultak október közepéig megkapják postán.

Az utalványra a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, így például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt a támogatást. A postások 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat, melyeket idén december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut és kozmetikai cikket. Fontos, hogy az utalványok nem névre szólnak, bárki felhasználhatja azokat. Az utalványt viszont nem lehet készpénzre váltani.

Az élelmiszer-utalványokkal 2025. december 31-ig bárhol lehet fizetni hideg élelmiszerekért, az Auchan fenti ajánlata azonban 2025. november 30-ig érvényes. A Bizalompontokat a vásárlástól számított 72 órán belül jóváírják – adott tájékoztatást az áruházlánc.