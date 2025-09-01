Hírlevél

Rendkívüli

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Szeptember 1-től postázzák a nyugdíjasok számára a 30 ezer forintos utalványt, de nem mindegy, mire és hogyan lehet elkölteni. Az élelmiszer-utalvány mindenkinek jár, aki 2025 júliusában jogosult volt nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra. A Posta közölte, mi a teendő, akkor, ha hiába csenget a postás, mert a címzett nem tartózkodik otthon.
élelmiszer utalványnyugdíjasélelmiszerAldi

Szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a Magyar Posta azt a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amely minden nyugdíjasnak jár, aki 2025 júliusában jogosult volt nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra. A papíralapú, több címletben összeállított utalvány kizárólag hideg élelmiszerekre használható fel – vagyis kenyérre, zöldségre, húsra, édességre –, de alkoholra, dohányárura vagy tisztítószerre már nem. 

élelmiszer-utalvány,vásárlás, vásárló, nyugdíjas utalvány, nyugdíjasutalvány
Szeptember 1-től lehet várni a postást, viszi a nyugdíjasok számár az élelmiszer-utalványt/Fotó: Shutterstock

Mit kell tudni az élelmiszer-utalvány felhasználásáról? 

Készpénzre nem váltható, és vissza sem adnak belőle, így érdemes jól megtervezni a vásárlást. A Magyar Államkincstár korábbi hivatalos tájékoztatója szerint a postai küldemény 

  • 3 darab 5000 forintos, 
  • 3 darab 3000 forintos, 
  • 2 darab 2000 forintos 
  • és 2 darab 1000 forintos, azaz összesen 30 000 forint értékű utalványt tartalmaz. Egy íven két utalvány van egymás mellett, ezeket a kis ollóval jelölt, függőleges perforáció mentén kell szétválasztani.

Az Aldi hétfőn közölte, hogy támogatja a nyugdíjas utalványt, ezért 1000 forintos ALDI-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek.  Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Az utalvány nem névre szól, tehát családtag is elköltheti, viszont nem örökölhető. Ha a címzett nem veszi át, az utalvány visszakerül az Államkincstárhoz, és csak november közepéig kérhető újra.

A postás viszi ki az utalványt

A Magyar Posta azt a tájékoztatást adta, hogy a küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok: 

  • a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást. 
  • Amennyiben az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. 
  • Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.


 

 

 

