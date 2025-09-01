Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a Magyar Posta azt a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amely minden nyugdíjasnak jár, aki 2025 júliusában jogosult volt nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra. A papíralapú, több címletben összeállított utalvány kizárólag hideg élelmiszerekre használható fel – vagyis kenyérre, zöldségre, húsra, édességre –, de alkoholra, dohányárura vagy tisztítószerre már nem.
Készpénzre nem váltható, és vissza sem adnak belőle, így érdemes jól megtervezni a vásárlást. A Magyar Államkincstár korábbi hivatalos tájékoztatója szerint a postai küldemény
Az Aldi hétfőn közölte, hogy támogatja a nyugdíjas utalványt, ezért 1000 forintos ALDI-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Az utalvány nem névre szól, tehát családtag is elköltheti, viszont nem örökölhető. Ha a címzett nem veszi át, az utalvány visszakerül az Államkincstárhoz, és csak november közepéig kérhető újra.
A Magyar Posta azt a tájékoztatást adta, hogy a küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok: