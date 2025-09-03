A Tisza Párt tervei miatt még a kenyér is drágulhat

Emelkedhetnek az élelmiszerárak, ugyanis az AKI Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a legfontosabb mezőgazdasági termékek – búza, őszi árpa, szemes kukorica – esetében a gépköltség – ide sorolják az üzem- és kenőanyagköltségeket, továbbá a javítási és karbantartási költségeket – a teljes termelési költség nagyságrendileg 24 százalékát adja, csak az üzemanyag súlya 17 százalék körül alakulhat – mondta Molnár Dániel, az MFGÜ vezető elemzője.

Emelkedhetnek az élelmiszerárak, a kenyér is drágulhat a Tisza Párt tervei alapján

A Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését – ismerteti ki a Századvég. Ennek kapcsán kérdezte a Világgazdaság a vezető elemzőt, hogy mennyivel nőhetnének a költségek a mezőgazdaságban.

Durván megdobná az élelmiszerárakat a döntés

A közgazdász felhívta a figyelmet, hogy az elemzésben megjelenő 1000 forintos üzemanyagár a jelenlegi 600 forint alatti árakhoz képest közel 70 százalékos áremelkedést jelentene, ezt várhatóan a mezőgazdasági termelők teljes mértékben továbbhárítanák az élelmiszeripar felé, amely így

az átadási árakban 10 százalékos áremelkedést okozna.

A hazai élelmiszeripart vizsgálva a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján

a növénytermesztés,

az állattenyésztés,

és a vadgazdálkodás ágazatból való beszerzés

az ágazati kibocsátás nagyságrendileg negyedét teszi ki. Vagyis a beszerzési árak 10 százalékos emelkedése, amely a magasabb üzemanyagárak áthárításából következik, 2,5 százalékos áremelkedést okozna a hazai élelmiszeripar termelői árait illetően. Ezt az élelmiszeripari szereplők is várhatóan továbbhárítanák a kiskereskedelem, illetve a fogyasztók irányába, amely a teljes inflációt is 0,5 százalékponttal emelné. Termékenként jelentős különbségek lennének az áremelkedésben, egyes termékcsoportok jóval nagyobb mértékben, míg mások kisebb mértékben drágulnának.

