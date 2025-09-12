Az eMag ítéletet mondott Magyarországról

Az eMAG eladja több mint 100.000 négyzetméteres, Dunaharasztiban található magyarországi raktárát, amely az első ilyen, Románián kívül épült komplexum volt, egyben a régió legnagyobb logisztikai központja, amelybe 100 millió eurót fektetett be a cég – derül ki a Profit.ro cikkéből. A tranzakciót jövő áprilisig szeretnék lebonyolítani.

Az eMAG magyarországi raktárbázisától is megválik

Fotó: Shutterstock/Vlad Ispas

Az eMAG átszervezi magyarországi érdekeltségét

A Prosus, az eMAG többségi részvényese, tavaly nyár óta szerkezetátalakítási programot hajt végre veszteséges magyar leányvállalatánál, ennek keretében adja el itteni raktárát is. A program részeként az eMAG az elmúlt időszakban átszervezte a magyarországi üzletágat, többek között eszközértékesítés és fizikai üzletek bezárása révén – ezek közül az utolsó a múlt hónapban szűnt meg.

A raktárat 2023 decemberében avatták fel, és az ingatlant jelenleg 94 millió dolláros értéken tartják nyilván, ami az eredetileg befektetett összeg alatt van.

A Prosus 2 millió dolláros veszteséget könyvelt el az eMAG Hungary szerkezetátalakítása során a 2025-ös pénzügyi évben, amely március 30-án zárult.

A vállalat azonban azt állítja, hogy az szerkezetátalakítási intézkedések segítettek nyereségessé tenni a leányvállalatot a pénzügyi év második felében.

Az eMAG Hungary 9,9 milliárd forintos veszteséget jelentett a teljes 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Forbes Hungary adatai szerint. Január óta az alkalmazottak száma 458-ról kevesebb mint a felére csökkent.

Az eMAG Csoport forgalma összességében 11 százalékkal nőtt a 2025-ös pénzügyi évben, elérve a 11,4 milliárd lejt.

Portfóliójában található többek között az eMAG márka, a Fashion Days online áruház, a romániai Freshful online hipermarket, a Sameday nemzetközi futárszolgálat, valamint a HeyBlu pénzügyi szolgáltató vállalat. Az amszterdami tőzsdén jegyzett Prosus a társaságtöbbségi részvényese, 81,1 százalékos részesedéssel, a fennmaradó részvényeket Iulian Stanciu üzletember birtokolja.