Az eMag ítéletet mondott Magyarországról

Az eMAG átszervezi magyarországi üzletágát, ennek keretében a fizikai üzletek bezárását követően értékesíteni szeretné itteni, 100 millió eurós ráfordítással létesített raktárbázisát.
Az eMAG eladja több mint 100.000 négyzetméteres, Dunaharasztiban található magyarországi raktárát, amely az első ilyen, Románián kívül épült komplexum volt, egyben a régió legnagyobb logisztikai központja, amelybe 100 millió eurót fektetett be a cég – derül ki a Profit.ro cikkéből. A tranzakciót jövő áprilisig szeretnék lebonyolítani.

eMAG, romániai cég, termékek online értékesítése
Az eMAG magyarországi raktárbázisától is megválik
Fotó: Shutterstock/Vlad Ispas

Az eMAG átszervezi magyarországi érdekeltségét

A Prosus, az eMAG többségi részvényese, tavaly nyár óta szerkezetátalakítási programot hajt végre veszteséges magyar leányvállalatánál, ennek keretében adja el itteni raktárát is. A program részeként az eMAG az elmúlt időszakban átszervezte a magyarországi üzletágat, többek között eszközértékesítés és fizikai üzletek bezárása révén – ezek közül az utolsó a múlt hónapban szűnt meg. 

A raktárat 2023 decemberében avatták fel, és az ingatlant jelenleg 94 millió dolláros értéken tartják nyilván, ami az eredetileg befektetett összeg alatt van.

A Prosus 2 millió dolláros veszteséget könyvelt el az eMAG Hungary szerkezetátalakítása során a 2025-ös pénzügyi évben, amely március 30-án zárult. 

A vállalat azonban azt állítja, hogy az szerkezetátalakítási intézkedések segítettek nyereségessé tenni a leányvállalatot a pénzügyi év második felében. 

Az eMAG Hungary 9,9 milliárd forintos veszteséget jelentett a teljes 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Forbes Hungary adatai szerint. Január óta az alkalmazottak száma 458-ról kevesebb mint a felére csökkent.

Az eMAG Csoport forgalma összességében 11 százalékkal nőtt a 2025-ös pénzügyi évben, elérve a 11,4 milliárd lejt. 

Portfóliójában található többek között az eMAG márka, a Fashion Days online áruház, a romániai Freshful online hipermarket, a Sameday nemzetközi futárszolgálat, valamint a HeyBlu pénzügyi szolgáltató vállalat. Az amszterdami tőzsdén jegyzett Prosus a társaságtöbbségi részvényese, 81,1 százalékos részesedéssel, a fennmaradó részvényeket Iulian Stanciu üzletember birtokolja.

 

 

