Doktor Szöszi mesés üzleti birodalma: így lett Reese Witherspoon Hollywood egyik legvagyonosabb producere

Reese Witherspoon neve a legtöbbek számára a hollywoodi sikertörténetet jelenti. A színésznő azonban nem elégedett meg a gázsijával: tudatos üzleti érzékével az egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb hollywoodi mogul lett. Jelenlegi vagyonát becslések szerint 400 millió dollárra becsülik, amelynek nagy részét saját produkciós cége, a Hello Sunshine eladásával alapozta meg. Witherspoon története a modern hollywoodi üzletember tökéletes példája, aki felismerte, hogy a valódi hatalom nem a gázsiban, hanem a produkciós székben rejlik.

Reese Whiterspoon rengeteg pénzt keresett eddigi karrierje során

2001; Legally Blonde. Original Film Title: Legally Blonde, PICTURED: REESE WITHERSPOON, LINDA CARDELLINI

Fotó: Northfoto/Metro-Goldwyn-Meyer

A kezdet: a színésznő, aki maga akart dönteni

Reese Witherspoon már a karrierje elején, a 2001-es Doktor Szöszi című film hatalmas, 141 millió dolláros nemzetközi sikerével a legkeresettebb színésznők közé emelkedett. Bár 2005-re már a legmagasabb fizetésű hollywoodi színésznők egyike lett, filmeként 15-20 millió dolláros gázsival, hamar felismerte a rendszer korlátait. A stúdiók legtöbbször csupán a kedves, de kissé naiv karakterek szerepeit kínálták neki, és a filmiparban hiányoztak az összetettebb, női narratívák. Ahelyett, hogy passzívan várta volna a megfelelő szerepeket, 2000-ben megalapította első produkciós cégét, a Type A Films-t, ami az első tudatos lépés volt az üzleti sikerei felé vezető úton. Ezzel a lépéssel biztosította, hogy képes legyen irányítani a saját sorsát és a projektek kiválasztását.

Witherspoon nagy dobása: a Hello Sunshine üzleti modellje

Az igazi áttörést a 2016-ban alapított Hello Sunshine produkciós cég jelentette, amelynek küldetése a női narratívák előtérbe helyezése lett. Witherspoon felismerte a hatalmas piaci rést a női alkotók és történetek iránt. A cég üzleti modellje zseniális volt: Witherspoon kihasználta saját ismertségét, hogy olyan történetekbe fektessen, amelyekben hitt.

A Hello Sunshine hatalmas sikereket ért el olyan kritikai és kereskedelmi szempontból is sikeres sorozatokkal, mint

az HBO-n futó Big Little Lies, amely 16 Emmy-jelölést kapott,

vagy az Apple TV+-on bemutatott The Morning Show,

amelyben Witherspoon állítólag epizódonként több mint 1 millió dollárt keresett. Ezek a projektek nemcsak pénzügyileg voltak sikeresek, de valóságos kulturális jelenségekké váltak.