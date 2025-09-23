Paksot is be tudnák bikázni az egyik magyar erőművel, a háttérben szédületes hálózatfejlesztés zajlik

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) idei vándorgyűlésének különleges aktualitást ad, hogy az 1900-ban alapított szervezet idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Az MVM Csoport támogatásával megvalósult idei rendezvényen - ez alkalommal is - számos olyan energetikai kérdésről lesz szó, melyek látszólag ugyan csak a szakembereknek szólnak, de megfelelő válaszok nélkül hétköznapjaink, sőt, a magyar gazdaság teljesítménynövekedése sem képzelhető el. A témák között szerepel az atomenergia és szélerőművek hazai jövőjéről, az energiaellátás biztonságáról, a megújulók rendszerbe illesztéséről, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a hálózatok digitalizációjáról. Az előadók között a hazai és nemzetközi energiaszektor vezetői és a kormányzati szakpolitika képviselői mellett egyetemi professzorok és innovatív iparági szereplők is helyet kapnak.
A globális és helyi energiapolitikai és gazdaságpolitikai folyamatok is jelentős hatást gyakorolnak az iparág fejlődésére. Az energiatárolási megoldások, a dekarbonizációs törekvések és az új szabályozási irányelvek mind meghatározzák a következő évtizedek energetikai stratégiáit. A piaci kereskedők és termelők gondolkodása, a szabályozási piacok és a negatív árak jelensége szintén olyan kérdéseket jelentenek, melyeket az ágazat szereplőinek meg kell vitatni, amellett, hogy meg kell találniuk a módját annak, hogy a fiatalokat is bevonják az energetikai iparág jövőjébe.
Az igazán izgalmas mindebben pedig az, hogy mindezekre a kérdésekre amellett kell választ találni, hogy mellette folyamatosan meg kell felelni a hazai (és nemzetközi), aktuális energetikai kihívásokra, melyek persze nem választhatók szét a közeljövő feladatitól – vázolta Dr. Molnár Ferenc, az egyesület elnöke beszélt nyitóelőadásában.
Ennek része pedig az is, hogy a magyar szakemberek közvetlenül szereznek tapasztalatot a közelmúltban történt nagy ibériai áramszünet okainak feltárásából – ugyanis, mint kiderült, az incidensről készült hivatalos értékelő jelentés még nem készült el, a pontos okokat számos európai ország szakembereinek bevonásával határozzák meg – erről Bárdi Barnabás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője beszélt előadásában.
Eközben pedig az energetikában is az adatközpontok, illetve a központokba az egyre nagyobb számban telepített okosmérők küldte adatok lesznek a meghatározók. Vagyis az, hogy – például – már Magyarországon is számos hálózati szakaszon 10-15 perces frissítési gyakorisággal kapja a rendszerirányítás az adatokat, ami megnyitja az utat a mikroszintű menedzselés irányába is.
Ez utóbbira pedig bizonyosan szükség lesz. Miként Bally Attila, az MVM Csoport vezérigazgató-helyettese előadásában bemutatta,
Európában 2030-ig évente átlagosan 1,8 százalékkal nő a villamosenergia-fogyasztás, a 2030-as évek végére pedig a mostaninak a 60 százalékával is nőhet a kereslete.
Ez európai és magyarországi viszonylatban is elengedhetetlenné teszi új termelők rendszerbe állítását, valamint hálózati fejlesztések korszerűsítések megvalósítását.
A növekvő energiaszükséglet Magyarország esetében sem titok. Bally Attila előadásában kitért rá, hogy 2024-ben 44 terrawattórányi volt a magyar kereslet az energiára, ez 2025-ben is nagyjából hasonlóan alakul. 2030-ra viszont nagyjából a mostani negyedével, 57 terrawattórára nő az igény, az előrejelzés szerint pedig ennek nagyjából felét – köszönhetően az újraiparosítási programnak, illetve több külföldi gyár most zajló betelepülésének – az ipari kereslet fogja majd adni.
Magyarország energiaellátásában, az energiabiztonság és az energiaszuverenitás megteremtésében elengedhetetlen az atomenergia. A Paksi Atomerőmű jelenleg is az ország villamosenergia-igényének 35-40 százalékát szolgálja ki, a stabil ellátás érdekében a 2032-től évente lejáró blokkok üzemidejének hosszabbítása érdekében, húsz éves időszakra szólóan folynak az előkészületek – erről Steiner Attila államtitkár számolt be.
Magyarországon négy olyan, úgynevezett black start erőmű van, mely egy esetleges, az Ibériai-félszigeten történt leállás esetén alkalmas a hálózat újraindítására. Ebből a litéri gázturbinás erőmű alkalmas arra, hogy segítségével akár a Paksi Erőmű is újrainduljon
– ismertette Steiner Attila a hazai energiabiztonság és -ellátás kérései kapcsán. Steiner Attila és Bally Attila is kitért rá: a (föld)gáz – miként a gázturbinás erőművek mutatják – továbbra is alapvető Magyarország energiaellátásában.
Az államtitkár kitért rá, hogy Magyarországon is egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, és az erőműépítési trend teljes mértékben átalakítja a termelési portfóliót a következő évtizedekben.
„A megújuló kapacitások tekintétben most léptük át a 9 000 megawatt beépített kapacitást” – jelezte Steiner Attila a fontos fejleményt, egyúttal jelezve, az atomenergia mellett a kevésbé időjárásfüggő megújuló forrásoknak nagy szerepet szánnak a hazai ellátásbiztonságban. Az ellátásbiztonság pedig az energiaszuveneritással is összefüggő kérdés:
„Idén először esett 20 százalék alá a magyar villamosenergia-import, most pedig már az ötödik egymást követőe hónapban vagyunk, amikor az import aránya 15 százalék alatt maradt” – ismertette az államtitkár az energiaimport kapcsán a friss arányokat.
A nyitóelőadásokat követő sajtótájékozzatón világosság vált, hogy hamarosan – éveken belül – Magyarországon is nagyon gyors tempóban terjedhetnek el az energiaközösségek, amiknek kiszolgálásához persze szükség van hálózati fejleszztésekre.
A hálózatfejlesztés és a rugalmasság kulcsszerepet játszik abban, hogy a változó fogyasztási igényekhez és termelési feltételekhez igazodni lehessen.
Az ügyfelek elvárásai folyamatosan fejlődnek, és a villamosenergia-piac szereplőinek fel kell készülniük a gyorsabb csatlakoztatási megoldásokra, az energiahatékonyság növelésére és az új fogyasztói technológiák, például az elektromos járművek és akkumulátorok integrációjára.
Szükség van a hálózatfejlesztésekre azért is, mert Steiner Attila közléséből az is kiderül, hogy a jövőben Magyarországon is nagyobb hangsúly kerülhet a szélenergiára, bár a hangsúly továbbra is az atomenergiás és napenergiás fejlesztéseken lesz. Az államtitkár elmondta:
a Nemzeti Eneriga- és Klímatervben 2030-ig 1 gigawatt szélenergia-kapacitás szerepel előirányzatként, ennek nagyjából a harmadával rendelkezünk most.
Jogszabályváltozásokkal, valamint az EU-s joggal való szinkronizálással kell számolni a közeli jövőben, amik ahhoz szükségesek, hogy a 2028-at követő években (a mostani engedélyezések utáni időszakban) folytatódhassanak a kapacitásbővítések. Steiner Attila ugyanakkor hozzátette: szerinte a szélenergia esetében nem az engedélyezési folyamat, hanem a hálózati lehetőségek adják a szűk keresztmetszetet.
Az államtitkár rámutatott: a szaktárca az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a villamosenergia-hálózat és -tárolás fejlesztésére. A kormányzati támogatások révén 2023 és 2026 között több mint 300 milliárd forintnyi forrás jut
A családokat és vállalkozásokat összesen 230 milliárd forinttal segítik energiatárolók telepítésében.
Ezek a fejlesztések alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a hazai energiaellátás biztonságos, fenntartható és megfizethető legyen.
Bally Attila pedig arról beszélt: a nagy gyárak betelepülése olyan hálózati fejlesztések megvalósítását is igényli, melyek elősegítik a környékük energiabiztonságának erősödését is.
Az MVM Csoport felelőssége ma messze túlmutat a hagyományos energiatermelésen. Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban, a megújuló kapacitások növelésével párhuzamosan átfogó hálózatfejlesztéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a villamosenergia-ellátás biztonsága minden körülmények között garantált legyen.
Ezek a fejlesztések egyben a rugalmasság növelését és a legmodernebb energiatárolási technológiák hatékony alkalmazását is szolgálják. Meggyőződésem, hogy a következő években az lesz a siker kulcsa, ki tudja a leggyorsabban összekapcsolni a technológiai innovációt az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság követelményeivel" – mondta a szakember.