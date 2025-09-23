Paksot is be tudnák bikázni az egyik magyar erőművel, a háttérben szédületes hálózatfejlesztés zajlik

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) idei vándorgyűlésének különleges aktualitást ad, hogy az 1900-ban alapított szervezet idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Az MVM Csoport támogatásával megvalósult idei rendezvényen - ez alkalommal is - számos olyan energetikai kérdésről lesz szó, melyek látszólag ugyan csak a szakembereknek szólnak, de megfelelő válaszok nélkül hétköznapjaink, sőt, a magyar gazdaság teljesítménynövekedése sem képzelhető el. A témák között szerepel az atomenergia és szélerőművek hazai jövőjéről, az energiaellátás biztonságáról, a megújulók rendszerbe illesztéséről, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a hálózatok digitalizációjáról. Az előadók között a hazai és nemzetközi energiaszektor vezetői és a kormányzati szakpolitika képviselői mellett egyetemi professzorok és innovatív iparági szereplők is helyet kapnak.

Középpontban az energia: szegeden rendezik a Magyar Elektrotechnikai Egyesület idei vándorgyűlését

Fotó: EM/MVM/MEE

Óriási átalakulás zajlik az energiaiparban

A globális és helyi energiapolitikai és gazdaságpolitikai folyamatok is jelentős hatást gyakorolnak az iparág fejlődésére. Az energiatárolási megoldások, a dekarbonizációs törekvések és az új szabályozási irányelvek mind meghatározzák a következő évtizedek energetikai stratégiáit. A piaci kereskedők és termelők gondolkodása, a szabályozási piacok és a negatív árak jelensége szintén olyan kérdéseket jelentenek, melyeket az ágazat szereplőinek meg kell vitatni, amellett, hogy meg kell találniuk a módját annak, hogy a fiatalokat is bevonják az energetikai iparág jövőjébe.

Az igazán izgalmas mindebben pedig az, hogy mindezekre a kérdésekre amellett kell választ találni, hogy mellette folyamatosan meg kell felelni a hazai (és nemzetközi), aktuális energetikai kihívásokra, melyek persze nem választhatók szét a közeljövő feladatitól – vázolta Dr. Molnár Ferenc, az egyesület elnöke beszélt nyitóelőadásában.

Ennek része pedig az is, hogy a magyar szakemberek közvetlenül szereznek tapasztalatot a közelmúltban történt nagy ibériai áramszünet okainak feltárásából – ugyanis, mint kiderült, az incidensről készült hivatalos értékelő jelentés még nem készült el, a pontos okokat számos európai ország szakembereinek bevonásával határozzák meg – erről Bárdi Barnabás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője beszélt előadásában.