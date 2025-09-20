Hírlevél

Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

tűzvész

Brutális pusztítás: sosem látott károkat okoztak az erdőtüzek

Brutális károkat okoztak idén is az erdőtüzek Európában, amelyek további, súlyos gazdasági terheket raknak az érintett országoknak. Miközben lassan a legtöbb országnál, illetve EU-s viszonylatban is meglesz a végszámla – riasztó – összege, ha egy másik kontinensre tekintünk, úgy ennél is aggasztóbbat látni: Afrikában az arányokat nézve még nagyobb mértékű volt az erdőtüzek pusztítása.
Egyre nagyobb károkat okoznak az Európában minden évben kialakuló erdőtüzek, s bár ezeket főként a szárazsághoz, a klímaváltozás hatásaihoz kötjük, több esetben bebizonyosodik, hogy gondatlan vagy szándékos gyújtogatás áll mögöttük. Az erdőtüzek pedig nem csak életeket veszélyeztetnek, hanem fontos infrastruktúrákat is, és – például – a turizmus visszaesésén keresztül hatással vannak a  gazdasági teljesítményre is. A szélsőséges időjárás, valamint a klímaváltozás hatásai – ideértve a következtükben kialakuló erdőtüzeket – az 1980-tól 2023-ig terjedő időszakban nagyjából 738 milliárd eurónak megfelelő gazdasági veszteséget okoztak az EU-ban, ennek jelentős hányada, 162 milliárd euró, 2021 és 2023 között keletketett. Az idei nyári szezon lezárultával egyre pontosabb képet lehet alkotni az idei károkról is.

Erdőtüzek miatt több ezer embert evakuáltak Görögországban, Törökországban pedig már emberéletet követeltek a tüzek, erdőtűz, galéria, 2025.07.04.
A törökországi Usak Esme kerületben keletkezett erdőtűzről készült felvétel idén júliusban – az erdőtüzek idén is komoly pusztítást végeztek Európa déli országaiban
Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Calik

Erdőtüzek pusztítottak Spanyolországban

Úgy tűnik, Európában idén is a déli országok szendvedtek még legjobban az erdő- és bozóttüzeket. Miként az Origo megírta, Spanyolországban augusztus közepén, a nyugati és északi országrészben alakult ki nagyon súlyos helyzet, mostanra pedig az is kiderült – az adatot a spanyol nemzeti gazdaszövetség közölte –, hogy a tűzvész 600 milló eurónyi (kb. 240 milliárd forint) kárt okozott az ágazatban az érintett területeken. 

A turisztikai iparág vesztesége - mely a spanyol GDP 13 százalékát adja - még ennél is nagyobb mértékű lehet.

A tüzek miatt lezárt körzetek turisztikai vesztesége óriási volt, mint a BBC riportjából kiderült, egyes szálláshelyeken a forgalom – érthetően – a korábbi teljes kihasználtság tizedére esett vissza, és elmaradtak a vendégek az éttermekből is. Az ágazat helyi szereplői „rémálomnak” nevezték a nyarat az erdőtüzek miatt.

Spanyolország mellett Görögországban, Cipruson, és Törökországban is súlyos erdőtüzek okoztak komoly károkat, de a balkáni országokban is többször kellett európai szintű segítségnyújtással megfékezni a láncokat.

Ciprus, Görögország, Törökország: halálos áldozatok is voltak

Törökország egyes részein hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel júliusban, az extrém melegben kialakuló erdőtüzek okozta helyzet augusztus közepére súlyossá vált. A török tűzvészek halálos áldozatokat is követeltek. Egy friss tudományos előrejelzés szerint a klímaváltozással összefüggésben zajló átalakulások az időjárásban tízszeresére növelik annak valószínűségét, hogy Görögországban, Cipruson és Törökországban halálos erdőtüzek alakuljanak ki a jövőben. 

Hasonlóan a spanyol helyzethez, az ezekben a déli országokban kialakult nyári erdő- és bozóttüzek érzékenyen érintették a gazdasági teljesítményt, elsősorban a turizmus csökkenő bevételein keresztül. Bár az idei gazdasági vonatkozású fejleményekről még nem állnak rendelkezésre adatok, azokra nézve jó irányjelzők lehetnek egy 2023-ban publikált, a témával foglalkozó tanulmány eredményei. Ezek szerint Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban átlagosan 0,11-0,18 százalékkal csökken a GDP éves növekedési mértéke minden olyan régióban, ahol legalább egy szezonális erdőtűz kialakul.

A számítások szerint Dél-Európában minden évben 13-21 milliárd euróval csökken a gazdasági kibocsátás egy átlagos erdőtűz-szezonban.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a tüzeknek jelentős, kedvezőtlen hatása van a légkörre. Egy becslés szerint csak a görögországi erdő- és bozóttüzek következtében 38,4 millió tonna széndioxid került idén a légkörbe - ez nagyjából Szlovákia éves kibocsátásának megfelelő mennyiség.

Montenegró, tűz, erdőtűz, oltás, természet
Tűzoltók dolgoznak Montenegró fővárosának közvetlen közelében az erdőtüzek megfékezésén
Fotó: SAVO PRELEVIC / AFP

A földterület 7 százaléka égett le tavaly Afrikában

A fenti adatokon túl az idei nyári extrém időjárás hatásaire nézve megjelent egy európai léptékű becslés is: eszerint 

a kontinenesen ennek következtében keletkezett gazdasági veszteség 43 milliárd euró idén, ami a modellezés szerint 2029-re ennek többszörösére, 126 milliárd euróra emelkedik majd.

Az extrém időjárási események persze nem merülnek ki a szélsőséges melegben: összeállításunk készítésekor elbírálás alatt áll az European Economic Review-ben egy tanulmány, ami szerint valamennyi brutális természeti hatást figyelembe véve, az EU 2024-ben a teljes GDP-jének 0,26 százalékpontjáról volt kénytelen lemondani (az EU teljes kibocsátása tavaly közel 18 ezer milliárd euró volt).

S miközben a híradásokban viszonylag sok szó esik az európai és az észak-amerikai erdőtüzekről és a megfékezésükért tett erőfeszítésekről, összefogásról, viszonylag keveset hallani más kontinensek érintettségéről. Így például Afrikáról, melynek

az adatok szerint szárazföldi területének 7,3 százalékát égették le 2024-ben erdő- és bozóttüzek. Ez a mutató Európában és az Egyesült Államokban csak 0,6 százalék.

A legsúlyosabb tűzvészeket idén eddig 

  • a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 
  • Madagaszkáron, és
  • Dél-Afrikában regisztrálták. 

Az erdőtüzek megfékezését nehezíti, hogy az országok eleve korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek a krízishelyzetek kezelésére, más országoknak felajánlható kapacitásai pedig gyakorlatilag csak a Dél-afrikai Köztársaságnak vannak. Nem javítja helyzetüket az sem, hogy mérsékeltebb segítségre számíthatnak a nemzetközi színtérről.

Az Independent által szemlézett adatok szerint az afrikai erdő- és bozóttüzek 2022-ben 2,4 milliárd tonna széndioxid-kibocsátással jártak. Összehasonlításként: a kontinens fosszilis tüzelőanyagok elégetéséhez kapcsolódó kibocsátása összesen 1,3 milliárd tonnát tett ki ugyanabban az évben.

Az előrejelzések szerint Afrika országainak a következő években nem pusztán a természeti környezetben kialakuló tűzvészekkel, hanem az egyre népesebb nagyvárosok környékén is gyakran fellobbanó lángok jelentette veszélyekkel is szembe kell nézniük.

