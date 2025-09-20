Brutális pusztítás: sosem látott károkat okoztak az erdőtüzek

Egyre nagyobb károkat okoznak az Európában minden évben kialakuló erdőtüzek, s bár ezeket főként a szárazsághoz, a klímaváltozás hatásaihoz kötjük, több esetben bebizonyosodik, hogy gondatlan vagy szándékos gyújtogatás áll mögöttük. Az erdőtüzek pedig nem csak életeket veszélyeztetnek, hanem fontos infrastruktúrákat is, és – például – a turizmus visszaesésén keresztül hatással vannak a gazdasági teljesítményre is. A szélsőséges időjárás, valamint a klímaváltozás hatásai – ideértve a következtükben kialakuló erdőtüzeket – az 1980-tól 2023-ig terjedő időszakban nagyjából 738 milliárd eurónak megfelelő gazdasági veszteséget okoztak az EU-ban, ennek jelentős hányada, 162 milliárd euró, 2021 és 2023 között keletketett. Az idei nyári szezon lezárultával egyre pontosabb képet lehet alkotni az idei károkról is.

A törökországi Usak Esme kerületben keletkezett erdőtűzről készült felvétel idén júliusban – az erdőtüzek idén is komoly pusztítást végeztek Európa déli országaiban

Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Calik

Erdőtüzek pusztítottak Spanyolországban

Úgy tűnik, Európában idén is a déli országok szendvedtek még legjobban az erdő- és bozóttüzeket. Miként az Origo megírta, Spanyolországban augusztus közepén, a nyugati és északi országrészben alakult ki nagyon súlyos helyzet, mostanra pedig az is kiderült – az adatot a spanyol nemzeti gazdaszövetség közölte –, hogy a tűzvész 600 milló eurónyi (kb. 240 milliárd forint) kárt okozott az ágazatban az érintett területeken.

A turisztikai iparág vesztesége - mely a spanyol GDP 13 százalékát adja - még ennél is nagyobb mértékű lehet.

A tüzek miatt lezárt körzetek turisztikai vesztesége óriási volt, mint a BBC riportjából kiderült, egyes szálláshelyeken a forgalom – érthetően – a korábbi teljes kihasználtság tizedére esett vissza, és elmaradtak a vendégek az éttermekből is. Az ágazat helyi szereplői „rémálomnak” nevezték a nyarat az erdőtüzek miatt.

Spanyolország mellett Görögországban, Cipruson, és Törökországban is súlyos erdőtüzek okoztak komoly károkat, de a balkáni országokban is többször kellett európai szintű segítségnyújtással megfékezni a láncokat.

Ciprus, Görögország, Törökország: halálos áldozatok is voltak

Törökország egyes részein hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel júliusban, az extrém melegben kialakuló erdőtüzek okozta helyzet augusztus közepére súlyossá vált. A török tűzvészek halálos áldozatokat is követeltek. Egy friss tudományos előrejelzés szerint a klímaváltozással összefüggésben zajló átalakulások az időjárásban tízszeresére növelik annak valószínűségét, hogy Görögországban, Cipruson és Törökországban halálos erdőtüzek alakuljanak ki a jövőben.