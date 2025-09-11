Vámháború ide vagy oda, a magyar gazdaság nem omlik össze

Az Erste Bank előrejelzése szerint az idei évre 0,5 százalékos növekedés várható. Nyár óta kissé csökkentették ezen prognózisukat, mert az Európai Unió kedvezőtlenebb vámtarifáról állapodott meg az USA-val, mint azt a bank elemzői előzetesen gondolták.
Az árrésstopnak és a viszonylag erős forintárfolyamnak köszönhetően csökkent az infláció mértéke az év első felében, és rövid távon a kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak. A pénzromlás üteme idén az év elején prognosztizált 5,5 százalékkal szemben 4,7 százalék lehet. A kormányzati intézkedések hiányában, az árrésstopok nélkül 5,5-6 százalék lenne az idei áremelkedés üteme.
Az aggodalmakkal szemben az Erste véleménye szerint nem kell tartani attól, hogy a választás előtti időszakban túlságosan elszalad a költségvetési hiány. A kormányzat pedig készül az utolsó negyedévben esedékes hitelminősítői döntésekre. Az S&P kezdi majd a sort (október 10.), pont az a hitelminősítő, amely eddig a legrosszabb – egy fokkal a bóvli feletti – értékelést adta.
A monetáris politikában továbbra is a stabilitáson marad a hangsúly, a jegybank az inflációs kockázatokra és a globális piaci környezet alakulására fókuszál – vélekedik Nyeste Orsolya, az Erste vezető makroelemzője.
Szerinte a mostani jóléti intézkedéseik inkább csak középtávon vezethetnek a hiányok romlásához, és a fundamentumok alapján a leminősítés nem indokolt.
Nem vagyunk egy kategóriába sorolhatók azokkal az országokkal, amelyek a befektetésre nem ajánlott szinten állnak.
A magyar szuverén adósság semmiképpen sem értékelhető bóvliként, ezért kicsi a leminősítés valószínűsége. A magyar büdzsé jelentősen jobb állapotban van, mint a bóvliba sorolt országoké.
Az idei év nagy pozitív meglepetése a forint árfolyamának stabilitása. Az elkövetkező másfél-két évben a 400-410 forint közti sávban mozoghat a forint euróval szembeni árfolyama.
A nemzetközi kamatpálya várt alakulása nyomán akár már idén tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat, fundamentálisan tér nyílhat óvatos kamatvágásra.
Az Otthon Start Program terheit pedig a csökkenő kamatkörnyezet mérsékelheti. A kormányzat számításai szerint 50-100 milliárd forintos tételt jelent a program, ami abszolút kezelhető.
Nyeste Orsolya a vámháború kapcsán pedig úgy vélekedik: az döntő szerepet játszott abban, hogy idén is 0,5 százalékos a növekedés Magyarországon. A gazdasági károk nagy része azonban 2025-ben csapódik le, az USA és EU közötti kereskedelmi egyezség pedig végre végett vetett a bizonytalanságnak.