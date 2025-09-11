Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

előrejelzés

Vámháború ide vagy oda, a magyar gazdaság nem omlik össze

4 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Erste szerint is indokolatlan lenne Magyarország leminősítése, amiről egyes ellenzéki gazdasági szakértők hetek óta beszélnek. A bank elemzői úgy vélik: hazánk bóvli kategóriába kerülése irreális, miután nem vagyunk egy kategóriába sorolhatók azokkal az országokkal, amelyek befektetésre nem ajánlottak. Friss prognózisuk az idei évre 0,5 százalékos növekedést valószínűsít, a mostani jóléti intézkedések pedig inkább csak középtávon vezethetnek hiányromláshoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
előrejelzésGDPErste Bankinflációleminősítés

Az Erste Bank előrejelzése szerint az idei évre 0,5 százalékos növekedés várható. Nyár óta kissé csökkentették ezen prognózisukat, mert az Európai Unió kedvezőtlenebb vámtarifáról állapodott meg az USA-val, mint azt a bank elemzői előzetesen gondolták.

Hand pointing to financial data and market growth graphic report on screen
 Az Erste Bank előrejelzése szerint kicsi az esélye Magyarország leminősítésének
Fotó: fadfebrian / Shutterstock

Az árrésstopnak és a viszonylag erős forintárfolyamnak köszönhetően csökkent az infláció mértéke az év első felében, és rövid távon a kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak. A pénzromlás üteme idén az év elején prognosztizált 5,5 százalékkal szemben 4,7 százalék lehet. A kormányzati intézkedések hiányában, az árrésstopok nélkül 5,5-6 százalék lenne az idei áremelkedés üteme.

Az Erste Bank előrejelzése szerint továbbra is a stabilitáson marad a hangsúly

Az aggodalmakkal szemben az Erste véleménye szerint nem kell tartani attól, hogy a választás előtti időszakban túlságosan elszalad a költségvetési hiány. A kormányzat pedig készül az utolsó negyedévben esedékes hitelminősítői döntésekre. Az S&P kezdi majd a sort (október 10.), pont az a hitelminősítő, amely eddig a legrosszabb – egy fokkal a bóvli feletti – értékelést adta. 

A monetáris politikában továbbra is a stabilitáson marad a hangsúly, a jegybank az inflációs kockázatokra és a globális piaci környezet alakulására fókuszál – vélekedik Nyeste Orsolya, az Erste vezető makroelemzője.

Szerinte a mostani jóléti intézkedéseik inkább csak középtávon vezethetnek a hiányok romlásához, és a fundamentumok alapján a leminősítés nem indokolt. 

Nem vagyunk egy kategóriába sorolhatók azokkal az országokkal, amelyek a befektetésre nem ajánlott szinten állnak.

A magyar szuverén adósság semmiképpen sem értékelhető bóvliként, ezért kicsi a leminősítés valószínűsége. A magyar büdzsé jelentősen jobb állapotban van, mint a bóvliba sorolt országoké.

Az idei év nagy pozitív meglepetése a forint árfolyamának stabilitása. Az elkövetkező másfél-két évben a 400-410 forint közti sávban mozoghat a forint euróval szembeni árfolyama.

A nemzetközi kamatpálya várt alakulása nyomán akár már idén tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat, fundamentálisan tér nyílhat óvatos kamatvágásra.

Az Otthon Start Program terheit pedig a csökkenő kamatkörnyezet mérsékelheti. A kormányzat számításai szerint 50-100 milliárd forintos tételt jelent a program, ami abszolút kezelhető.

Nyeste Orsolya a vámháború kapcsán pedig úgy vélekedik: az döntő szerepet játszott abban, hogy idén is 0,5 százalékos a növekedés Magyarországon. A gazdasági károk nagy része azonban 2025-ben csapódik le, az USA és EU közötti kereskedelmi egyezség pedig végre végett vetett a bizonytalanságnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!