Erre érdemes felkészülni: hosszú időre leáll az egyik hazai nagybank

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben. A pénzintézetnél 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban – derül ki a bank honlapján található információk alapján.

Több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál szeptember második felében

Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az Erste Bank következő szolgáltatásai nem lesznek elérhetők:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Ebben az időszakban továbbra is elérhetők lesznek az alábbi szolgáltatásaik:

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Mint ismeretes, a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást az Erste Bank a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban.