Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

bankszünnap

Erre érdemes felkészülni: hosszú időre leáll az egyik hazai nagybank

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptember második felében egy hosszabb, több mint félnapos leállásra kell felkészülniük az Erste Bank ügyfeleinek, miután a pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein. Ezért több szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnaprendszerfejlesztésErste Bankügyfélpénzintézet

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben. A pénzintézetnél 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban – derül ki a bank honlapján található információk alapján.

Erste Bank
Több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál szeptember második felében
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az Erste Bank következő szolgáltatásai nem lesznek elérhetők:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Ebben az időszakban továbbra is elérhetők lesznek az alábbi szolgáltatásaik: 

  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Mint ismeretes, a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást az Erste Bank a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!