Erre érdemes felkészülni: hosszú időre leáll az egyik hazai nagybank
1 órája
Szeptember második felében egy hosszabb, több mint félnapos leállásra kell felkészülniük az Erste Bank ügyfeleinek, miután a pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein. Ezért több szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető.
Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben. A pénzintézetnél 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban – derül ki a bank honlapján található információk alapján.
Az Erste Bank következő szolgáltatásai nem lesznek elérhetők:
Ebben az időszakban továbbra is elérhetők lesznek az alábbi szolgáltatásaik:
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
George Web tiltása TeleBankon keresztül
Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
MobilePay
Weboldal szolgáltatások
Mobilegyenleg feltöltése
Mint ismeretes, a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást az Erste Bank a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban.
