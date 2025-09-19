Ebből nagy baj lehet: világpusztító fegyvert épít Kim Dzsongun

A közlés szerint az észak-koreai vezető elégedett volt a Kumszong nevű drón fejlesztésének előrehaladásával, és jóváhagyta azt a tervet, amely a pilóta nélküli eszközök gyártásának folytatására vonatkozik.

A mesterséges intelligencia katonai célú fejlesztését sürgeti az észak-koreai vezető

Fotó: AFP/KCNA/KNS

Háborúra készül az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy gyorsan további lépéseket kell tenni a mesterséges intelligenciára épülő technológia alkalmazásában, és ki kell terjeszteni a drónok előállítására szolgáló termelési képességeket is. Az észak-koreai állami médiában fényképeket is közöltek arról, hogy a csütörtöki kísérlet során egy nagy méretű drón felszáll, majd megsemmisít egy kijelölt célt.

Kim Dzsongun már idén májusban felszólította a hadsereget a háborús készültség fokozására, ami azért is aggasztó, ugyanis az elmúlt években Észak-Korea több ezer magasan képzett informatikai szakembert küldött ki világszerte, és bízott meg ipari kémkedéssel, megtévesztve a cégeket és kijátszva a nemzetközi szankciókat. A kémek így megszerzett tudása, valamint a munkájukból befolyt bevételek jelentősen hozzájárultak az ország hadiiparának fejlődéséhez.