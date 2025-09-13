Újabb irányban bővülhet az Európai Unió, régi elképzelések élednek újjá

Az Európai Unió (EU) északi bővítése, vagyis az észak-európai országok – Norvégia, Izland és Grönland – csatlakozása, egyre vonzóbbnak tűnik mindkét oldal számára. Egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott elképzelésről van szó, ugyanis ezek az államok már mélyen integrálódtak az EU-ba az Európai Gazdasági Térség (EGT) révén. Az EGT-ről szóló egyezmény révén mindhárom országnak már most igen szoros a kapcsolata az unióval. Külkereskedelmük mintegy 60 százaléka bonyolódik az integrációs szervezet tagállamaival, illetve a közös európai fegyverkezési programokban is várhatóan részt fognak venni.
Az északi bővítés kérdése ráadásul egyáltalán nem új keletű, már többször is felmerült:
A közelmúltbeli geopolitikai fejlemények azonban alapvetően megváltoztatták a bővítés logikáját. A nemzetbiztonsági kérdéseken túl az észak-európai országok az utóbbi időben az uniós döntéshozatalból való kizárásuk következményeit is megérezték.
Januárban például Norvégia kormánya összeomlott az erőltetett uniós energiaügyi irányelvek miatt, amelyek kidolgozásában nem volt hivatalosan szerepe. Az utóbbi időben pedig az ország gazdasága az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek következményeit is kénytelen elszenvedni – olyan feszültségekét, amelyek megoldásában nem tud közvetlenül részt venni.
Izland kormánya 2027-ben népszavazást tervez a csatlakozási tárgyalások újraindításáról, és Norvégiában is újraéledt a vita a témáról. Mindkét országban rekordmagasságot ért el az EU-tagság támogatottsága. A közvélemény-kutatások azt sugallják, hogy a szavazók többsége Grönlandon is támogatná az unióhoz való csatlakozást.
Ám fő ellenérvként jelenik meg az EU-tól való szuverenitás megőrzése, illetve a közös monetáris politika és a halászati jogok korlátozásának ellenzése. Emellett Grönlandon a Dániától való függetlenedés, Norvégiában pedig az erőltetett zöld átállás ellenzése jelenik meg további ellenvetésként.
Természetesen – amennyiben bekövetkezik – a bővítési folyamat időt vesz majd igénybe, és minden újonnan csatlakozó tagállam útja más és más lehet.
Izland gyorsan haladhatna előre, amennyiben a várható népszavazás sikeres lesz, mivel korábban egyszer már megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat. Norvégia esetében a folyamat lényegesen lassabb lenne, az EU-csatlakozás mélyreható politikai fordulatot igényelne, és a csatlakozás növekvő támogatottsága ellenére ez egyelőre meglehetősen valószínűtlen. Grönlandon pedig a lakosságnak és a kormánynak sokat kell tennie az Európai Unióval való kapcsolatának felülvizsgálata érdekében.
Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője úgy véli: szemben a megtámadott és gazdasági krízis közepén lévő Ukrajnával, a három északi ország csatlakozása komoly gazdasági és geopolitikai lehetőséget jelent az Európai Unió, így hazánk számára is. A három ország összesített népessége csupán közel 6 millió fő, azonban a lakosság vásárlóereje igen nagy, így jelentősen bővítenék az egységes uniós piacot. Mindhárom ország gazdag a természeti kincsekben, ritkaföldfémekben és ásványokban.
Emellett mára Norvégia az EU legfőbb energiaellátójává vált, csatlakozásával fokozni lehetne az integrációs szervezet energiabiztonságát. 2024-ben az EU kőolajimportjának 14 százaléka, a cseppfolyósított és a gáz halmazállapotú földgáz behozatalának pedig több mint 30 százaléka származott a skandináv országból.
Az északi bővítés a gazdasági mellett geopolitikai előnyökkel is járna; földrajzi elhelyezkedésük miatt a három ország csatlakozásával kiszélesedne az EU kapuja a 21. század legjelentősebb geopolitikai harcterére, az Arktiszra.
Az északi sarkkörön belül a következő évtizedekben számos közlekedési útvonal fog létrejönni és a bőséges természeti kincsek kitermelése is megindul. Biztonsági szempontból pozitív hozomány lenne, ha a térségben a csatlakozást követően az EU ellenőrizhetné az áthaladó légi és vízi forgalmat.
Az elemző szerint az északi irányú mellett a nyugat-balkáni bővítés is a javát szolgálná az Európai Uniónak. Ezen országok 15-25 éve megkezdték a tárgyalási folyamatot. Azonban az Európai Bizottság a felvételük helyett az elmúlt években a sokkal nagyobb problémákkal küzdő és emiatt jelentős gazdasági és biztonsági kockázatot rejtő Ukrajna felvételére fektette a hangsúlyt.