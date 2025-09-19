Kiderült, ezt akarja Brüsszel az uniós pénzekért cserébe

Brüsszel újabb szankciós csomagot akar elfogadni Oroszország ellen. Az uniós pénzek felszabadítása lehet a magyar vétó ára, de nem tudni, hogy mi van a csomagban. Az Európai Unió 550 millió euró uniós forrás felszabadítását tervezi Magyarország számára, hogy ne blokkolja a legújabb orosz szankciókat.

Az Európai Unió több mint félmilliárd eurót tehet hozzáférhetővé hamarosan / Fotó: JOHN THYS / AFP

A kérdéses összeg annak a 605 millió eurónak a része, amit Magyarország májusban a költségvetés félidős felülvizsgálatakor igényelt, és amiről hónapok óta folynak a tárgyalások. A szankciós csomag elfogadásáról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán azt mondta, hogy ha az nem sérti hazánk gazdasági érdekeit, úgy nem fogjuk azt megakadályozni, ám ha igen, akkor vétózni fogunk.

Mivel a legújabb uniós szankciók egyik fő célpontja az energiaszektor, miközben Magyarország és Szlovákia nem kíván szakítani az orosz olajjal – idézi fel a Financial Times. Az EU 2022-ben mintegy 22 milliárd euró forrást fagyasztott be különböző jogállamisági aggályokra hivatkozva, ám időközben annak egy részét már felszabadította.

A tagállamok előtt az újabb szankciós csomag

2023-ban az Ukrajnának szánt segélyekért cserébe Brüsszel 10 milliárd eurót tett elérhetővé, míg idén Magyarország 157 millió eurót hívott le egy kiskapu kihasználásával.

Pénteken az Európai Bizottság egy szóvivője arról számolt be, hogy a testület elfogadta a legújabb szankciós csomagot, ami így a tagállamok elé kerülhet, ahol egyhangú döntés szükséges azok elfogadásához. A bizottsági szóvivő délutánra ígért technikai részleteket is a legújabb szankciós csomagról, ami arra utalt, hogy azt várhatóan a tagállamok jóváhagyják majd.

Az előzetes információk szerint a csomag az orosz energiaipart és bankszektort célozza, de lehetnek benne részletek a szankciók kijátszására használt mechanizmusok elleni lépésekről, például a kriptovalutákról vagy a közép-ázsiai országokat használó kerülőutakról is.