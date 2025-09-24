Évek óta a belföldi utazások egyik legkedveltebb időpontja az őszi szünet, a legfrissebb foglalási adatok is ezt támasztják alá – számolt be lapunknak a Szallas.hu. Felmérésükből kiderül, hová utaznak, meddig maradnak, milyen jellegű szállást vesznek igénybe és mennyit költenek idén ősszel a magyarok.
Az őszi foglalási adatok szerint a belföldi utazások legkeresettebb úti céljaként az idei TOP 10-es listáján
Régiós összesítésben a Szallas.hu adatai szerint Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek 13–13 százalékkal.
A foglalási adatok szerint az őszi belföldi utazásoknál
a legtöbben két éjszakát vagy 1 éjszakát foglalnak, előbbit az utazók 39, utóbbit 32 százaléka. Minden ötödik vendég hároméjszakás kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb – 4 éj vagy többéjszakás – tartózkodások az utazások 10 százalékát teszik ki.
Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások
A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada kért ellátást a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.
Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű. A 170–270 ezer forint közötti értékű foglalások 7 százalékot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3 százalékot tesznek ki
– jelezte Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette: a párban utazók aránya 56 százalék őszre, míg a gyermekkel utazóké 18 százalék. A páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet.
Ősszel a vendégek tudatosan keresik azokat az úti célokat, ahol a szállás mellé tartalmas programlehetőségek is társulnak. A fürdők, várak és állatkertek a családos és páros utazók körében egyaránt kiemelt vonzerőt jelentenek, így gyakran ezek köré szerveződik a teljes kikapcsolódás – jelezte a Szallas.hu.
A portál szerint a legnépszerűbb őszi turisztikai vonzerővel a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, a Zalakarosi Fürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Visegrádi Fellegvár, az Esztergomi Bazilika és a keszthelyi Festetics-kastély bír.
A Szallas.hu adatai szerint a legtöbb őszi foglalás eddig szeptemberre érkezett, de erősödik az érdeklődés október iránt is, főként az október 23-ai hosszú hétvége és az őszi szünet miatt.
A szünidőben Eger, Gyula, Budapest és Hévíz számítanak a legnépszerűbb úti célnak.
Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére szól. Kelemen Lili szerint főként a családosoknál látszik az előfoglalás, náluk már most több októberi foglalás látható, mint szeptemberi. Ezzel szemben a páros őszi foglalások kétharmada szeptemberre szól, 31 százaléka októberre.