Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

A foglalási adatokból már most látszik, hogy sokan utazással töltik majd az őszi szünetet. Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb időpontja az október 23-ai hosszú hétvége, a legtöbben a fürdővárosokat keresik fel. Mutatjuk, hová foglaltak az utazók az őszi szünetre.
Évek óta a belföldi utazások egyik legkedveltebb időpontja az őszi szünet, a legfrissebb foglalási adatok is ezt támasztják alá – számolt be lapunknak a Szallas.hu. Felmérésükből kiderül, hová utaznak, meddig maradnak, milyen jellegű szállást vesznek igénybe és mennyit költenek idén ősszel a magyarok.

Budapest, őszi szünet
Az idei őszi szünet egyik legkedveltebb úti célja idén is Budapest/ Fotó: MTI/Róka László

Ezeket a városokat keresi fel a többség az őszi szünetben 

Az őszi foglalási adatok szerint a belföldi utazások legkeresettebb úti céljaként az idei TOP 10-es listáján

  1. Budapest, 
  2. Eger,
  3. Pécs,
  4. Siófok,
  5. Gyula,
  6.  Szeged, 
  7. Miskolc, 
  8. Nyíregyháza, 
  9. Hévíz
  10. és Balatonfüred szerepel.

Régiós összesítésben a Szallas.hu adatai szerint Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek 13–13 százalékkal.

Ilyen szálláshelyek a népszerűek

A foglalási adatok szerint az őszi belföldi utazásoknál 

a legtöbben két éjszakát vagy 1 éjszakát foglalnak, előbbit az utazók 39, utóbbit 32 százaléka. Minden ötödik vendég hároméjszakás kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb – 4 éj vagy többéjszakás – tartózkodások az utazások 10 százalékát teszik ki. 

Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások 

  • harmada, egészen pontosan 32 százaléka hotelbe szól, 
  • míg apartmant az utazók 27 százaléka választott eddig. 
  • A vendégházak 24, 
  • a panziók 13, 
  • az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal részesednek az őszi foglalásokból.

A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada kért ellátást a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek. 

Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű. A 170–270 ezer forint közötti értékű foglalások 7 százalékot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3 százalékot tesznek ki

 – jelezte Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette: a párban utazók aránya 56 százalék őszre, míg a gyermekkel utazóké 18 százalék. A páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet. 

Ezekért a programokért kelnek ősszel útra a magyarok

Ősszel a vendégek tudatosan keresik azokat az úti célokat, ahol a szállás mellé tartalmas programlehetőségek is társulnak. A fürdők, várak és állatkertek a családos és páros utazók körében egyaránt kiemelt vonzerőt jelentenek, így gyakran ezek köré szerveződik a teljes kikapcsolódás – jelezte a Szallas.hu. 

A portál szerint a legnépszerűbb őszi turisztikai vonzerővel a Nyíregyházi Állatpark, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Egri vár és a Gyulai Várfürdő, a Zalakarosi Fürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Visegrádi Fellegvár, az Esztergomi Bazilika és a keszthelyi Festetics-kastély bír. 

A Szallas.hu adatai szerint a legtöbb őszi foglalás eddig szeptemberre érkezett, de erősödik az érdeklődés október iránt is, főként az október 23-ai hosszú hétvége és az őszi szünet miatt. 

A szünidőben Eger, Gyula, Budapest és Hévíz számítanak a legnépszerűbb úti célnak.

Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére szól. Kelemen Lili szerint főként a családosoknál látszik az előfoglalás, náluk már most több októberi foglalás látható, mint szeptemberi. Ezzel szemben a páros őszi foglalások kétharmada szeptemberre szól, 31 százaléka októberre. 

 

