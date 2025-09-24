Évek óta a belföldi utazások egyik legkedveltebb időpontja az őszi szünet, a legfrissebb foglalási adatok is ezt támasztják alá – számolt be lapunknak a Szallas.hu. Felmérésükből kiderül, hová utaznak, meddig maradnak, milyen jellegű szállást vesznek igénybe és mennyit költenek idén ősszel a magyarok.

Az idei őszi szünet egyik legkedveltebb úti célja idén is Budapest/ Fotó: MTI/Róka László

Ezeket a városokat keresi fel a többség az őszi szünetben

Az őszi foglalási adatok szerint a belföldi utazások legkeresettebb úti céljaként az idei TOP 10-es listáján

Budapest, Eger, Pécs, Siófok, Gyula, Szeged, Miskolc, Nyíregyháza, Hévíz és Balatonfüred szerepel.

Régiós összesítésben a Szallas.hu adatai szerint Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek 13–13 százalékkal.

Ilyen szálláshelyek a népszerűek

A foglalási adatok szerint az őszi belföldi utazásoknál

a legtöbben két éjszakát vagy 1 éjszakát foglalnak, előbbit az utazók 39, utóbbit 32 százaléka. Minden ötödik vendég hároméjszakás kikapcsolódást tervez, míg a hosszabb – 4 éj vagy többéjszakás – tartózkodások az utazások 10 százalékát teszik ki.

Ősszel a nyárhoz képest felértékelődnek a kényelmi szolgáltatások: az őszi foglalások

harmada, egészen pontosan 32 százaléka hotelbe szól,

míg apartmant az utazók 27 százaléka választott eddig.

A vendégházak 24,

a panziók 13,

az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal részesednek az őszi foglalásokból.

A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada kért ellátást a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.

Tízből kilenc őszi foglalásunk legfeljebb 170 ezer forint értékű. A 170–270 ezer forint közötti értékű foglalások 7 százalékot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3 százalékot tesznek ki

– jelezte Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette: a párban utazók aránya 56 százalék őszre, míg a gyermekkel utazóké 18 százalék. A páros foglalásoknál Budapest, Eger és Gyula a befutó, míg a családoknál Nyíregyháza, Budapest és Siófok vezet.