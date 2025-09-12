Valódi fantomokat találtak a hálózaton az áramszolgáltatók

Az elképesztő ütemben épülő, mesterséges intelligenciával támogatott amerikai adatközpontok újabb és újabb kihívások elé állítják az energetikai szektort. Most éppen a „fantom” adatközpontok jelentenek nehézséget számukra. Ez egy sajátos telepítési gyakorlatot takar, melyben a mesterséges intelligenciára összpontosító technológiai csoportok egyetlen potenciális adatközpont-projekthez több közműszolgáltatótól is benyújtanak energiaigényléseket. Ezzel „fantomkeresletet” teremtenek az energia iránt, ez pedig megnehezíti a pontos kapacitástervezést, ami kulcsfontosságú az energiabiztonság elérésében. Nem kisebb-nagyobb, rugalmasan lefedhető eltérésekről van szó: a „fantom-adatközpontok” a nagyságrendi tervezhetőséget borítják meg.
Az Origón már több cikkben foglalkoztunk a mesterséges intelligenciák felhasználására épülő adatközpontok energetikai kihívásairól, melyek ugyan távoli problémának tűnnek, mégis alapvető jelentőségű a megoldásuk, mivel a válaszok alapvetően határozhatják meg a jelenleg az Egyesült Államok dominálta iparág fejlődését. Ennek újabb fejezetét jelenti most az, hogy az új adatközpontok energiaigénye kapcsán párhuzamosságok jelentkeznek a szolgáltatóknál, a felhasználás felülbecslése pedig ahhoz vezethet, hogy a közműszolgáltató szükségtelenül építenek ki új kapacitásokat - mutatja be az Oilprice.
A probléma abban rejlik, hogy az iparági szereplők több közműszolgáltóhoz is ellátási kérelmet nyújtanak be ugyanannak az adatközpontnak a kiszolgálására, ráadásul mindezt több ellátási területen, több szövetségi állam területén is megteszik. Ezek a kérelmek együttesen óriási energiaigényt tételeznek fel, aminek kiszolgálásához a közműcégeknek új elemekkel bővíteniük hálózataikat. A több, de valóban ugyanarra vonatkozó kérés azonban nem ad pontos képet a technológiai vállalatok energiaigényéről, mivel a cégek hajlamosak legalább három, különböző területeken működő közműszolgáltatótól ajánlatot kérni az adatközpontok áramellátásához. Ám végül jellemzően csak egyetlen kiválasztott ipari jellegű energiaszolgáltatóval kötnek megállapodást. A többi igény viszont addig – akár éveken át, amíg a létesítmény el nem készül – fantomként „lóg” a hálózaton nem valós igényével.
Így viszont energetikai szakember legyen a talpán, aki megmondja, hogy mennyi új kapacitás kiépítésére van szükség az energiaigény kiszolgálásához.
Addig ugyanis, amíg a kiválasztott konstukció meg nem valósul, az összes többi energetikai összeköttetés „fantom-adatközpontként” jelenik meg a szolgáltatók hálózatbővítési terveiben, melyek nem fognak megvalósulni, és ezért torz képet adnak a bővítési feladatokról, azok költségeiről. Óriási összegekről, és több feladat összehangolását érintő munkálatokról van szó, arró nem is beszélve, hogy a hálózatbővítések kiépítése hosszú időre szóló infrastruktúra-fejlesztést jelent. A „fantomok” miatt azoban az elektromos szolgáltatók nem hogy kapacitásaik bővítését, hanem bevételeiket sem tudják tervezni. Ez pedig komoly gond egy olyan időszak elején, melyben minden előzetes jel szerint az adatközpontok özönvízszerű terjedését fogjuk látni.
A helyzetet nagyon komolyan kell venni, mert nem az előzetesen becsült energiaigény kisebb-nagyobb eltéréseit kell lefedni, hanem akár a teljes szolgáltatási teljesítményhez mérhető volument. Ezt az American Electric Power Company példája mutatja. A cég 11 államban több mint 5 millió ügyfelet szolgál ki.
Bővíteni tehát kell, de az imént elmondottak miatt kérdéses, hogy mikor és mennyivel.
Első pillantásra mindez úgy tűnhet, mint egy, az ipari jellegű energiafelhasználás egyik „belterjes” problémája, de a helyzet az, hogy ennek a helyzetnek az elemzés szerint még a lakossági fogyasztók is kárát láthatják. Ha ugyanis a közműcégek túlbecsülik a jövőbeni keresletet, azzal azt kockáztatják, hogy túl sok új kapacitást építenek ki – nagy költséggel –, amelyet a fogyasztás később nem fog igényelni.
A túlkapacitások költségeit viszont valahogy elő kell teremteni, ahogy az el nem használt energiáét is, ez pedig az amerikai fogyasztók zsebére történne az áramárak emelkedésével, úgy, hogy azok az elmúlt három évben gyorsabb ütemben emelkedtek, mint az infláció.
Az amerikai energiaszolgáltatók rekordösszegű pénzt fektetnek be az átviteli és hálózati csatlakozási piacokon. A mesterséges intelligencia által hajtott energiaigényhez kapcsolódó előrejelzések viszont hatalmas hibaszázalékkal jelennek meg, ami pénzügyi szempontból is óriási kockázatot hordoz – mondták elemzők és közműszolgáltatók képviselői a Reutersnek egy júniusi koncferencián.
A „fantom-adatközpontok” miatti tervezési kihívások mellett ugyanakkor az bizonyos, hogy az elektromos áram iránti kereslet ütemesen nő a következő években az Egyesült Államokban, mégpedig – a Goldman Sachs előrejelzése szerint – átlagosan 2,4 százalékkal évente 2030-ig. A növekedés nagyja a mesterséges intelligenciával felszerelt adatközpontoknak lesz köszönhető. Ám egyelőre nyitott kérdés, hogyan tudnak a közműcégek felkészülni az igények kiszolgálására ebben a lehetetlennek tűnő tervezési környezetben úgy, hogy pénzügyileg számukra is megérjék a hálózatfejlesztések, és a lakosságra se kelljen költségeik egy részét átterhelni.
Egyes javaslatok szerint a megoldás része lehet, ha az egyre olcsóbbá váló megújuló energiák felé fordulnak a szolgáltatók, ám ugyanakkor ez csak részben oldaná meg a kérdést, hiszen mint az ibériai áramszünet példája mutatja, megújulók használata esetén talán még nagyobb jelentősége van a megbízható hálózati infrastruktúráknak.