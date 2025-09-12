Valódi fantomokat találtak a hálózaton az áramszolgáltatók

Az elképesztő ütemben épülő, mesterséges intelligenciával támogatott amerikai adatközpontok újabb és újabb kihívások elé állítják az energetikai szektort. Most éppen a „fantom” adatközpontok jelentenek nehézséget számukra. Ez egy sajátos telepítési gyakorlatot takar, melyben a mesterséges intelligenciára összpontosító technológiai csoportok egyetlen potenciális adatközpont-projekthez több közműszolgáltatótól is benyújtanak energiaigényléseket. Ezzel „fantomkeresletet” teremtenek az energia iránt, ez pedig megnehezíti a pontos kapacitástervezést, ami kulcsfontosságú az energiabiztonság elérésében. Nem kisebb-nagyobb, rugalmasan lefedhető eltérésekről van szó: a „fantom-adatközpontok” a nagyságrendi tervezhetőséget borítják meg.

Fantomokra kellene többszörös kapacitást tervezni

Az Origón már több cikkben foglalkoztunk a mesterséges intelligenciák felhasználására épülő adatközpontok energetikai kihívásairól, melyek ugyan távoli problémának tűnnek, mégis alapvető jelentőségű a megoldásuk, mivel a válaszok alapvetően határozhatják meg a jelenleg az Egyesült Államok dominálta iparág fejlődését. Ennek újabb fejezetét jelenti most az, hogy az új adatközpontok energiaigénye kapcsán párhuzamosságok jelentkeznek a szolgáltatóknál, a felhasználás felülbecslése pedig ahhoz vezethet, hogy a közműszolgáltató szükségtelenül építenek ki új kapacitásokat - mutatja be az Oilprice.

A probléma abban rejlik, hogy az iparági szereplők több közműszolgáltóhoz is ellátási kérelmet nyújtanak be ugyanannak az adatközpontnak a kiszolgálására, ráadásul mindezt több ellátási területen, több szövetségi állam területén is megteszik. Ezek a kérelmek együttesen óriási energiaigényt tételeznek fel, aminek kiszolgálásához a közműcégeknek új elemekkel bővíteniük hálózataikat. A több, de valóban ugyanarra vonatkozó kérés azonban nem ad pontos képet a technológiai vállalatok energiaigényéről, mivel a cégek hajlamosak legalább három, különböző területeken működő közműszolgáltatótól ajánlatot kérni az adatközpontok áramellátásához. Ám végül jellemzően csak egyetlen kiválasztott ipari jellegű energiaszolgáltatóval kötnek megállapodást. A többi igény viszont addig – akár éveken át, amíg a létesítmény el nem készül – fantomként „lóg” a hálózaton nem valós igényével.

Így viszont energetikai szakember legyen a talpán, aki megmondja, hogy mennyi új kapacitás kiépítésére van szükség az energiaigény kiszolgálásához.

Addig ugyanis, amíg a kiválasztott konstukció meg nem valósul, az összes többi energetikai összeköttetés „fantom-adatközpontként” jelenik meg a szolgáltatók hálózatbővítési terveiben, melyek nem fognak megvalósulni, és ezért torz képet adnak a bővítési feladatokról, azok költségeiről. Óriási összegekről, és több feladat összehangolását érintő munkálatokról van szó, arró nem is beszélve, hogy a hálózatbővítések kiépítése hosszú időre szóló infrastruktúra-fejlesztést jelent. A „fantomok” miatt azoban az elektromos szolgáltatók nem hogy kapacitásaik bővítését, hanem bevételeiket sem tudják tervezni. Ez pedig komoly gond egy olyan időszak elején, melyben minden előzetes jel szerint az adatközpontok özönvízszerű terjedését fogjuk látni.