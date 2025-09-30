A gazdasági szuverenitás kérdését helyezte középpontba az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének panelbeszélgetése, egyben arra is keresték a választ a meghívott vendégek, mit jelent ma gazdaságilag szuverénnek lenni az Európai Unió tagjaként.
Az állam azon képessége, hogy az önérdekét kövesse – ebben foglalható össze a szuverenitás lényege és lényegében minden állam története erről szól – kezdte a kerekasztal-beszélgetést Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Kiemelte, az Európai Unió a saját szabályait nem tartja be és ezt lényegében büszkén hangoztatja, ám ezzel a saját maga rendszerét teszi tönkre, amelyet évtizedek alatt felépített. Az unió nem alkalmazkodik a megváltozott környezethez, a célok is ellentmondásosabbakká váltak.
Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint gazdasági értelemben az a kérdés, miénk-e a döntés, melyik utat szeretnénk járni. Példának a szankciós politikát, a nyitás irányát említette. Beszélt arról, hogy Európa egyes részeiben különböző mértékben jelent meg az infláció – Németországban szinte egyáltalán nem, míg idehaza húsz százalék feletti mértékben.
Sebestyén Géza, a BCE docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a ciklikusságot említette, változó, mikor fontos, hogy külön véleményünk, választásunk lehessen. Most viszont ez kiemelten fontos, kezdve a pandémiával, amikor az ellátási láncok szétestek. Napjainkban ha lehet, a döntés szabadsága még fontosabb. Sebestyén Géza úgy vélekedett, a vámháború is tekinthető egyfajta szuverenitásvédelmi intézkedésnek, Palóc André pedig megemlítette a hazai vállalkozói szektort segítő Demján Sándor Programot, ez 1400 milliárd forintot mozgat meg.
Fegyverkezni és zöldíteni egyidejűleg nem lehet – jelentette ki Lánczi Tamás, rámutatva egy ellentmondásra, de ugyanígy érezhető ellentmondás a közlekedés elektrifikációjában is. Ugyanakkor Kína nem kötelezte el magát kizárólagosan egyetlen technológiát sem, és ez versenyelőnynek bizonyul – ezzel szemben az európai iparpolitika elhibázott.
Európán belül Magyarország import és működőtőke-függő gazdaság, mozgásterét is ennek megfelelően kell értelmezni, Palóc André szerint gazdasági jólét és politikai önállóság nem válaszható külön. Az erőforrásokért verseny zajlik. Ugyanakkor vannak bizonyos földrajzi korlátok – Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és pont ezért nem szerencsés az, ha csupán egyetlen irányra, vezetékre támaszkodhat (és kitiltják az orosz energiahordozókat) – hangzott el ezen a beszélgetésen is.
Magyarország az orosz-ukrán háború kitörése óta egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gazdasági semlegességre. Palóc André azt mondta, nem elfordultunk és nem elpártoltak tőlünk, ha minél több helyen van tárgyalópartner, annál inkább van választási lehetőség, ha pedig fogynak a kereskedelmi partnerek, szűkíti a mozgásteret. A moralitás mögött azonban üzlet van, a racionalitást nem célszerű keresni ott, ahol egyszerre zajlik zöldítés és nyitják újra a szénbányákat.
Sebestyén Géza szerint felvet kérdéseket, hogy a jelenlegi folyamatok mennyire szolgálják Európa érdekeit, Magyarországnak eközben a saját érdekét, szuverenitását kell védeni energetikai és minden más téren is.
Más területről az alföldi tej felvásárlását említették a résztvevők, arra hivatkozással, hogy az ország és a befektetők érdekei eltérnek; a kulcságazati, mint amilyen az élelmiszeripar, cégeket célszerű hazai kézben tartani. Ugyanez a megfontolás volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér visszavásárlása is, amely máris jó vételnek bizonyult.