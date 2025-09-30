A gazdasági szuverenitás kérdését helyezte középpontba az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének panelbeszélgetése, egyben arra is keresték a választ a meghívott vendégek, mit jelent ma gazdaságilag szuverénnek lenni az Európai Unió tagjaként.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Intézet elnöke arról is beszélt, Kína nem kötelezte el magát kizárólagosan egyetlen technológiát sem, és ez versenyelőnynek bizonyul – ezzel szemben az európai iparpolitika elhibázott

Fotó: Lánczi Tamás / Facebook

Az állam azon képessége, hogy az önérdekét kövesse – ebben foglalható össze a szuverenitás lényege és lényegében minden állam története erről szól – kezdte a kerekasztal-beszélgetést Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Kiemelte, az Európai Unió a saját szabályait nem tartja be és ezt lényegében büszkén hangoztatja, ám ezzel a saját maga rendszerét teszi tönkre, amelyet évtizedek alatt felépített. Az unió nem alkalmazkodik a megváltozott környezethez, a célok is ellentmondásosabbakká váltak.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint gazdasági értelemben az a kérdés, miénk-e a döntés, melyik utat szeretnénk járni. Példának a szankciós politikát, a nyitás irányát említette. Beszélt arról, hogy Európa egyes részeiben különböző mértékben jelent meg az infláció – Németországban szinte egyáltalán nem, míg idehaza húsz százalék feletti mértékben.

Sebestyén Géza, a BCE docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a ciklikusságot említette, változó, mikor fontos, hogy külön véleményünk, választásunk lehessen. Most viszont ez kiemelten fontos, kezdve a pandémiával, amikor az ellátási láncok szétestek. Napjainkban ha lehet, a döntés szabadsága még fontosabb. Sebestyén Géza úgy vélekedett, a vámháború is tekinthető egyfajta szuverenitásvédelmi intézkedésnek, Palóc André pedig megemlítette a hazai vállalkozói szektort segítő Demján Sándor Programot, ez 1400 milliárd forintot mozgat meg.

Fegyverkezni és zöldíteni egyidejűleg nem lehet – jelentette ki Lánczi Tamás, rámutatva egy ellentmondásra, de ugyanígy érezhető ellentmondás a közlekedés elektrifikációjában is. Ugyanakkor Kína nem kötelezte el magát kizárólagosan egyetlen technológiát sem, és ez versenyelőnynek bizonyul – ezzel szemben az európai iparpolitika elhibázott.