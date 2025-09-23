Századvég: optimistábban látjuk a jövőt, de vannak még homályos pontok

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. szeptemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása jelentősen (+2,1 indexpont) javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+0,5 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −13,1-re, a vállalati mutató értéke pedig −14,6 indexpontra javult. A szeptemberi felmérésben a háztartásoknál az inflációs várakozások javulása, míg a vállalatoknál a beruházási szándék erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

Lakossági konjunktúra index / Kép forrása: Századvég 2025. szeptember

A felmérés szerint ekkor várható a várakozások jelentős javulása

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség,

ha a háború véget ér,

az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik,

a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá

az európai konjunktúra erősödni tud, illetve

az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A kutatóintézet a lakossági konjunktúrakutatásban 2025 szeptemberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztalt az inflációs várakozásokban, az augusztusban mértekhez képest. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint a következő egy évben átlagosan hány százalékos lesz az infláció?” szeptemberben jócskán kedvezőbb – a jegybanki célhoz közel eső – választ adtak a megkérdezettek.

Szeptemberben a vállalatok vezetői optimistábbak voltak

Az intézet a legnagyobb pozitív változást 2025 szeptemberében a vállalatok jövőbeni beruházási terveinek pozitív alakulásában látta. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Mennyire tartja valószínűnek, hogy vállalkozása beruházást fog tudni végrehajtani a következő egy évben?” szeptemberben, a vállalatok vezetői összességében kedvezőbb válaszokat adtak az augusztusi prognózishoz képest.