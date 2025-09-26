Az elmúlt évek egyik legfontosabb, nemzetgazdasági jelentőségű állami vagyonszerzési lépése volt a budapesti nemzetközi repülőtér visszaszerzése, ennek hátteréről ebből a cikkből tájékozódhat az Origón. Most újabb, nagy jelentőségű változás, pontosabban óriásfejlesztés megvalósítása felé történik jelentős lépés: rendeletet alkot a kormány arról, hogy a ferihegyi gyorsvasút koncessziós modellben épülhessen meg.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér vasúti összeköttetése, a ferihegyi gyorsvasút előkészítése újabb fontos ponthoz érkezett (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A ferihegyi gyorsvasút koncesszióját készíti elő a rendelettervezet

A rendelettervezet rögzíti, hogy „a Budapest Airport Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolata megvalósításának nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel szükséges megteremteni a koncesszió eljárásjogi kereteit.” Ez azt jelenti, hogy a kormány kiegészíti az illetékes ágazati miniszteri feladatokat az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében. Ez a feladatkiegészítés a rendelettervezet szövegezése szerint a következő: „Az állam kizárólagos tulajdonát képező, országos jelentőségű vasútvonal, valamint azt magába foglaló pályahálózat létrehozása és működtetése.”

Ez a kiegészítés Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter feladatkörét bővíti. Ennek kapcsán pedig érdemes felidézni az Origo cikkét arról, hogy Nagy Márton már nyáron jelezte, még idén kiírnák a koncessziós felhívást a fejlesztésre, ráadásul nemcsak a gyorsvasút, hanem egy új cargorepülőtér építésére, amit a megnövekedett légi teherforgalom indokol.

A két ferihegyi fejlesztés költségét 1-1 milliárd euróra tervezi a kormány

– hangzott el akkor.

Nagy Márton akkor arról is beszélt, hogy a kormány nem új vasúti pálya építésében gondolkodik, hanem Kőbányára tartó közvetlen összeköttetés létesítésében, vagyis a ferihegyi gyorsvasút integrálódna a magyarországi hálózatba. Szerinte a gyorsvasút felértékeli a vonzáskörzetét is a környéknek.

A miniszter elmondta, hogy a beruházókat a koncesszióhoz Magyarországról és külföldről is várják majd.

Ezen előzmények után rögzíti a koncesszió kidolgozását jogi keretekben megalapozó rendelettervezet, hogy a kötöttpályás közlekedési infrastruktúra fejlesztése stratégiai jelentőségű a nemzetgazdaság szempontjaiból.

A vasúti infrastruktúra fejlesztése a hivatásforgalom és a turizmus megnövekedett igényeinek való megfelelés a gazdaság fejlődése és a versenyképesség folyamatos fenntartása szempontjából kulcsfontosságú tényező.

A repülőtér töretlen fejlődési potenciáljának kiaknázása és biztosítása a Magyar Állam számára nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hisz olyan közvetlen és közvetett nemzetgazdaságot befolyásoló tényezőkre van hatással, amelyek rövid, közép- és hosszú távon támogatják a kormány nemzetstratégiai céljait és azok elérését – áll a szövegben.