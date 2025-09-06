Az aranytojást tojó Szikla: hatalmasat tarol Dwayne Johnson – hamarosan dollármilliárdossá válhat

Hírlevél

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Dwayne The Rock Johnson karrierje sosem a visszafogottságról szólt, de most egy olyan döntéssel rukkolt elő, ami új fejezetet nyithat nemcsak a pályáján, de a pénztárcáján is. A filmsztár a blockbusterek világát maga mögött hagyva egy komoly drámában bizonyít, ami a gazdasági elemzők szerint is milliárdossá teheti.
A hollywoodi szupersztár, Dwayne "The Rock" Johnson egy merész üzleti és művészi döntést hozott: a látványos akciófilmek után egy karakterközpontú drámával, a The Smashing Machine, magyarul Zúzógép című filmmel jelentkezett a velencei filmfesztiválon. A lépés nemcsak a kritikusok tetszését nyerte el, de a gazdasági szakértők szerint új utat nyithat Johnson számára, hogy átlépje a milliárdos határt.

US actor Dwayne Johnson attends the 96th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 10, 2024. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) film
A filmsztár Dwayne Johnson hamarosan dollármilliárdossá válhat
Fotó: AFP/FREDERIC J. BROWN

A sztár, akinek vagyona már most megközelíti a 800 millió dollárt, éves szinten pedig 100 millió dolláros bevételt termel filmekből, reklámokból és vállalkozásokból, most tudatosan váltott a komolyabb, művészi szerepek felé.

Nem csak a filmszerepekkel keres pénzt

Ezt a stratégiai döntést a The Smashing Machine című film fémjelzi, amelyben Johnson egy MMA-legendát alakít. A váltás célja a márka diverzifikálása és új, presztízsértékű bevételek generálása, például egy esetleges Oscar-díj révén. Johnson üzleti birodalma már most is lenyűgöző:

  • a Seven Bucks Productions filmjei 2024-ben 4,6 milliárd dollár bevételt hoztak a mozipénztáraknál,
  • míg a Teremana Tequila nevű italmárkája már most multimilliárdos vállalkozás.

A szakértők szerint a tequila-márkában meglévő tulajdonrésze önmagában is elegendő lehet a milliárdos státusz eléréséhez. Emellett Johnson a WWE és az UFC anyavállalatának, a TKO Group Holdings-nak is igazgatósági tagja lett, amiért 30 millió dollár értékű részvényt kapott.

A színész a szerep kedvéért jelentős fizikai átalakuláson ment keresztül, ezzel is bizonyítva, hogy hajlandó a legnagyobb kihívásokra is, nem csupán a kasszasikerekre koncentrál. Johnson példája tökéletesen illusztrálja, hogy a modern hollywoodi sztárok már nem csak színészek, hanem gondosan felépített márkák, akik mesterien ötvözik a művészi ambíciókat a kifizetődő üzleti stratégiákkal.

 

 

