A csőd széléről a talpra állásig: így változott meg Magyarország gazdasága 2010 után

2010-ben Magyarország 8 évnyi szocialista országlás és egy világgazdasági válság után egy csődtömeg volt. A beruházási- és vállalkozókedv évtizedes mélypontra süllyedt, a gazdaság romokban hevert a foglalkoztatás alacsony szintről zuhant még mélyebbre.
Az emberek jelentős része a devizahitelek egyre magasabb törlesztőrészleteit próbálta fizetni, ha tudta, az ország pedig az IMF lélegeztetőgépén vegetált. Az állam és az emberek eladósítása árán megváltott viszonylagos jólét éveiért súlyos árat kellett fizetni.
Az új gazdaságpolitikai megközelítés részben a munkaalapú társadalom koncepciójában öltött testet, melynek egyik célja volt, hogy az akkor még jelentős arányú inaktív tömeget visszairányítsa a munka világába, illetve versenyképessé tenni az országot a nemzetközi gazdasági környezetben.
Ám ehhez a hazai foglalkoztatási szerkezetet a fejéről a talpára kellett állítani. Ennek egyik első eszköze a közmunka-szervezés teljes átalakítása volt, melynek következményeként olyan emberek százezrei kerültek vissza a munkaerőpiacra, akik évek vagy évtizedek óta nem dolgoztak. A közmunka program már 2011-es indulásakor kiegészült a feltételekhez kötött állami gondoskodás gyakorlatával. Csak az juthatott állami transzferekhez,
Az irányváltás lényegét Orbán Viktor miniszterelnök 2013 júniusában a következőképp foglalta össze:
Mi azt gondoljuk, hogy a szociális biztonság és a munka össze van kötve. Ezért csak az érezheti magát szociálisan biztonságban, aki valamilyen erőfeszítést tesz azért, hogy dolgozzon. Ebből pedig az következik, hogy az embereket nem akkor kell megadóztatni, amikor pénzt keresnek, hanem amikor elköltik.”
Ezzel el is érkeztünk a foglalkoztattak száma növelésének másik pilléréhez az alacsony, egykulcsos szja-hoz, mely a sávos adózással szemben valóban támogatta a munkavállalási kedvet. Ugyanakkor nemcsak csökkentek a jövedelmet és foglalkoztatást terhelő adók, de az adminisztrációs terhek is mérséklődtek. Mindez számokra lefordítva; míg 2010-ben Magyarországon az összes foglalkoztatott mintegy 3 873 800 fő volt, addig a 2024-es adat már 4 699 300 főt jelez.
Számos más tényező is befolyásolta, hogy egy-egy vármegye munkavállalóinak száma hogyan alakult. 2010-ben a magyar foglalkoztatottság területi eloszlása erősen egyenlőtlen volt. Budapest, Pest vármegye és a nyugati vármegyék dinamizmusával szemben az északi és keleti vármegyék jelentős lemaradásban voltak. A világgazdasági válság utáni években a területi különbségek inkább nőttek mint csökkentek. A vizsgált időszak elején Budapest és Pest vármegye egyértelműen dominált a foglalkoztatottságban. Ez betudható az infrastruktúra viszonylagos fejlettségének, a képzett munkaerő koncentrációjának és az agglomerációs hatásnak egyaránt.
A központi régió mellett Nyugat-Magyarország volt képes stabil pozíciót kialakítani, hiszen már a 90-es évektől kedvelt célpontja volt az autóipari beruházásoknak, köszönhetően relatív közelségének a nyugat-európai gyártási központokhoz.
Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyék foglalkoztatottsága relatíve magas szintről indult és a nagyobb hullámzásoktól is mentes volt a 10-es évek elején, ami a már említett autóipari szereplők viszonylag korai megtelepedésének és logisztikai fejlettségének volt köszönhető.
Növekedés vagy halál! parafrazálhatnánk a Garibalditól származó „Roma o morte” szállóigét, ha Észak-Magyarország számait nézzük. A központi és nyugati vármegyék ellenpontjaként az északi vármegyék és a Tiszántúl lemaradása a válságot követő években még tovább növekedett. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád foglalkoztatottsága jelentősen alacsonyabb volt az országos átlagnál a helyi gazdasági szerkezet elmaradó átalakítása és a gyengébb beruházási környezet miatt. Azonban az utóbbi években Nógrádot leszámítva a régió vármegyéi nagyobb sebességi fokozatra kapcsoltak a felzárkózás tekintetében.
Észak-Magyarországgal szemben az Alföld és Dél-Magyarország már sokkal vegyesebb képet mutatott. Bár az elmaradó modernizáció és a lassan zajló szerkezetváltás rányomta bélyegét ezen területek foglakoztatási adataira, de már az évtized elején is voltak városok melyek szigetként emelkedtek ki az egyöntetű negatív tendenciákból, mint például Debrecen. A bennük rejlő potenciál a 2010-es évek közepétől a foglalkoztatás dinamikus bővülésében is realizálódott.
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyék esetében a foglalkoztatottság mérsékelt emelkedését regisztrálhatjuk egészen az évtized utolsó harmadáig. Érdemes kiemelni az összképből Szegedet, ahol a foglalkoztatás a városban rejlő lehetőségek ellenére visszafogottan emelkedett a 2020-as évtizedig.
Ez azzal magyarázható, hogy a város vezetése sokáig ódzkodott a nagy ipari beruházások fogadásától. A magyarázat a politikai vezetés részéről meglehetősen bornírt volt. Szerintük azért nem kellettek nagy termelő üzemek a városnak, mert válság idején ezek elbocsátják munkavállalóikat. Szerencsére utóbb ez a hozzáállás megváltozott, s például a BYD gigaberuházását Szeged már tárt karokkal fogadta.
A 2023-as adatok alapján jól látszik, hogy még mindig az északnyugati vármegyék és a főváros rendelkeztek a legkedvezőbb foglalkoztatási rátákkal, míg a legalacsonyabb arányt továbbra is Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyében regisztrálták. Ugyanakkor a legmagasabb (Győr-Moson-Sopron – 81 százalék) és legalacsonyabb vármegyei (Szabolcs-Szatmár-Bereg – 68,9 százalék) értékek közti különbség 2010 óta 16,4-ről 12,1 százalékra csökkent, így hosszú évek után a keleti országrész vármegyéi is megkezdték lemaradásukat csökkenteni Nyugat- és Közép-Magyarországgal szemben.
2010 és 2023 között összességében 17,9 százalékponttal nőtt a foglalkoztatási ráta hazánkban. Egyértelműen az Észak-Alföld és Észak-Magyarország foglalkoztatási értékei növekedtek a leginkább. Volt honnan fölzárkózni, hiszen az ezen régiókat lefedő vármegyékben volt a legmagasabb a munkanélküliség 2010-ben. Ugyanakkor a déli vármegyék értékeinek növekedése szolidabb volt mint az országos átlag, ezen belül Tolna lefelé, a Dél-Alföld ‒ Csongrád-Csanáddal és Békéssel ‒ pedig felfelé lógott ki a regionális mintázatból, ha a foglalkoztatás bővülését nézzük.
Gazdasági hüvelykujj-szabály, hogy a fejlett területek vonzzák a munkaerőt és a tőkét, míg a lemaradó régiók tovább szegényednek, azonban ez a képlet a beruházások területi elosztásával jelentősen módosítható. Következő cikkünkben e prizmán keresztül az elmúlt 15 évben Magyarországra irányuló külföldi beruházások alakulását térképezzük fel.