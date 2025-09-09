A csőd széléről a talpra állásig: így változott meg Magyarország gazdasága 2010 után

2010-ben Magyarország 8 évnyi szocialista országlás és egy világgazdasági válság után egy csődtömeg volt. A beruházási- és vállalkozókedv évtizedes mélypontra süllyedt, a gazdaság romokban hevert a foglalkoztatás alacsony szintről zuhant még mélyebbre.

Alacsony bázisról indult a foglalkoztatás szintje 2010-ben / I llusztráció Fotó: AFP

Az emberek jelentős része a devizahitelek egyre magasabb törlesztőrészleteit próbálta fizetni, ha tudta, az ország pedig az IMF lélegeztetőgépén vegetált. Az állam és az emberek eladósítása árán megváltott viszonylagos jólét éveiért súlyos árat kellett fizetni.

Százezrek találtak vissza a munka világába

Az új gazdaságpolitikai megközelítés részben a munkaalapú társadalom koncepciójában öltött testet, melynek egyik célja volt, hogy az akkor még jelentős arányú inaktív tömeget visszairányítsa a munka világába, illetve versenyképessé tenni az országot a nemzetközi gazdasági környezetben.

Ám ehhez a hazai foglalkoztatási szerkezetet a fejéről a talpára kellett állítani. Ennek egyik első eszköze a közmunka-szervezés teljes átalakítása volt, melynek következményeként olyan emberek százezrei kerültek vissza a munkaerőpiacra, akik évek vagy évtizedek óta nem dolgoztak. A közmunka program már 2011-es indulásakor kiegészült a feltételekhez kötött állami gondoskodás gyakorlatával. Csak az juthatott állami transzferekhez,

aki vállalta, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban,

illetve ha van gyermeke, gondoskodik arról, hogy az rendszeresen látogassa az oktatási intézményt.

Az irányváltás lényegét Orbán Viktor miniszterelnök 2013 júniusában a következőképp foglalta össze:

Mi azt gondoljuk, hogy a szociális biztonság és a munka össze van kötve. Ezért csak az érezheti magát szociálisan biztonságban, aki valamilyen erőfeszítést tesz azért, hogy dolgozzon. Ebből pedig az következik, hogy az embereket nem akkor kell megadóztatni, amikor pénzt keresnek, hanem amikor elköltik.”

Ezzel el is érkeztünk a foglalkoztattak száma növelésének másik pilléréhez az alacsony, egykulcsos szja-hoz, mely a sávos adózással szemben valóban támogatta a munkavállalási kedvet. Ugyanakkor nemcsak csökkentek a jövedelmet és foglalkoztatást terhelő adók, de az adminisztrációs terhek is mérséklődtek. Mindez számokra lefordítva; míg 2010-ben Magyarországon az összes foglalkoztatott mintegy 3 873 800 fő volt, addig a 2024-es adat már 4 699 300 főt jelez.