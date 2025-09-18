Kamuakciók, megtévesztés, majd gigabírság a magyarok egyik kedvenc ételszállítójánál

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során több súlyos jogsértés került megállapításra a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében. Az NKFH eljárásai eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal. A cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi eljárások is folyamatban vannak.

Fogyasztóvédelmi vizsgálódás kezdődött a Wolt ellen (illusztráció)

Fotó: aivars/pexels

További fogyasztóvédelmi vizsgálatok jönnek

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók. Ezért rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult az érintett vállalkozások gyakorlatának feltárására. Bár tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel. A fogyasztók teljes körű tájékoztatása és a sérülékeny csoportok védelme érdekében a Wolt futárcég és kapcsolódó vállalkozásai átfogó ellenőrzésen estek át.

Alkohollal és energiaitallal szolgálták ki a fiatalkorúakat

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során megállapításra került, hogy több alkalommal tiltott termékekkel (alkohollal és energiaitallal) szolgáltak ki fiatalkorúakat. Ezenfelül megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat, amikor úgynevezett „kamuakciókat” hirdettek, illetve nem tüntették fel az akciós egységárat sem. Mindezen felül nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségeiről, mivel egészen a számla kiállításáig nem tudja a fogyasztó, hogy mely vállalkozással szerződött.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata megállapította, hogy:

elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták a fogyasztókat, hátráltatva a sikeres jogérvényesítést

a fogyasztók elállási jogát több termék esetén jogellenesen korlátozták

a weboldal pedig nem felelt meg az akadálymentesítési kötelezettségeknek

mindezeken túl pedig nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a platformon értékesítő vállalkozások nevéről és elérhetőségeiről.

A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, amelyek eredményeként a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben cégenként 100 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, azaz mindösszesen 200 millió forintot.