Hatalmas földvásárt hirdetett meg az állam – bárki tehet vételi ajánlatot

Az árverések 2025. évi II. ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni.

Már elérhetőek az eladásra kerülő földek listái. Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Az árverések lebonyolítására 2025. november 3. és 2025. november 14. között kerül sor. Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek 2025. szeptember 29-étől az Agrárminisztérium (Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv) honlapján, ide kattintva érhetők el.

Az árveréseket az Agrárminisztérium közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az Agrárminisztérium képviselői és közjegyzők jelenlétében. Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció, illetve az árverés időpontját és helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, valamint az árverések helyszínein is kifüggesztik. Az árverésen kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező személy vehet részt.

Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az Agrárminisztérium honlapján már elérhetők - derült ki a minisztérium közleményéből.